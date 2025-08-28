Ο Ματ Σμιθ στο καστ του «Star Wars: Starfighter» - Θα πρωταγωνιστήσει δίπλα στον Ράιαν Γκόσλινγκ
Η πρεμιέρα του «Star Wars: Starfighter» έχει προγραμματιστεί για τις 28 Μαΐου 2027

Στο καστ της νέας ταινίας του «Star Wars», με τίτλο «Star Wars: Starfighter», εντάσσεται ο Ματ Σμιθ, όπου θα πρωταγωνιστήσει δίπλα στον Ράιαν Γκόσλινγκ. Η Lucasfilm ανακοίνωσε την Πέμπτη 27 Αυγούστου το πλήρες καστ της παραγωγής του Σον Λέβι, σκηνοθέτη του Deadpool & Wolverine.

Αυτό περιλαμβάνει τους Φλιν Γκρέι, Μία Γκοθ, Άαρον Πιερ, Σάιμον Μπερντ, Τζαμέλ Γουέστμαν, Ντάνιελ Ίνγκς και Έιμι Άνταμς. Το σενάριο υπογράφει ο Τζόναθαν Τρόπερ.

Η ταινία θα είναι μια αυτόνομη ιστορία που τοποθετείται πέντε χρόνια μετά τα γεγονότα του «Star Wars: The Rise of Skywalker» (2019), χωρίς σύνδεση με τους ήρωες της Σάγκα των Σκαϊγουόκερ.

«Δεν είναι ούτε πρίκουελ, ούτε σίκουελ, αλλά μια ολοκαίνουρια περιπέτεια σε μια χρονική περίοδο που δεν έχουμε ξαναδεί», δήλωσε ο Σον Λέβι, ο οποίος υπογράμμισε πως η συμμετοχή του στον κόσμο του Star Wars αποτελεί «όνειρο ζωής».

Ο Ράιαν Γκόσλινγκ τόνισε ότι το σενάριο διαθέτει «μια σπουδαία ιστορία με αυθεντικούς χαρακτήρες», ενώ ο Σον Λέβι και η Κάθλιν Κένεντι υπογράφουν την παραγωγή. Η πρεμιέρα του «Star Wars: Starfighter» έχει προγραμματιστεί για τις 28 Μαΐου 2027.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock

