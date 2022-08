Matt Smith says he questioned number of sex scenes in GoT prequel House of the Dragon https://t.co/YZt1zj98NF — Independent TV (@TheIndyTV) August 4, 2022

Ματ Σμιθ, που υποδύεται τον πρίγκιπα Daemon Targaryen, στο πρίκουελ του « Game of Thrones » με τίτλο « House of the Dragon », έχει απασχολήσει ήδη τα φώτα της δημοσιότητας από την τεράστια επιτυχία που σημείωσε στη δημοφιλή σειρά «The Crown», όταν υποδύθηκε τον πρίγκιπα Φίλιππο.Μεταξύ άλλων, ο ηθοποιός πρόσφατα εμφανίστηκε σε μερικές σημαντικές κινηματογραφικές κυκλοφορίες, όπως το Last Night In Soho του Edgar Wright, το His House και το Morbius.Ο 39χρoνος Σμιθ, είναι ο κληρονόμος του Iron Throne στη σειρά της HBO που διαδραματίζεται τρεις αιώνες πριν τα γεγονότα του «Game of Thrones».Σε συνέντευξη που έδωσε στο Rolling Stone, μίλησε για τον ρόλο του και αναφέρθηκε στις πολλαπλές σκηνές σεξ που γύρισε, για τις ανάγκες της σειράς.«Πιάνεις τον εαυτό σου να αναρωτιέται “Θέλουμε καμιά σκηνή σεξ ακόμη;”, και τότε οι άλλοι λένε “Ναι θέλουμε”» ενώ παραδέχτηκε ότι ακόμη και τώρα χρειάζεται λίγο χρόνο για να σκεφτεί πόσες ακριβώς σκηνές σεξ γύρισε «Είναι λίγο υπερβολικό, αν με ρωτάς. Αντιπροσωπεύετε τα βιβλία ή αλλάζετε τα βιβλία για να αντιπροσωπεύσετε την εποχή;».

Οι δηλώσεις του Ματ Σμιθ προκάλεσαν πολλά σχόλια, με πολλούς από τους θαυμαστές να αναζητούν το ερωτικό παρελθόν και παρόν του.



Η προσωπική ζωή του Ματ Σμιθ



Οι πληροφορίες για την προσωπική ζωή του ηθοποιού ξεκινούν από το 2006, όταν ανέφεραν ότι είχε ερωτική σχέση με την Μπίλι Πάιπερ από το «Doctor Who».



Με την ηθοποιό συνεργάστηκαν μάλιστα και στις σειρές του BBC «Secret Diary Of A Call Girl» και «The Ruby In The Smoke». Ωστόσο η σχέση τους δεν επιβεβαιώθηκε από καμία πλευρά.

Το 2009, συνδέθηκε με τη Βραζιλιάνα ηθοποιό Μαγιάνα Μόουρα, ωστόσο η απόσταση μεταξύ των δύο φέρεται να τερμάτισε τη σχέση.



Μια πηγή ανέφερε στο Insider: «Ο Ματ και η Μαγιάνα λατρεύουν ο ένας τον άλλον, αλλά το timing δεν ήταν σωστό και η σχέση απλώς ακολούθησε τον δρόμο της».

Ύστερα, και για αρκετά χρόνια, ο ηθοποιός διατηρούσε δεσμό με το μοντέλο Ντέιζι Λόου. Ο χωρισμός του ζευγαριού ήρθε το 2013 και οι αναφορές υποδεικνύουν ότι ο Ματ Σμιθ τερμάτισε τη σχέση λόγω φόρτου εργασίας.



Μετά τη λήξη της ερωτικής σχέσης του ηθοποιού με το μοντέλο, ο ίδιος για πέντε χρόνια ήταν μαζί με την ηθοποιό Λίλι Τζέιμς.



Η Τζέιμς είναι μία ηθοποιός με αρκετές επιτυχίες στο βιογραφικό της όπως τα Cinderella του 2015, Mamma Mia: Here We Go Again, Baby Driver και η πρόσφατη σειρά Pam & Tommy της Disney+.

Τον Μάιο του 2021 ήρθε στο φως της δημοσιότητας η πληροφορία ότι ο Σμιθ είναι μαζί με την Καρολάιν Μπρέιντι, η οποία είναι η αδελφή της ηθοποιού Μίλι Μπρέιντι, που έγινε γνωστή από τη συμμετοχή της στη σειρά «The Queen's Gambit».



Πληροφορίες της Daily Mail αναφέρουν για τον τρόπο με τον οποίο γνωρίστηκε το ζευγάρι, πως η Μίλι, η οποία συμπρωταγωνιστούσε με την Άνια Τέιλορ-Τζόι στο Netflix, υπήρξε ο συνδετικός κρίκος, μιας και εκείνη την περίοδο η πρωταγωνίστρια του «The Queen's Gambit» έπαιζε στην ταινία «Last Night In Soho» μαζί με τον Ματ Σμιθ. «Τον περασμένο μήνα, οι φίλοι της Μίλι έλεγαν ενθουσιασμένοι ότι η αδερφή της βλέπει τον Ματ Σμιθ».



H Κάρολαιν δεν έχει καμία σχέση με την υποκριτική, αντιθέτως ασχολείται με τις επενδύσεις και τα κεφάλαια. Για την ώρα κανένας από τους δύο συντρόφους δεν έχει επιβεβαιώσει τη σχέση, αλλά ούτε και έχουν εντοπιστεί μαζί.

Τι είναι το House of the Dragon;



Μετά το αμφιλεγόμενο τέλος του Game of Thrones, οι θαυμαστές έμειναν να αναρωτιούνται αν και πώς θα συνεχιζόταν το franchise.



Το HBO με τη νέα του παραγωγή έδειξε να στοχεύει στη στρατηγική «πολύ μεγάλο για να αποτύχει» και έτσι έχει καταβάλλει δεκάδες εκατομμύρια στην παραγωγή του House of the Dragon, ζωντανεύοντας ξανά τα βιβλία του συγγραφέα George RR Martin και ιδιαίτερα τα τελευταία κεφάλαια από το βιβλίο Fire & Blood.



Παρόλο που μια σειρά σίκουελ του Τζον Σνόου βρίσκεται σε εξέλιξη, ο κόσμος είναι πλέον έτοιμος να παρακολουθήσει το πολυαναμενόμενο πρίκουελ, που εξηγεί την παρακμή των Targaryens.



Οι θεατές πρόκειται να δουν τους δράκους τόσο στην ακμή τους, καθώς καλύπτουν τους ουρανούς, όσο και να παρακολουθήσουν τις στιγμές που έρχονται αντιμέτωποι με έναν από τους πιο καταστροφικούς πολέμους στην ιστορία του Westeros.

Πώς συνδέεται το House of the Dragon με το Game of Thrones;



Το House of the Dragon είναι μια σειρά που θα προσφέρει στο κοινό την ευκαιρία να δει μια διαφορετική εποχή του σύμπαντος του Game of Thrones.



Διαδραματίζεται 300 χρόνια πριν από τα γεγονότα της αρχικής σειράς και συνδέεται μέσω των οίκων που είναι διασκορπισμένοι στο τοπίο του Westeros, των Starks, των Lannisters και των Targaryens. Το πρίκουελ κλειδώνει στον τελευταίο, καθώς αφορά στην κατάρρευση της δυναστείας.



Από τους χαρακτήρες του Game of Thrones δεν πρόκειται να εμφανιστεί κανείς, καθώς τα γεγονότα λαμβάνουν χώρα οκτώ γενιές προτού η Daenerys «Mother of Dragons» Targaryen βρει τα τρία μικρά αυγά δράκου.

Οι ηθοποιοί που θα πρωταγωνιστήσουν



Ο Πάντι Κόνσινταϊν στον ρόλο του Viserys Targaryen – Ο μεγαλύτερος αδερφός του Daemon.



Ο Ματ Σμιθ στον ρόλο του Daemon Targaryen – Ένας ατρόμητος πολεμιστής και ιππέας δράκων, στις φλέβες του οποίου τρέχει το αληθινό αίμα του δράκου.



Η Ολίβια Κουκ στον ρόλο της Alicent Hightower – Η κόρη και το Χέρι του βασιλιά Otto Hightower αλλά και η πιο κοσμική κυρία των Επτά Βασιλείων.



Η Έμα Ντ'άρσι στον ρόλο της Rhaenyra Targaryen – Η μεγαλύτερη κόρη του Viserys Targaryen και καθαρόαιμη Βαλυριανή ιππέας δράκων.



Ο Στιβ Τουσάν θα παίξει τον Λόρδο Corlys Velaryon, γνωστό και ως «The Sea Snake». Είναι ο πιο φημισμένος ναυτικός τυχοδιώκτης στην ιστορία του Westeros.



