Βίντεο: Ο Τζόλης άνοιξε λογαριασμό με τη φανέλα της Άρσεναλ στο φιλικό με τη Τζιρόνα, δείτε το πρώτο του γκολ
SPORTS
Άρσεναλ Τζιρόνα Χρήστος Τζόλης

Βίντεο: Ο Τζόλης άνοιξε λογαριασμό με τη φανέλα της Άρσεναλ στο φιλικό με τη Τζιρόνα, δείτε το πρώτο του γκολ

Ο Έλληνας επιθετικός πανηγύρισε το πρώτο του γκολ με τη φανέλα των πρωταθλητών Αγγλίας

Βίντεο: Ο Τζόλης άνοιξε λογαριασμό με τη φανέλα της Άρσεναλ στο φιλικό με τη Τζιρόνα, δείτε το πρώτο του γκολ
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Στο πρώτο του ματς, λίγες ώρες μετά την υπογραφή του συμβολαίου του είχε δώσει ασίστ...

Σήμερα, στο δεύτερο ματς που φόρεσε τη φανέλα της Άρσεναλ, ο Χρήστος Τζόλης χρειάστηκε μισή ώρα για να κάνει... σεφτέ στα γκολ.



Με την αγαπημένη του κίνηση, από τα αριστερά συγκλίνοντας προς τον άξονα και σουτάροντας με το δεξί έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα της Τζιρόνα διαμορφώνοντας το 0-2.

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