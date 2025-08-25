Ο Τζον Σίνα αποκάλυψε ότι η σπανακόπιτα είναι το αγαπημένο του ελληνικό φαγητό
Ο Τζον Σίνα αποκάλυψε ότι η σπανακόπιτα είναι το αγαπημένο του ελληνικό φαγητό
Ο ηθοποιός και πρώην παλαιστής είχε δοκιμάσει τη συγκεκριμένη πίτα στο ταξίδι του μέλιτος που είχε πάει με τη σύζυγό του στη Σαντορίνη
Η σπανακόπιτα αποτελεί ένα από τα αγαπημένα φαγητά του Τζον Σίνα. Όπως εξήγησε, έχει ιδιαίτερη σημασία για εκείνον, καθώς του θυμίζει το ταξίδι του μέλιτος που έκανε στη Σαντορίνη με τη σύζυγό του, Σέι Σαριατζαδέχ.
Σε συνέντευξή του στο περιοδικό «Bon Appetit», ο ηθοποιός και πρώην παλαιστής εξήγησε πώς το φαγητό μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα, λέγοντας: «Το φαγητό δεν είναι μόνο τροφή. Είναι μνήμη, είναι συναίσθημα».
Η σπανακόπιτα, με τα λεπτά φύλλα και τη γέμιση από σπανάκι, φέτα και αρωματικά τον είχε ενθουσιάσει. Για τον Σίνα, όμως, δεν είναι απλώς μια γαστρονομική απόλαυση, αλλά ένα σύμβολο της εμπειρίας που είχε στο νησί με τη γυναίκα του. Σε βίντεο που αναρτήθηκε στα social media του «Bon Appetit», ο ηθοποιός τρώει ένα κομμάτι σπανακόπιτας, δείχνοντας πόσο απολαμβάνει το συγκεκριμένο φαγητό.
Δείτε το βίντεο
Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους, ο Τζον Σίνα δοκίμασε τη σπανακόπιτα σε διάφορες εκδοχές, από ταβέρνες και οικογενειακούς φούρνους μέχρι εστιατόρια υψηλής γαστρονομίας. Κάθε παραλλαγή είχε τη δική της «υπογραφή», αλλά όλοι οι τόποι είχαν κοινό το αίσθημα φιλοξενίας και ζεστασιάς.
Ο ηθοποιός και πρώην παλαιστής είναι παντρεμένος με τη Σέι Σαριατζαδέχ. Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 2019 στα γυρίσματα μιας ταινίας του Σίνα και παντρεύτηκε το 2020 σε μια ιδιωτική τελετή στην Τάμπα της Φλόριντα. Δύο χρόνια μετά, ανανέωσαν τους όρκους τους στη Βανκούβερ του Καναδά, κοντά στην οικογένεια της γυναίκας.
Σε συνέντευξή του στο περιοδικό «Bon Appetit», ο ηθοποιός και πρώην παλαιστής εξήγησε πώς το φαγητό μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα, λέγοντας: «Το φαγητό δεν είναι μόνο τροφή. Είναι μνήμη, είναι συναίσθημα».
Η σπανακόπιτα, με τα λεπτά φύλλα και τη γέμιση από σπανάκι, φέτα και αρωματικά τον είχε ενθουσιάσει. Για τον Σίνα, όμως, δεν είναι απλώς μια γαστρονομική απόλαυση, αλλά ένα σύμβολο της εμπειρίας που είχε στο νησί με τη γυναίκα του. Σε βίντεο που αναρτήθηκε στα social media του «Bon Appetit», ο ηθοποιός τρώει ένα κομμάτι σπανακόπιτας, δείχνοντας πόσο απολαμβάνει το συγκεκριμένο φαγητό.
Δείτε το βίντεο
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους, ο Τζον Σίνα δοκίμασε τη σπανακόπιτα σε διάφορες εκδοχές, από ταβέρνες και οικογενειακούς φούρνους μέχρι εστιατόρια υψηλής γαστρονομίας. Κάθε παραλλαγή είχε τη δική της «υπογραφή», αλλά όλοι οι τόποι είχαν κοινό το αίσθημα φιλοξενίας και ζεστασιάς.
Ο ηθοποιός και πρώην παλαιστής είναι παντρεμένος με τη Σέι Σαριατζαδέχ. Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 2019 στα γυρίσματα μιας ταινίας του Σίνα και παντρεύτηκε το 2020 σε μια ιδιωτική τελετή στην Τάμπα της Φλόριντα. Δύο χρόνια μετά, ανανέωσαν τους όρκους τους στη Βανκούβερ του Καναδά, κοντά στην οικογένεια της γυναίκας.
Ειδήσεις σήμερα:
Οι αλλαγές που φέρνει το εργασιακό νομοσχέδιο: Τι προβλέπει για ευέλικτο ωράριο, προσλήψεις εξπρές και υπερωρίες
Τουλάχιστον 20 νεκροί από ισραηλινή επιδρομή σε νοσοκομείο στη Γάζα - Ανάμεσά τους συνεργάτες των Reuters, AP και Al Jazeera
Το μεγάλο παζάρι για την Ουκρανία: «Αγκάθι» τα νέα σύνορα - Γιατί ο Ζελένσκι δεν μπορεί να παραδώσει το Ντονμπάς, δείτε χάρτες
Οι αλλαγές που φέρνει το εργασιακό νομοσχέδιο: Τι προβλέπει για ευέλικτο ωράριο, προσλήψεις εξπρές και υπερωρίες
Τουλάχιστον 20 νεκροί από ισραηλινή επιδρομή σε νοσοκομείο στη Γάζα - Ανάμεσά τους συνεργάτες των Reuters, AP και Al Jazeera
Το μεγάλο παζάρι για την Ουκρανία: «Αγκάθι» τα νέα σύνορα - Γιατί ο Ζελένσκι δεν μπορεί να παραδώσει το Ντονμπάς, δείτε χάρτες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα