Η Λόπεζ δεν ήθελε ούτε να την κοιτάζουμε, λέει η αεροσυνοδός που την ξεμπρόστιασε - Αγενής και η Άνιστον

Για τηντο να εργαστεί ως αεροσυνοδός ήταν ένα όνειρο ζωής. Αν και φαίνεται ονειρικό σαν επάγγελμα, εντούτοις, κατά τα χρόνια που εργάστηκε πετώντας σχεδόν σε όλες τις χώρες και ηπείρους του πλανήτη, έζησε αρκετές στιγμές που το απομυθοποίησαν στα μάτια της. Όπως το ταξίδι που περιέγραψε σε βίντεό της και είχε πρωταγωνίστρια την Τζένιφερ Λόπεζ. μίλησε για την απαξιωτική συμπεριφορά της JLO απέναντι στους εργαζόμενους της πτήσης . Όπως ανέφερε και στο«σε εκείνη την πτήση εργαζόμουν στην economy ενώ ηβρισκόταν στην first class. Όπως ανέφερα και στο βίντεό μου όταν πήγαμε με μια άλλη συνάδελφο να δούμε το πλήρωμα μας είπε να μην πάμε γιατί είχε πολύ κακή συμπεριφορά. Απαξιούσε να μιλήσει στις αεροσυνοδούς και ό,τι ήθελε το έλεγε στον βοηθό της. Αλλά το κορυφαίο ήταν όπως ανέφερα ότι μετά από μιάμιση ώρα έφτασα στο σπίτι μου γιατί η κα Λόπεζ άλλαζε ρούχα προκειμένου να βρει αυτό που θα της άρεσε».– δεν εργάζεται σε κάποια αεροπορική εταιρεία- μοιράστηκε στο protothema.gr ακόμη μια παρόμοια ιστορία που έζησε σε πτήση της Emirates και είχε πρωταγωνίστρια την Τζένιφερ Άνιστον. «Θυμάμαι ότι είχαμε μια πτήση όπου και πάλι εγώ ήμουν στην economy ενώ στηνήταν ηΤότε όπως μου είχε πει μια συνάδελφος η ηθοποιός ήταν πάρα πολύ αγενής απέναντι στο πλήρωμα που την εξυπηρετούσε. Και αυτό που μας είχε κάνει εντύπωση ήταν ότι τότε ηείχε συμμετάσχει σε διαφημιστικό της εταιρείας και ήταν η ambassador της αεροπορικής. Και λέγαμε "πώς είναι δυνατόν δυο ημέρες πριν να έχει γυρίσει διαφημιστικό για την εταιρεία και να έχει τέτοια αγενή συμπεριφορά απέναντί μας"».Στηνη Ειρήνη έμεινε από το 2016 μέχρι το 2019. Επιλέχθηκε μετά από συνέντευξή της στις open days που κατά καιρούς κάνει η Emirates στην Ελλάδα προκειμένου να βρει αεροσυνοδούς. «Για τρία χρόνια περίπου ήμουν στο Ντουμπάι εκεί όπου έχει έδρα η εταιρεία και ταξίδεψα σε πάρα πολλές χώρες. Όταν είχαμε υπερατλαντικό ταξίδι είτε Αμερική είτε Αυστραλία είχαμε δυο ημέρες το ταξίδι και δυο ημέρες μετά ρεπό. Αν οι πτήσεις ήταν σε κοντινούς προορισμούς μπορεί να πετούσα και κάθε μέρα, αλλά μετά τις 7 ημέρες είχαμε υποχρεωτικά ρεπό».Μετά τηνη Ειρήνη εργάστηκε στηνεκεί όπου εξ’ αρχής ήθελε να εργαστεί. «Ήθελα να εργαστώ στην Aegean, αλλά με είχαν απορρίψει. Τότε πήγα στην Emirates όπου τη δεύτερη φορά που πήγα σε open day με πήραν. Μετά την Emirates με πήραν στην Aegean όπου εργάστηκα μέχρι το 2021»

Όπως λέει στο protothema.gr το επάγγελμα αυτό την κούρασε και τώρα έχει αποχωρήσει ετοιμάζοντας το επόμενο επαγγελματικό της βήμα. ««Πλέον έχω τη δική μου online εταιρεία με μπομπονιέρες για γάμους και βαφτίσεις, ενώ παράλληλα ετοιμάζω μια macrame beachwear συλλογή, την οποία φτιάχνω με τα χέρια μου».Να υπενθυμίσουμε ότι στο βίντεό της στοη 31χρονη πρώην αεροσυνοδός είχε αναφέρει για το επεισόδιο με την Τζένιφερ Λόπεζ τα εξης: «Εγώ δούλευα στην economy ενώ αυτή είχε κλείσει στην first class και εκεί ο καθένας έχει την καμπίνα του, οπότε με το που κλείσει την πόρτα του δεν έχεις καμία επαφή μαζί του, ούτε τον βλέπεις καν. Παρόλα αυτά όταν έχουμε έναν διάσημο στο αεροπλάνο, όλο το πλήρωμα το λέμε ο ένας τον άλλον και είμαστε όλοι πολύ ενθουσιασμένοι. Συνήθως παλιά που δούλευα στην economy, όταν τελείωνα το service περνούσαμε από την first class μήπως έχουμε έτσι την ευκαιρία να δούμε τον celebrity αν έχει βγει απ' την καμπίνα του έτσι να ξεπιαστεί κι αν φαίνεται προσεγγίσιμος να του ζητήσουμε να βγούμε μια φωτογραφία. Αλλά και πάλι μας αρέσει να βλέπουμε την καμπίνα και να λέμε “εκεί πέρα κοιμάται η Τζένιφερ Λόπεζ”. Τελειώνουμε λοιπόν το service και εγώ μαζί με μια άλλη κοπέλα πήγαμε στη first class και με το που πάμε το πλήρωμα ήταν αρνητικό».Στη συνέχεια, η TikToker αναφέρθηκε στην κακή συμπεριφορά της Λόπεζ προς το προσωπικό. «Λέμε “τι συμβαίνει;” και λοιπά και λένε “είναι περίεργη, δεν θέλει καν να την κοιτάμε, δεν θέλει να της απευθύνουμε τον λόγο, δεν θέλει να την ρωτάμε καν τι θα φάει και ό,τι επικοινωνία έχουμε, είναι με τον βοηθό ή τη βοηθό της”. Oκέι εμείς δεν δώσαμε σημασία, έτσι είναι σ' αυτές πτήσεις και ας μην είναι celebrities. Οπότε προχωρήσαμε παρακάτω. Όμως δεν τελειώνει εκεί, καθώς όταν φτάσαμε στο Ντουμπάι, η συγκεκριμένη πτήση ήτανε Λος Άντζελες - Ντουμπάι, 16 ώρες πτήση πάρα πολύ κουραστική και έχεις και το τζετ λαγκ, αποχαιρετούμε λοιπόν τον κόσμο, κάνω δουλειές και τα λοιπά, περνάει ένα τέταρτο, μισή ώρα, 45 λεπτά, 1 ώρα και να μην σας τα πολυλογώ καταφέραμε να πάμε σπίτι μας μετά από μιάμιση ώρα».Συνεχίζοντας την περιγραφή της, η Ελληνίδα πρώην αεροσυνοδός, αποκάλυψε ότι: «Όταν ρωτήσαμε το υπόλοιπο πλήρωμα γιατί συνέβη αυτή η καθυστέρηση, μας είπαν “η Τζένιφερ Λόπεζ άλλαζε ρούχα και ξανά άλλαζε ρούχα, δεν ένιωθε έτοιμη να κατέβει”. Και μέσα σ' όλα αυτά δεν μιλούσε και το πλήρωμα απλά την περίμενε, χωρίς να τους μιλάει κιόλας. Άλλαζε τα ρούχα λες και ήταν στο σπίτι της. Θα μου πεις πλήρωσε τόσα χρήματα. Ε κι εγώ θα σου πω ότι δεν είναι ιδιωτικό τζετ πρώτον, και δεύτερον αν θα έκανε οποιοσδήποτε άλλος επιβάτης αυτό το πράγμα, θα φωνάζαμε τους σεκιούριτι και την αστυνομία!».