Χιου Χέφνερ: Η χήρα του αρραβωνιάστηκε τον σύντροφό της 

View this post on Instagram A post shared by Crystal Harris (@crystalhefner)

Η χήρα του Χιου Χέφνερ Κρίσταλ και οετοιμάζονται να παντρευτούν. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Us Weekly, της έκανε πρόταση γάμου στις 25 Απριλίου, μετά από έναν χρόνο σχέσης, προσφέροντάς της ένα διαμαντένιο δαχτυλίδι έξι καρατίων στο σπίτι της στη Χαβάη.Η ίδια έκανε δηλώσεις και περιέγραψε τη στιγμή που της έκανε την πρόταση. Όπως ανέφερε, μόλις είπε το «ναι», ένιωσε σαν όλα να «μπήκαν στη θέση τους». «Ήταν πραγματικά μια στιγμή που ένιωσα πως όλα ήρθαν σε έναν κύκλο. Ο Τζέιμς με αιφνιδίασε εντελώς», δήλωσε.Όπως εξήγησε, το σημείο είχε ιδιαίτερη σημασία για το ζευγάρι: «Ήταν το μέρος όπου είχαμε κάνει ένα ήσυχο πικνίκ πριν έναν χρόνο, ένα μέρος που έγινε "δικό μας". Νόμιζα πως πηγαίναμε απλώς για έναν περίπατο, αλλά όταν είδα τα λουλούδια, τα χειρόγραφα σημειώματα και τη θάλασσα να απλώνεται μπροστά μας, κατάλαβα ότι κάτι ξεχωριστό επρόκειτο να συμβεί».Σε δηλώσεις του στο People μετά την πρόταση, ο 41χρονος Τζέιμς Γουόρντ παραδέχτηκε πως του ήταν δύσκολο να κρατήσει το σχέδιο κρυφό από την Κρίσταλ Χέφνερ, λόγω της στενής σχέσης που έχουν. «Πηγαίνει κόντρα σε όσα μας συνδέουν το να της κρύψω κάτι», είπε ο ιδιοκτήτης των See Through Sea tours. «Αλλά υπήρχε εκείνη η μικρή δύναμη που με ώθησε να συνεχίσω, γιατί ήξερα πόσο χαρούμενη θα την έκανε η έκπληξη».«Αν γνωρίζεις την Κρίσταλ, ξέρεις ότι δεν της ξεφεύγει τίποτα», συνέχισε. «Έχει εκείνον τον υπέροχο συνδυασμό εξυπνάδας και παρατηρητικότητας, οπότε έπρεπε πραγματικά να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό για να μην αποκαλυφθεί το σχέδιο».Η Κρίσταλ Χέφνερ και ο Τζέιμς Γουόρντ ξεκίνησαν τη σχέση τους τον Απρίλιο του 2024, έπειτα από γνωριμία μέσω κοινών φίλων. Η ίδια είχε εκφράσει δημόσια τον ενθουσιασμό της για τη νέα της σχέση τον Σεπτέμβριο του 2024, δηλώνοντας ότι πρόκειται για έναν δεσμό εντελώς διαφορετικό από τον προηγούμενο γάμο της. Η Κρίσταλ ήταν παντρεμένη με τον Χιου Χέφνερ για πέντε χρόνια, μέχρι τον θάνατό του το 2017, σε ηλικία 91 ετών.«Με τον Τζέιμς, τα συναισθήματά μου γίνονται σεβαστά, αναγνωρίζονται», είχε πει τότε. «Με βλέπουν, με ακούν. Καλλιεργώ τον αληθινό μου εαυτό, το περιπετειώδες πνεύμα μου, το παιδί που έχω μέσα μου», συνέχισε. «Αισθάνομαι πως έχω γίνει ο άνθρωπος που χρειαζόμουν όταν μεγάλωνα. Νιώθω αποδοχή και περισσότερο ο εαυτός μου από ποτέ».