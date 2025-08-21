Η Μαριέττα Χρουσαλά έκανε καγιάκ στον Αχέροντα - Δείτε τα στιγμιότυπα

Κλείσιμο

Μία βόλτα με καγιάκ στον Αχέροντα απόλαυσε η Μαριέττα Χρουσαλά. Η πρώην παρουσιάστρια βρέθηκε στο ποτάμι και φρόντισε να μοιραστεί φωτογραφίες με τους διαδικτυακούς της φίλους στα social media.Σε ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Μαριέττα Χρουσαλά δημοσίευσε φωτογραφίες της μέσα στο καγιάκ, ενώ φοράει τον ανάλογο εξοπλισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο.Στη λεζάντα, με την οποία συνόδευσε την ανάρτησή της, έγραψε: «Καγιάκ στον Αχέροντα. Η τελευταία φωτογραφία ήταν προς το τέλος».Δείτε τις φωτογραφίες