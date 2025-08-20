Ιωάννα Μαλέσκου για τα παιδικά της χρόνια: Δεν έχω πάρει την αγάπη και τη ζεστασιά που θα ήθελα
Θέλω να τα κάνω ως μαμά, χωρίς να στέκομαι στο ότι εγώ αυτό δεν το έχω ζήσει ως παιδί, πρόσθεσε
Για το ενδεχόμενο ενός δεύτερου παιδιού, για την αγάπη που ένιωσε να της λείπει τόσο στην παιδική όσο και στην ενήλικη ζωή της, αλλά και για τον «μύθο» που θέλει την απόκτηση ενός μωρού να απομακρύνει τα ζευγάρια μίλησε η Ιωάννα Μαλέσκου. Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε στα συναισθήματα που ένιωσε ότι στερήθηκε στα παιδικά της χρόνια, εξηγώντας πως δεν της λείπει κάτι πλέον, λόγω της κόρης της.
Μιλώντας στο περιοδικό ΟΚ!, για το ενδεχόμενο να αποκτήσει κι άλλο παιδί, η Ιωάννα Μαλέσκου ξεκαθάρισε πως δεν είναι κάτι που την ενδιαφέρει προς το παρόν. «Όχι, δεν νομίζω ότι θέλω άλλο παιδί. Αν κάποια στιγμή έρθει, καλοδεχούμενο, αλλά νομίζω ότι έχω "κλείσει" με το ανθρωπάκι μου. Είχα πάντα αυτή την ανάγκη που δεν μπορούσα να την ερμηνεύσω, να κάνω οικογένεια. Πρέπει όμως να έρθει στη ζωή σου το σωστό timing και ο κατάλληλος άνθρωπος εντέλει. Δεν ονειρευόμουν να κάνω πολλά παιδιά, ήθελα να γίνω μανούλα και να δώσω όλη αυτή την αγάπη που έχω και πιθανώς δεν πήρα στον βαθμό που θα ήθελα σε όλες τις φάσεις της ζωής μου», δήλωσε.
Για την αγάπη που έλειψε από τη δική της πορεία, σημείωσε ότι δεν έχει νιώσει τη ζεστασιά ούτε ως παιδί, αλλά ούτε και ως ενήλικη. «Δεν έχω πάρει την αγάπη που θα ήθελα, όπως εγώ την είχα ή την έχω ανάγκη. Δεν έχω χαρεί το χάδι από τα παιδικά μου χρόνια μέχρι και τώρα. Δεν έχω πάρει την αγκαλιά, τη ζεστασιά ούτε ως ενήλικη. Δεν έχω ζήσει αυτό το "χέρι χέρι" ως γυναίκα. Και με τη μικρούλα, ακόμη κι αν είναι διαφορετικό το πλαίσιο, όλα αυτά που είχα στην ψυχή μου και ήθελα και θέλω τα κάνω ως μαμά, χωρίς να στέκομαι στο ότι εγώ αυτό δεν το έχω ζήσει ως παιδί. Δεν μου λείπει πια. Δεν με ενδιαφέρει, έχω περάσει σε άλλη σφαίρα, σε άλλο ρόλο. Συνειδητοποίησα ότι όλη αυτή η καθαρή αγάπη που παίρνω από τη μικρή με έχει κάνει τόσο γεμάτη και τόσο ήρεμη. Με το παιδί μου νιώθω ότι έχει ξεκλειδώσει αυτό το κομμάτι μου. Είμαι τόσο φροντιστική και περιποιητική μαζί της. Δεν πίστευα ποτέ ότι θα νιώσω αυτή την καθαρή αγάπη που τη δίνεις και σου επιστρέφεται πολλαπλάσια», σημείωσε.
Τέλος, σχολίασε τον «μύθο» ότι το παιδί απομακρύνει το ζευγάρι. «Δεν το είδα ποτέ έτσι. Ένα ζευγάρι απομακρύνεται, κατά τη γνώμη μου, όταν έχει βασικά θέματα επικοινωνίας. Το παιδί δε δυναμιτίζει τη σχέση, αλλάζει τις ισορροπίες. Το θέμα είναι τι διάθεση έχουν δύο άνθρωποι να δουλέψουν το "μαζί" τους. Καθένας έχει το δικαίωμα να κάνει τις επιλογές του και να πάρει τις αποφάσεις του. Κλείνουν όμως κύκλοι στη ζωή, όπως μιας σχέσης. Κανένας δεν μπορεί να καθορίσει το πώς θα αισθάνεσαι», τόνισε κλείνοντας.
