Ματ και Ρος Ντάφερ: Οι δημιουργοί του «Stranger Things» προχωρούν σε συνεργασία με την Paramount
Ματ και Ρος Ντάφερ: Οι δημιουργοί του «Stranger Things» προχωρούν σε συνεργασία με την Paramount
Το δημιουργικό δίδυμο αποχωρεί από το Netflix και υπογράφει τετραετή αποκλειστική συμφωνία με την Paramount
Οι αδερφοί Ματ και Ρος Ντάφερ, γνωστοί για τη δημιουργία της σειράς του Netflix «Stranger Things» προχωρούν σε συνεργασία με την Paramount.
Το δημιουργικό δίδυμο αποχωρεί από το Netflix και μέσω της εταιρείας του Upside Down Pictures υπογράφει τετραετή αποκλειστική συμφωνία με την Paramount για κινηματογραφικές ταινίες, τηλεοπτικά και streaming πρότζεκτ.
Η συνεργασία θα ξεκινήσει επίσημα τον Απρίλιο του 2026, μετά τη λήξη της τρέχουσας συμφωνίας τους με το Netflix. Οι βραβευμένοι με πολλά Emmy αδερφοί Ντάφερ θα γράψουν σενάρια, θα σκηνοθετήσουν και θα παράγουν ταινίες μεγάλου μήκους, τηλεοπτικές σειρές και πρωτότυπες σειρές για τις Paramount Pictures, Paramount Television και Paramount Direct-to-Consumer.
«Δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πιο χαρούμενοι που γινόμαστε μέλη της οικογένειας της Paramount. Για εμάς, αυτό είναι η πραγματοποίηση ενός ονείρου ζωής» δήλωσαν οι Ματ και Ρος Ντάφερ και πρόσθεσαν: «Είμαστε επίσης χαρούμενοι που συναντάμε ξανά τους Σίντι Χόλαντ και Ματ Θάνελ, οι οποίοι πίστεψαν σε εμάς και στο ασυνήθιστο σενάριο που τελικά μετατράπηκε στο "Stranger Things"».
Η συμφωνία ανακοινώθηκε λίγο μετά τη συγχώνευση της Paramount με τη Skydance, ύψους 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Το δημιουργικό δίδυμο αποχωρεί από το Netflix και μέσω της εταιρείας του Upside Down Pictures υπογράφει τετραετή αποκλειστική συμφωνία με την Paramount για κινηματογραφικές ταινίες, τηλεοπτικά και streaming πρότζεκτ.
Η συνεργασία θα ξεκινήσει επίσημα τον Απρίλιο του 2026, μετά τη λήξη της τρέχουσας συμφωνίας τους με το Netflix. Οι βραβευμένοι με πολλά Emmy αδερφοί Ντάφερ θα γράψουν σενάρια, θα σκηνοθετήσουν και θα παράγουν ταινίες μεγάλου μήκους, τηλεοπτικές σειρές και πρωτότυπες σειρές για τις Paramount Pictures, Paramount Television και Paramount Direct-to-Consumer.
The new Paramount owned by Skydance has made it official that 'Stranger Things' architects, the Duffer brothers and their Upside Down Pictures label, are officially coming over to the Melrose Ave lot in a wide-ranging four-year, exclusive deal for feature films, television, and… pic.twitter.com/EDoR2QzG2q— Deadline (@DEADLINE) August 19, 2025
Η συμφωνία ανακοινώθηκε λίγο μετά τη συγχώνευση της Paramount με τη Skydance, ύψους 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ειδήσεις σήμερα:
Πέθανε από ανακοπή καρδιάς σε ηλικία 59 ετών ο Απόστολος Βεσυρόπουλος
Η μονοκατοικία των Τούρκων στον Ωρωπό: Η πισίνα, το μπάρμπεκιου και τα πολυτελή ΙΧ για τις μετακινήσεις τους
Ποιος είναι ο billionaire Tom Greenwood που χαροπαλεύει μετά από τροχαίο στη Μύκονο, η περιπέτεια με το ιδιωτικό ελικόπτερο και η διακομιδή με το ΕΚΑΒ
Πέθανε από ανακοπή καρδιάς σε ηλικία 59 ετών ο Απόστολος Βεσυρόπουλος
Η μονοκατοικία των Τούρκων στον Ωρωπό: Η πισίνα, το μπάρμπεκιου και τα πολυτελή ΙΧ για τις μετακινήσεις τους
Ποιος είναι ο billionaire Tom Greenwood που χαροπαλεύει μετά από τροχαίο στη Μύκονο, η περιπέτεια με το ιδιωτικό ελικόπτερο και η διακομιδή με το ΕΚΑΒ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα