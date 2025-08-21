ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Πυρκαγιά σε εξέλιξη στα Δερβενοχώρια Βοιωτίας

Ματ και Ρος Ντάφερ: Οι δημιουργοί του «Stranger Things» προχωρούν σε συνεργασία με την Paramount
GALA
Stranger Things Paramount

Ματ και Ρος Ντάφερ: Οι δημιουργοί του «Stranger Things» προχωρούν σε συνεργασία με την Paramount

Το δημιουργικό δίδυμο αποχωρεί από το Netflix και υπογράφει τετραετή αποκλειστική συμφωνία με την Paramount

Ματ και Ρος Ντάφερ: Οι δημιουργοί του «Stranger Things» προχωρούν σε συνεργασία με την Paramount
1 ΣΧΟΛΙΟ
Οι αδερφοί Ματ και Ρος Ντάφερ, γνωστοί για τη δημιουργία της σειράς του Netflix «Stranger Things» προχωρούν σε συνεργασία με την Paramount.

Το δημιουργικό δίδυμο αποχωρεί από το Netflix και μέσω της εταιρείας του Upside Down Pictures υπογράφει τετραετή αποκλειστική συμφωνία με την Paramount για κινηματογραφικές ταινίες, τηλεοπτικά και streaming πρότζεκτ.

Η συνεργασία θα ξεκινήσει επίσημα τον Απρίλιο του 2026, μετά τη λήξη της τρέχουσας συμφωνίας τους με το Netflix. Οι βραβευμένοι με πολλά Emmy αδερφοί Ντάφερ θα γράψουν σενάρια, θα σκηνοθετήσουν και θα παράγουν ταινίες μεγάλου μήκους, τηλεοπτικές σειρές και πρωτότυπες σειρές για τις Paramount Pictures, Paramount Television και Paramount Direct-to-Consumer.

«Δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πιο χαρούμενοι που γινόμαστε μέλη της οικογένειας της Paramount. Για εμάς, αυτό είναι η πραγματοποίηση ενός ονείρου ζωής» δήλωσαν οι Ματ και Ρος Ντάφερ και πρόσθεσαν: «Είμαστε επίσης χαρούμενοι που συναντάμε ξανά τους Σίντι Χόλαντ και Ματ Θάνελ, οι οποίοι πίστεψαν σε εμάς και στο ασυνήθιστο σενάριο που τελικά μετατράπηκε στο "Stranger Things"».

Η συμφωνία ανακοινώθηκε λίγο μετά τη συγχώνευση της Paramount με τη Skydance, ύψους 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock

Ειδήσεις σήμερα:

Πέθανε από ανακοπή καρδιάς σε ηλικία 59 ετών ο Απόστολος Βεσυρόπουλος

Η μονοκατοικία των Τούρκων στον Ωρωπό: Η πισίνα, το μπάρμπεκιου και τα πολυτελή ΙΧ για τις μετακινήσεις τους

Ποιος είναι ο billionaire Tom Greenwood που χαροπαλεύει μετά από τροχαίο στη Μύκονο, η περιπέτεια με το ιδιωτικό ελικόπτερο και η διακομιδή με το ΕΚΑΒ
Κλείσιμο
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Plastic Free Greece: Πάρος

360 κιλά απορριμμάτων, με επικρατέστερα τα πλαστικά, συγκέντρωσε η δράση καθαρισμού του φετινού προγράμματος, από συντονισμένες προσπάθειες που πραγματοποιήθηκαν σε δύο δαντελωτές αμμουδιές και δύο βυθούς του κοσμοπολίτικου νησιού.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης