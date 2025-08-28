Η Τέιλορ Σουίφτ τρέλανε την Wall Street - Ποιες μετοχές εκτινάχθηκαν λόγω του αρραβώνα της
Η ανακοίνωση αρραβώνων της Τέιλορ Σουίφτ με τον Τράβις Κέλσι προκάλεσε άνοδο μετοχών όπως Signet, Ralph Lauren και American Eagle, ενώ τροφοδότησε στοιχήματα και εταιρικές καμπάνιες, επιβεβαιώνοντας την οικονομική της επιρροή
Η ανακοίνωση των αρραβώνων της Τέιλορ Σουίφτ την Τρίτη αποτέλεσε το πιο πρόσφατο παράδειγμα της τεράστιας επιρροής της τραγουδίστριας στον εταιρικό και οικονομικό κόσμο των ΗΠΑ.
Η ερμηνεύτρια του «Love Story» μοιράστηκε την είδηση μέσα από κοινή ανάρτηση στα social media με τον πλέον αρραβωνιαστικό της, τον παίκτη του NFL Τράβις Κέλσι, προκαλώντας ενθουσιασμό στους θαυμαστές αλλά και… κίνηση σε μετοχές και στοιχηματικές αγορές.
Η μετοχή της Signet Jewelers, μίας από τις λίγες εισηγμένες εταιρείες κοσμημάτων στα μεγάλα χρηματιστήρια, κατέγραψε άνοδο άνω του 6% την Τετάρτη, μετά από κέρδη περίπου 3% την Τρίτη, όταν και ακολούθησε άμεσο «άλμα» μετά την ανάρτηση του ζευγαριού. Η άνοδος συνδέεται με τη συζήτηση για το διαμαντένιο μονόπετρο της Σουίφτ, που επιβεβαιώθηκε από ειδικούς ότι είναι cushion cut.
Αντίστοιχα, η Ralph Lauren, τα ρούχα της οποίας φαίνεται να φορούσαν οι δύο στις φωτογραφίες, ενισχύθηκε κατά 0,5% την Τετάρτη, έχοντας ήδη κερδίσει 2% την προηγούμενη μέρα. Η αναλύτρια της Jefferies, Ashley Helgans, τόνισε ότι η φαινομενική προτίμηση της Σουίφτ στη μάρκα είναι θετική για τη μετοχή. «Για μια εταιρεία που δηλώνει ότι δεν βρίσκεται απλώς στη μόδα αλλά στο “όνειρο”, το αποτέλεσμα αυτό είναι επιτυχία αποστολής», έγραψε σε σημείωμά της.
Η American Eagle εκτινάχθηκε άνω του 8% την Τετάρτη, έπειτα από την ανακοίνωση συνεργασίας με το αθλητικό brand του Κέλσι, Tru Kolors, με τον ίδιο να πρωταγωνιστεί στην καμπάνια.
Άλλες εταιρείες έσπευσαν να εκμεταλλευτούν τη δημοσιότητα των αρραβώνων. Η Domino’s Pizza και η GrubHub έστειλαν ειδοποιήσεις στους χρήστες με αναφορές σε τραγούδια της Σουίφτ και emoji δαχτυλιδιού, ενώ η εταιρεία αναψυκτικών Poppi ανέβασε στο Instagram σχετική ανάρτηση.
Ακόμη και οι στοιχηματικές αγορές κινήθηκαν: σε πλατφόρμα προβλέψεων η πιθανότητα γάμου του ζευγαριού μέχρι το τέλος του 2025 αυξήθηκε απότομα αμέσως μετά την ανακοίνωση.
Η Σουίφτ θεωρείται πλέον οικονομικός «κινητήρας» μετά την πανδημία, καθώς η τεράστια ώθηση στην κατανάλωση που συνδέθηκε με την παγκόσμια περιοδεία της Eras Tour έχει τραβήξει την προσοχή τόσο της Wall Street όσο και της Federal Reserve.
Πηγή: Newmoney.gr
