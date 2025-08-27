Φώτης Σπύρος για τον πατέρα του: Μου έκανε πολύ μεγάλο κακό μέχρι την ενηλικίωσή μου, μετά αναλαμβάνω όλες τις ευθύνες
Φώτης Σπύρος για τον πατέρα του: Μου έκανε πολύ μεγάλο κακό μέχρι την ενηλικίωσή μου, μετά αναλαμβάνω όλες τις ευθύνες
Θα ήταν πολύ καλός πατέρας αν δεν έπινε, αλλά ήταν άρρωστος, πρόσθεσε
Για τη μάχη του με τον αλκοολισμό, την πορεία του με την απεξάρτηση αλλά και το coming out που έκανε μέσα από τα social media μίλησε ο Φώτης Σπύρος. Ο ηθοποιός αποκάλυψε τις δύσκολες στιγμές που βίωσε, τον θυμό που ένιωθε απέναντι στον πατέρα του, αλλά και πώς κατάφερε τελικά να συγχωρέσει και να προχωρήσει.
«Δεν είναι εύκολο να είσαι γκέι, είναι επώδυνο και πραγματικά το πληρώνουμε», είχε γράψει το 2005 στο Facebook, σε μια περίοδο που, όπως εξομολογείται, βρισκόταν σε βαθιά κρίση, λίγο πριν ξεκινήσει το πρόγραμμα απεξάρτησης από το αλκοόλ. Όπως εξήγησε: «Εκείνη την εποχή, για να σου πω την αλήθεια, δεν ήμουν καλά. Ήταν λίγο πριν μπω στην απεξάρτηση για το ποτό. Δεν μετανιώνω σε καμία περίπτωση για το τι είπα. Μετανιώνω για το πώς ήμουν όταν το είπα. Δηλαδή, ουσιαστικά με αυτή την κίνηση μου φώναζα "είμαι εδώ, προσέξτε με, ζω ακόμα"».«Ήθελα να καταστρέψω τα πάντα, όλες μου τις καβάτζες, για να μπορέσω να γίνω καλά», αναφέρει στη συνέντευξή του στην εφημερίδα ONtime.
Η απόφαση να ζητήσει βοήθεια ήρθε όταν απομακρύνθηκαν από δίπλα του οι πιο κοντινοί του άνθρωποι. «Μπήκα στο πρόγραμμα απεξάρτησης μόνο και μόνο επειδή έκοψα όλες μου τις καβάτζες. Γιατί, να ξέρεις, όποιος αλκοολικός έχει καβάτζες θα παραμείνει αλκοολικός. Η μάνα μου είχε σταματήσει να μου μιλάει. Το ίδιο και η αδελφή μου. Οι καλοί μου φίλοι σταμάτησαν τότε να μου μιλάνε. Έμαθα έπειτα από πέντε μέρες μέσα από το Facebook ότι πέθανε ο πατέρας μου. Αυτό μόνο με οδήγησε στο να γίνω καλά», εξήγησε.
Αναφερόμενος στη σχέση του με τον πατέρα του, παραδέχεται ότι κουβαλούσε θυμό για πολλά χρόνια. «Μου έκανε πολύ μεγάλο κακό μέχρι την ενηλικίωσή μου. Μετά αναλαμβάνω όλες τις ευθύνες. Όταν βγήκα από το πρόγραμμα απεξάρτησης, πήγαινα επί ενάμιση μήνα κάθε μέρα στον τάφο του και τον έβριζα. Του τα είπα όλα γιατί με άκουγε, αυτό πιστεύω, μετά τα βρήκαμε και τώρα τον έχω συγχωρέσει. Και μπορώ να σου πω ότι θα ήταν πολύ καλός πατέρας, αν δεν έπινε, αλλά ήταν άρρωστος», σημείωσε.
«Δεν είναι εύκολο να είσαι γκέι, είναι επώδυνο και πραγματικά το πληρώνουμε», είχε γράψει το 2005 στο Facebook, σε μια περίοδο που, όπως εξομολογείται, βρισκόταν σε βαθιά κρίση, λίγο πριν ξεκινήσει το πρόγραμμα απεξάρτησης από το αλκοόλ. Όπως εξήγησε: «Εκείνη την εποχή, για να σου πω την αλήθεια, δεν ήμουν καλά. Ήταν λίγο πριν μπω στην απεξάρτηση για το ποτό. Δεν μετανιώνω σε καμία περίπτωση για το τι είπα. Μετανιώνω για το πώς ήμουν όταν το είπα. Δηλαδή, ουσιαστικά με αυτή την κίνηση μου φώναζα "είμαι εδώ, προσέξτε με, ζω ακόμα"».«Ήθελα να καταστρέψω τα πάντα, όλες μου τις καβάτζες, για να μπορέσω να γίνω καλά», αναφέρει στη συνέντευξή του στην εφημερίδα ONtime.
Η απόφαση να ζητήσει βοήθεια ήρθε όταν απομακρύνθηκαν από δίπλα του οι πιο κοντινοί του άνθρωποι. «Μπήκα στο πρόγραμμα απεξάρτησης μόνο και μόνο επειδή έκοψα όλες μου τις καβάτζες. Γιατί, να ξέρεις, όποιος αλκοολικός έχει καβάτζες θα παραμείνει αλκοολικός. Η μάνα μου είχε σταματήσει να μου μιλάει. Το ίδιο και η αδελφή μου. Οι καλοί μου φίλοι σταμάτησαν τότε να μου μιλάνε. Έμαθα έπειτα από πέντε μέρες μέσα από το Facebook ότι πέθανε ο πατέρας μου. Αυτό μόνο με οδήγησε στο να γίνω καλά», εξήγησε.
Αναφερόμενος στη σχέση του με τον πατέρα του, παραδέχεται ότι κουβαλούσε θυμό για πολλά χρόνια. «Μου έκανε πολύ μεγάλο κακό μέχρι την ενηλικίωσή μου. Μετά αναλαμβάνω όλες τις ευθύνες. Όταν βγήκα από το πρόγραμμα απεξάρτησης, πήγαινα επί ενάμιση μήνα κάθε μέρα στον τάφο του και τον έβριζα. Του τα είπα όλα γιατί με άκουγε, αυτό πιστεύω, μετά τα βρήκαμε και τώρα τον έχω συγχωρέσει. Και μπορώ να σου πω ότι θα ήταν πολύ καλός πατέρας, αν δεν έπινε, αλλά ήταν άρρωστος», σημείωσε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα