H ταινία «» σημειώνει ρεκόρ προπώλησης εισιτηρίων λίγες ημέρες πριν από την πρεμιέρα της στις κινηματογραφικές αίθουσες.Σύμφωνα με το επίσημο διανομέα της, AMC Theatres τα έσοδα από τις προπωλήσεις παγκοσμίως, μια εβδομάδα πριν από την πολυαναμενόμενη προβολή της, έχουν ξεπεράσει τα 100 εκατομμύρια δολάρια.Η ζήτηση του κοινού «ήταν απίστευτη» στις ΗΠΑ, δήλωσε η AMC, «από τις μεγαλύτερες πόλεις μέχρι τις μικρότερες».Η ταινία με συνολική διάρκεια 168 λεπτών σε σκηνοθεσία Σαμ Γουέντς θα «ταξιδέψει» τους θεατές στις συναυλίες που έδωσε ηστο SoFi Stadium στην Καλιφόρνια.Όπως αναφέρει το Deadline η πολυαναμενόμενη συναυλιακή ταινία έχει καταρρίψει κάθε προσδοκία σε πωλήσεις εισιτηρίων από τις 31 Αυγούστου που ανακοινώθηκε. Σημειώνεται ότι έκανε ρεκόρ πωλήσεων μιας ημέρας για την ΑΜC μέσα σε μόλις τρεις ώρες μετά την ζωντανή προβολή της προπώλησης εισιτηρίων φέρνοντας στα ταμεία συνολικά 26 εκατομμύρια δολάρια ξεπερνώντας το ρεκόρ που κατείχε η ταινία «Spider-Man: No Way Home» με 16,9 εκατομμύρια δολάρια.Η 12 φορές νικήτρια Grammy έχει λάβει προσωρινή άδεια από το συνδικάτο SAG-AFTRA, για να μπορέσει να την προωθήσει ενώ ο επόμενος σταθμός της περιοδείας της «Eras Tour» θα είναι στο Μπουένος 'Αιρες της Αργεντινής στις 9 Νοεμβρίου.Η ταινία «Taylor Swift: The Eras Tour» θα κάνει πρεμιέρα στις 13 Οκτωβρίου - είναι και ο τυχερός αριθμός της ποπ σταρ - και θα προβληθεί σε 8.500 κινηματογράφους σε 100 χώρες.: ΑΠΕ - ΜΠΕ: Shutterstock