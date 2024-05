Κλείσιμο

Οι περισσότερες από τις αναρτήσεις της Χριστίνας Μπόμπα αφορούν την οικογένειά της. Το βράδυ της Τρίτης, 23 Απριλίου, η instagrammer ανέβασε ένα κλιπ, με τις κόρες της

να φορούν φούξια ρόμπες, με τα ονόματά τους στη μεριά της πλάτης. Όπως γράφει και στη λεζάντα, πέρασαν μια μέρα σπα οι τρεις τους.

Η Αριάνα και Φιλίππα Τανιμανίδη μαζί με μία φίλη τους, απολαμβάνουν υπηρεσίες σπα που τους παρέχει η μητέρα τους. Μούλιασαν τα πόδια τους σε μια λεκάνη με νερό, έκαναν μανικιούρ και πεντικιούρ, έβαλαν μάσκες στο πρόσωπο και έκαναν μασάζ. Το κλιπ «έντυσε» μουσικά με το ρεφρέν από το τραγούδι

«

Girls Just Want To Have Fun».

Μέσα από το Instagram της, η Χριστίνα Μπόμπα , μοιράζεται με τους ακολούθους της συχνά, πώς περνάει τον χρόνο της με τις κόρες της.Η instagrammer και σύζυγος του Σάκη Τανιμανίδη , επέστρεψε το βράδυ της Τρίτης 14 Μαΐου με νέες φωτογραφίες από το απόγευμά της με τα παιδιά στο σπίτι. Μητέρα και κόρες ζωγράφισαν σε έναν μεγάλο καμβά στο σπίτι. Η Χριστίνα Μπόμπα πόζαρε στην κάμερα του κινητού της, έχοντας μπογιές και στο πρόσωπό της, ενώ πίσω της τα δύο κορίτσια ζωγράφιζαν με τα πινέλα και αλλά και τα χέρια τους.«Απογεύματα μαζί σας» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της, η οποία απέσπασε χιλιάδες likes από τις πρώτες ώρες.