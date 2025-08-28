Η Τέιλορ Σουίφτ τρέλανε την Wall Street - Ποιες μετοχές εκτινάχθηκαν λόγω του αρραβώνα της

Πηγή

Η ανακοίνωση των αρραβώνων τηςτην Τρίτη αποτέλεσε το πιο πρόσφατο παράδειγμα της τεράστιας επιρροής της τραγουδίστριας στον εταιρικό και οικονομικό κόσμο των ΗΠΑ.Η ερμηνεύτρια τουμοιράστηκε την είδηση μέσα από κοινή ανάρτηση στα social media με τον πλέον αρραβωνιαστικό της, τον παίκτη του NFL, προκαλώντας ενθουσιασμό στους θαυμαστές αλλά και… κίνηση σε μετοχές και στοιχηματικές αγορές.Η μετοχή τηςμίας από τις λίγες εισηγμένες εταιρείες κοσμημάτων στα μεγάλα χρηματιστήρια, κατέγραψε άνοδο άνω του 6% την Τετάρτη, μετά από κέρδη περίπου 3% την Τρίτη, όταν και ακολούθησε άμεσο «» μετά την ανάρτηση του ζευγαριού. Η άνοδος συνδέεται με τη συζήτηση για το διαμαντένιο μονόπετρο της Σουίφτ, που επιβεβαιώθηκε από ειδικούς ότι είναι cushion cut.Αντίστοιχα, ητα ρούχα της οποίας φαίνεται να φορούσαν οι δύο στις φωτογραφίες, ενισχύθηκε κατά 0,5% την Τετάρτη, έχοντας ήδη κερδίσει 2% την προηγούμενη μέρα. Η αναλύτρια τηςτόνισε ότι η φαινομενική προτίμηση τηςστη μάρκα είναι θετική για τη μετοχή. «Για μια εταιρεία που δηλώνει ότι δεν βρίσκεται απλώς στη μόδα αλλά στο “όνειρο”, το αποτέλεσμα αυτό είναι επιτυχία αποστολής», έγραψε σε σημείωμά της.εκτινάχθηκε άνω του 8% την Τετάρτη, έπειτα από την ανακοίνωση συνεργασίας με το αθλητικό brand του Κέλσι,με τον ίδιο να πρωταγωνιστεί στην καμπάνια.Άλλες εταιρείες έσπευσαν να εκμεταλλευτούν τη δημοσιότητα των αρραβώνων. Ηκαι ηέστειλαν ειδοποιήσεις στους χρήστες με αναφορές σε τραγούδια της Σουίφτ και emoji δαχτυλιδιού, ενώ η εταιρεία αναψυκτικών Poppi ανέβασε στο Instagram σχετική ανάρτηση.Ακόμη και οι στοιχηματικές αγορές κινήθηκαν: σε πλατφόρμα προβλέψεων η πιθανότητα γάμου του ζευγαριού μέχρι το τέλος του 2025 αυξήθηκε απότομα αμέσως μετά την ανακοίνωση.Η Σουίφτ θεωρείται πλέον οικονομικός «κινητήρας» μετά την πανδημία, καθώς η τεράστια ώθηση στην κατανάλωση που συνδέθηκε με την παγκόσμια περιοδεία τηςέχει τραβήξει την προσοχή τόσο τηςόσο και της