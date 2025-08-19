Ναόμι Γουότς: Η συγκίνησή της αποχαιρετώντας τον γιο της που φεύγει για σπουδές
Ναόμι Γουότς: Η συγκίνησή της αποχαιρετώντας τον γιο της που φεύγει για σπουδές
Η ηθοποιός απέκτησε τον 18χρονο Σάσα Πιτ με τον πρώην σύντροφό της, Λιβ Σράιμπερ
Τι συγκίνησή της καθώς αποχαιρέτησε τον γιο της Σάσα Πιτ, ο οποίος θα ξεκινήσει τη φοιτητική του ζωή, μοιράστηκε η Ναόμι Γουότς.
Η Γουότς ανάρτησε τη Δευτέρα 18 Αυγούστου μια φωτογραφία στο Instagram, στην οποία στεκόταν δίπλα στο παιδί της αγκαλιάζοντάς το. Στην ίδια εικόνα διακρίνονται οι βαλίτσες του 18χρονου. «Βήμα 1», έγραψε η ηθοποιός στο Instagram story της. «Ήδη κλαίω με λυγμούς» πρόσθεσε.
Δείτε τη φωτογραφία
Η Ναόμι Γουότς δημοσίευσε επίσης μία φωτογραφία με τον Σάσα Πιτ να αγκαλιάζει τη 16χρονη αδερφή του, Κάι Σράιμπερ. Ο ίδιος φαινόταν θλιμμένος στο στιγμιότυπο, ενώ η αδερφή του είχε γυρισμένη την πλάτη της στον φακό.
Δείτε τη φωτογραφία
Ο πρώην σύντροφος της ηθοποιού, Λιβ Σράιμπερ έκανε και εκείνος μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram εκφράζοντας τα συναισθήματά του για το νέο βήμα του γιου του. «Αρχίζω να νιώθω το βάρος. Θα μου λείψει ο πιο δικός μου άνθρωπος. Παρ’ όλα αυτά, το University of Southern California θα υποδεχθεί ένα από τα πιο ευγενικά, θαρραλέα και όμορφα αγόρια που γνώρισα ποτέ» σημείωσε.
Δείτε την ανάρτησή του
Ο Σάσα Πιτ αποφοίτησε τον Ιούνιο από το ιδιωτικό σχολείο, όπου πήγαινε στη Νέα Υόρκη και θα ξεκινήσει τις σπουδές του στο University of Southern California. Ο Σράιμπερ και η Γουότς χώρισαν τον Σεπτέμβριο του 2016 ύστερα από 11 χρόνια σχέσης. Το 2023, η Γουότς παντρεύτηκε τον Μπίλι Κράνταπ, ενώ ο πρωταγωνιστής του «X-Men Origins: Wolverine» παντρεύτηκε την Τέιλορ Νάισεν, με την οποία έχουν μια κόρη, τη Χέιζελ.
