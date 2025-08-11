Λένα Δροσάκη: Δημιουργώντας αναμνήσεις, γράφει η ηθοποιός από την Άνδρο
Η ηθοποιός μοιράστηκε «καλοκαιρινά» στιγμιότυπα από το νησί των Κυκλάδων με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους
Στην Άνδρο βρέθηκε για τις καλοκαιρινές της διακοπές η Λένα Δροσάκη. Η ηθοποιός απόλαυσε στιγμές χαλάρωσης στο νησί των Κυκλάδων, κάνοντας μια παύση από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, ενώ θέλησε να μοιραστεί μερικά στιγμιότυπα με τους ακόλουθούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Φορώντας μαγιό, η Λένα Δροσάκη πόζαρε στην πισίνα και τη θάλασσα, δηλώνοντας ευλογημένη. «Δημιουργώντας αναμνήσεις. Ευλογημένη», έγραψε στη λεζάντα που συνόδευε τη δημοσίευσή της στο Instagram.
Δείτε την ανάρτηση της Λένας Δροσάκη
