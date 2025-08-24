Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Το να ποζάρω είναι η φυσική μου συνήθεια, έγραψε από τη Λευκάδα

μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διαφορετικά στιγμιότυπα από τις διακοπές της. Σε ορισμένες εικόνες φαίνεται ξαπλωμένη στην άμμο με μπικίνι σε μωβ απόχρωση, ενώ σε άλλες απολάμβανε τη βόλτα της με φουσκωτό στα καταγάλανα νερά του νησιού.

Στη Λευκάδα βρίσκεται αυτές τις ημέρες η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου , αναρτώντας φωτογραφίες από την παραλία με το μαγιό της, ενώ σχολίασε ότι το να ποζάρει αποτελεί «φυσική της συνήθεια».Η πρώην παίκτρια του My Style Rocks«Το να ποζάρω είναι η φυσική μου συνήθεια», σημείωσε στη λεζάντα της ανάρτησης που έκανε στο Instagram.