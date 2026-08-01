Βίντεο: Ο Τζόλης άνοιξε λογαριασμό με τη φανέλα της Άρσεναλ στο φιλικό με τη Τζιρόνα, δείτε το πρώτο του γκολ
Βίντεο: Ο Τζόλης άνοιξε λογαριασμό με τη φανέλα της Άρσεναλ στο φιλικό με τη Τζιρόνα, δείτε το πρώτο του γκολ
Ο Έλληνας επιθετικός πανηγύρισε το πρώτο του γκολ με τη φανέλα των πρωταθλητών Αγγλίας
Στο πρώτο του ματς, λίγες ώρες μετά την υπογραφή του συμβολαίου του είχε δώσει ασίστ...
Σήμερα, στο δεύτερο ματς που φόρεσε τη φανέλα της Άρσεναλ, ο Χρήστος Τζόλης χρειάστηκε μισή ώρα για να κάνει... σεφτέ στα γκολ.
Με την αγαπημένη του κίνηση, από τα αριστερά συγκλίνοντας προς τον άξονα και σουτάροντας με το δεξί έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα της Τζιρόνα διαμορφώνοντας το 0-2.
Σήμερα, στο δεύτερο ματς που φόρεσε τη φανέλα της Άρσεναλ, ο Χρήστος Τζόλης χρειάστηκε μισή ώρα για να κάνει... σεφτέ στα γκολ.
CHRISTOS!!— Arsenal (@Arsenal) August 1, 2026
Tzolis cuts inside and bends one into the bottom corner via deflection ✊
🔴 0-2 🔵 (30) pic.twitter.com/Idcj3Ua5gR
Με την αγαπημένη του κίνηση, από τα αριστερά συγκλίνοντας προς τον άξονα και σουτάροντας με το δεξί έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα της Τζιρόνα διαμορφώνοντας το 0-2.
CHRISTOS TZOLIS SCORES ON HIS ARSENAL DEBUT! ✅🇬🇷 pic.twitter.com/M2ddiHbZE0— afcstuff (@afcstuff) August 1, 2026
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