Ιωάννα Μαλέσκου για τη σύγκριση με την Ελένη Μενεγάκη: Αν ήμουν στη θέση της θα μου προκαλούσε δυσφορία
«Δεν θεωρούσα ποτέ προσβολή να πει κάποιος "δες πώς μοιάζει η νέα Μενεγάκη"», πρόσθεσε
Για τις αναφορές που έχουν γίνει κατά καιρούς στην ομοιότητά της με την Ελένη Μενεγάκη, αλλά και για το ενδεχόμενο μιας συνάντησης, μίλησε η Ιωάννα Μαλέσκου. Όπως είπε χαρακτηριστικά, δεν έχει συναντηθεί ποτέ μαζί της, όμως θα το έκανε για να «τρολάρει» το τηλεοπτικό κοινό.
Μιλώντας στο περιοδικό ΟΚ!, τόνισε πως ποτέ δεν θεώρησε προσβολή τη σύγκριση του ονόματός της με εκείνο της Ελένης Μενεγάκη, αλλά υπέθεσε πως είναι κάτι που προκαλεί δυσφορία στη συνάδελφό της.
«Δεν θεωρούσα ποτέ προσβολή να πει κάποιος "δες πώς μοιάζει η νέα Μενεγάκη", αλλά μαγκωνόμουν πάντα γιατί ήξερα πως αν ήμουν στη θέση της θα μου προκαλούσε δυσφορία. Δεν μου αρέσει καθόλου να ακούω ανθρώπους να θέλουν να γίνουν κάτι άλλο από αυτό που είναι», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Σε άλλο σημείο της συνέντευξής της τόνισε για το ενδεχόμενο μίας συνάντησης μεταξύ τους: «Δεν έχουμε συναντηθεί ποτέ με την Ελένη Μενεγάκη. Δεν θα το επεδίωκε ούτε η ίδια. Εγώ τώρα πάλι που το σκέφτομαι μπορεί να το έκανα για τρολάρισμα, τύπου "χαμένες αδερφές". Μέσα από το χιούμορ εξαγνίζω πράγματα. Το χρησιμοποιώ και τώρα ακόμα πιο έντονα».
