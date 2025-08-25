Η ανάρτηση του Στέλιου Ρόκκου για το σύνθημα «Free Palestine» σε σχολείο της Λήμνου: Το κοιτάω περήφανος
Με ανάρτηση στο Facebook, ο τραγουδιστής αναφέρθηκε στη γενοκτονία στην Παλαιστίνη και απάντησε σε όσους χαρακτήρισαν «βανδαλισμό» το σύνθημα
Μία ανάρτηση έκανε ο Στέλιος Ρόκκος με αφορμή το σύνθημα «Free Palestine» που γράφτηκε σε τοίχο σχολείου στη Λήμνου. Πολλοί μίλησαν για βανδαλισμό, ζητώντας να σβηστεί το σύνθημα, γεγονός που εκνεύρισε τον τραγουδιστή που θέλησε να απαντήσει μέσω social media.
Με μια οργισμένη ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, ο τραγουδιστής εξέφρασε την αντίθεσή του στα αρνητικά σχόλια που έγιναν από κάτοικο του χωριού του για το σύνθημα «Free Palestine» στον τοίχο του δημοτικού σχολείου, ενώ δήλωσε ότι νιώθει περήφανος όταν το κοιτάζει. Το κτίριο παραμένει κλειστό τα τελευταία χρόνια λόγω έλλειψης μαθητών, γεγονός που του προκαλεί θλίψη, αυτή τη φορά όμως το κοίταξε «με περηφάνια», όπως σημείωσε.
Συγκεκριμένα έγραψε: «Αυτό είναι το σχολείο που πήγα δημοτικό! Αυτή είναι η αυλή που έπαιζα μικρός με τα άλλα παιδάκια! Τα τελευταία χρόνια είναι κλειστό λόγω έλλειψης παιδιών! Και γι’ αυτό αποφεύγω να το κοιτάζω οπότε περνάω από εκεί. Είναι πολύ στενάχωρο να το βλέπω κλειστό! Τον τελευταίο καιρό όμως το κοιτάζω γεμάτος περηφάνια γιατί κάποια "άγνωστα και ανήσυχα παιδιά" έγραψαν στον τοίχο του free Palestine!!!».
Ο τραγουδιστής απάντησε σε όσους χαρακτήρισαν το σύνθημα ως βανδαλισμό, τονίζοντας: «Όμως κάποια απ’ το χωριό έγραψε στα social ότι είναι βανδαλισμός και χρησιμοποίησε κι εμάς τους κατοίκους του χωριού ότι δήθεν είμαστε κι εμείς εξαγριωμένοι και συμφωνούμε μαζί της (και καλά)!! Καλάμια και παλούκια!!! Εγώ προσωπικά εξαγριωμένος είμαι κάθε φορά που τη βλέπω μπροστά μου!».
Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο Στέλιος Ρόκκος υπογράμμισε: «Εξαγριωμένος είμαι με αυτό που γίνεται στην Παλαιστίνη, με αυτή τη γενοκτονία. Αυτό είναι βανδαλισμός, το άλλο είναι αντίσταση, αλλά πού να καταλάβει ένα φασιστάκι τι σημαίνει αντίσταση!!! Ήρεμα το λέω!!!!».
