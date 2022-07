Κλείσιμο

Η Αντριάνα Λίμα, η Αλεσάντρα Αμπρόζιο, η Ζιζέλ Μπούντχεν και η Τάιρα Μπανκς

Ο Λες Γουέξνερ (αριστερά) πούλησε το 55% της εταιρείας (που είχε αγοράσει έναντι 1 εκατ. δολαρίων) για 525 εκατ. και παρά ταύτα αποχωρεί µε το στίγµα του αποτυχηµένου. Ο Νο 2 της Victoria's Secret, Εντ Ρέιζεκ (δεξιά), ζητούσε χωρίς περιστροφές από τα µοντέλα να δοκιµάσουν τη θαλπωρή της αγκαλιάς του και το κανάκεµα στα πόδια του

Λες Γουέξνερ

Ο Τζέφρι Έπσταϊν μαζί με τη μαστροπό του Γκισλέιν Μάξγουελ

Ο Τζέφρι Έπσταϊν μαζί με τη μαστροπό του Γκισλέιν Μάξγουελ

Η Τάιρα Μπανκς σε νεαρή ηλικία

Οι Σάρα Ράνσομ και Ελίζαμπεθ Στάιν, θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης των Μάξγουελ-Επστάιν

Η Άνι Φάρμερ, θύμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης των Μάξγουελ-Επστάιν

Κλείσιμο





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Σήμερα, όλοι γνωρίζουν για τα «βρώμικα» μυστικά της Victoria’s Secret . Τα αξιοζήλευτα αγγελάκια, με τα πυροτεχνήματα, τα πούπουλα και τα εσώρουχα, ήταν στην ουσία το μέσο για κέρδη δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων και για πολλά χρόνια ήταν τα τοτέμ της ομορφιάς για δεκάδες χιλιάδες κορίτσια σε ολόκληρο τον πλανήτη.Η βασιλεία του κολοσσού εσωρούχων εδραιώθηκε από μια επιχείρηση 7,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, που χτίστηκε πάνω στην εικόνα «μιας γυναίκας που γεννήθηκε τέλεια και έγινε καλύτερη με push-ups και ενισχυμένα σουτιέν». Γρήγορα όμως η κουλτούρα άλλαξε και η «τέλεια» γυναίκα ήταν γέννημα του παρελθόντος. Ξαφνικά και ενώ το κίνημα του MeTοο κάλπαζε με γοργούς ρυθμούς, ήρθαν στο φως μυστικά φτιαγμένα στην κόλαση για τα αγγελάκια και την ιδιοκτησία της Victoria’s Secret Με τον νέο διευθυντή Μάρτιν Γουέιτερς η Victoria’s Secret έχει επανατοποθετηθεί ως ένα brand που ενισχύει την ενσωμάτωση. Από εκεί που κάποτε βρισκόταν η Αλεσάντρα Αμπρόζιο και η Ζιζέλ, τώρα βρίσκεται η Παλόμα Έλσεσσερ, μοντέλο plus size, η Μέγκαν Ραπίνο, ποδοσφαιρίστρια, και η ολυμπιονίκης του σκι, Εϊλίν Γκου. Ωστόσο, αν και η νέα στρατηγική είναι καλοπροαίρετη, η Victoria’s Secret έχει χάσει τη λάμψη της.Με σχόλια από πρώην υπαλλήλους, μοντέλα και δημοσιογράφους του επιχειρηματικού χώρου, ένα νέο ντοκιμαντέρ με τον τίτλο «Angels and Demons» φωτίζει τις πιο σκοτεινές γωνίες μιας μάρκας, που κάποτε θριάμβευσε.Για δεκαετίες ολόκληρες ο Τζέφρι Έπσταϊν , υπήρξε ένας από τους πιο στενούς φίλους του δισεκατομμυριούχου ιδιοκτήτη της Victoria’s Secret, Λες Γουεξνέρ. Ο Αμερικάνος παιδόφιλος αυτοκτόνησε σε ηλικία 66 ετών, ενώ βρισκόταν έγκλειστος σε φυλακή του Μανχάταν τον Αύγουστο του 2019, εν αναμονή της δίκης του για κατηγορίες σωματεμπορίας. Κάποτε μάλιστα αστειεύτηκε, ότι αυτός και ο βαρόνος του λιανεμπορίου «μοιράζονται έναν εγκέφαλο», ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο Γουέξνερ έχει ισχυριστεί, ότι έχει πλήρη άγνοια των σεξουαλικών παραπτωμάτων του Έπσταϊν Στο νέο ντοκιμαντέρ του Hulu « Victoria's Secret: Angels and Demons », που θα κυκλοφορήσει την Πέμπτη, συνεργάτες του «ντουέτου» Γουέξνερ και Επσταϊν, αναφέρουν ότι οι δύο τους είχαν πολλές «φιλοδοξίες», πριν ξεσπάσει το σκάνδαλο που συντάραξε τον πλανήτη.«Οείχε τα χρήματα που αναζητούσε ο Έπσταϊν, και ο πρώτος πήρε από τον δεύτερο την αίγλη και την ομαλότητα που αναζητούσε», λέει η Σίντυ Φέντους - Φιέλντς, η πρώην διευθύνουσα σύμβουλος της Victoria's Secret Direct.Ενώ ο μεγιστάνας των ρούχων, που πιστώνεται, ως ο εφευρέτης της «γρήγορης» μόδας, συγκέντρωσε καθαρή περιουσία άνω των 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσω των καταστημάτων ένδυσης, ο Έπσταϊν, τον οποίο ο Γουέξνερ έχρισε ως διαχειριστή χρημάτων του, είχε πολύ λιγότερα να προσφέρει. Ωστόσο, για τον ιδιοκτήτη της βιομηχανίας εσωρούχων, έλειπε ο… απατεώνας.«Όταν ο Λες Γουέξνερ συνάντησε τον Έπσταϊν, παρατήρησε ότι ήταν συναρπαστικός», εξηγεί ο Μπάρι Λιβάιν, συγγραφέας του βιβλίο που εκθέτει τις εγκληματικές δράσεις του Έπσταϊν «The Spider».Στις αρχές της δεκαετίας του 1980, η αυτοκρατορία του Γουέξνερ επεκτάθηκε από την πατρίδα του, το Οχάιο και ξεκίνησε να χτίζει την αμύθητη μάρκα Victoria's Secret . Ο Γουέξνερ αγόρασε τη μάρκα εσωρούχων από τους ιδρυτές Ρόι και Γκάι Ρέιμοντ για 1 εκατομμύριο δολάρια και σιγά σιγά άρχισε να προκαλεί «σεισμό» στη βιομηχανία ενδυμάτων.Το 1985, αγόρασε ένα πολυτελές εμπορικό κατάστημα της 5th Avenue στη Νέα Υόρκη για κάτι λιγότερο από 10 εκατομμύρια δολάρια σε μια προσπάθεια να εντυπωσιάσει τους ανερχόμενους πελάτες.«Ήθελε αυτό τον κόσμο της Νέας Υόρκης και αυτός ήταν ένας τρόπος για να τους προσεγγίσει», λέει η Τέρι Άγκινς, συγγραφέας του «The End of Fashion». «Κάλεσε την Τζάκι Ωνάση στα εγκαίνια του μαγαζιού… γιατί ήθελε αυτόν τον σεβασμό με την κοινωνία της Νέας Υόρκης και με την υψηλή μόδα της πόλης των ΗΠΑ».Ωστόσο, παρά τις προσπάθειές του, η crème de la crème θεώρησε τον Γουέξνερ ως ένα «σπυράκι στο πίσω μέρος της Νέας Υόρκης», λέει ο Μάικλ Γκρος, συγγραφέας του «Model».Στον Έπσταϊν, οείχε βρει τον ευγενικό και έξυπνο σύμμαχο που λαχταρούσε. Ο μεγιστάνας του έδωσε λευκή πρόσβαση στις επιχειρήσεις και τα δισεκατομμύρια του. «Ο Έπσταϊν ήταν εξαιρετικά μαγευτικός και μπορούσε να πείσει κάποιον για οτιδήποτε», λέει στην ταινία ο πρώην επιχειρηματικός συνεργάτης του απατεώνα Στίβεν Τζ. Χόφενμπεργκ.Σχεδόν αμέσως μετά τη συνάντηση, ο Γουέξνερ έδωσε στον Έπσταϊν πλήρη εξουσιοδότηση για την διαχείριση της τεράστιας περιουσίας του. Λίγο αργότερα, ο Έπσταϊν γνωρίστηκε με πλήθος σημαντικών ανθρώπων, με αριστοκράτες όπως ο πρίγκιπας Άντριου , οι πρώην πρόεδροι Μπιλ Κλίντον και Ντόναλντ Τραμπ και ο Μπιλ Γκέιτς .Ο δισεκατομμυριούχος Γουέξνερ πούλησε στον Έπσταϊν την πολυτελή έπαυλή του στο Μανχάταν και το ιδιωτικό του αεροσκάφος Boeing 727, στο οποίο δόθηκε το παρατσούκλι «Lolita Express» από τα μέσα ενημέρωσης, επειδή το χρησιμοποιούσε για τη διακίνηση γυναικών. Η σωματεμπορία που διέπραττε ωστόσο, ήταν για χρόνια καλά καλυμμένη με εταιρείες «κέλυφος», που έκρυβαν καλά τις εισπράξεις.Ο ιδιοκτήτης της Victoria’s Secret, μάλιστα μεσολάβησε σε συμφωνία 3,5 εκατομμυρίων δολαρίων για τον Έπσταϊν, με σκοπό να αγοράσει τον ξενώνα που βρίσκεται στην τεράστια ιδιωτική του ιδιοκτησία στο Οχάιο. Εκεί, σύμφωνα με πληροφορίες που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας, ο Έπσταϊν και η Γκισλέιν Μάξγουελ , φέρεται να επιτέθηκαν σεξουαλικά και να φυλάκισαν την επίδοξη καλλιτέχνιδα Μαρία Φάρμερ το 1996. Παρόλα αυτά η συγκεκριμένη υπόθεση δεν πήρε τον δρόμο της δικαιοσύνης και δεν έγιναν συλλήψεις.Η σχέση όμως Γουέξνερ και Έπσταϊν δεν περιοριζόταν στις επιχειρηματικές συναλλαγές. Το 1993, ο μεγιστάνας των επιχειρήσεων παντρεύτηκε με την 31χρονη τότε δικηγόρο Αμπιγκέιλ Κόππελ και ο Έπσταϊν επέβλεψε το προγαμιαίο συμβόλαιό τους.«Ο Έπσταϊν συμμετείχε βαθιά στην προσωπική ζωή της Άμπιγκεϊλ και του Λες», τονίζει ο Φέντους-Φιλντς, ενώ κάποιος άλλος από το περιβάλλον τους σχολίασε: «Δεν υπήρχε μέρος της αυτοκρατορίας του Γουέξνερ, στο οποίο ο Έπσταϊν δεν είχε πρόσβαση και δεν είχε κάποια ικανότητα να ελέγξει».Το καλοκαίρι του 1993, ο Έπσταϊν χρησιμοποίησε τη σχέση του με τον Γουέξνερ ως δέλεαρ για να προσελκύει ανυποψίαστες κοπέλες, σύμφωνα με το Fedus-Fields. Στη συνέχεια, τον Μάιο του 1997, το πρώην μοντέλο του Playboy Αλίσια Άρντεν, κατέθεσε μια σεξουαλική αναφορά στη Σάντα Μόνικα, στην Καλιφόρνια, εναντίον του Έπσταϊν, ισχυριζόμενη ότι της επιτέθηκε σεξουαλικά στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του, κατά τη διάρκεια μιας υποτιθέμενης συνάντησης, για να ποζάρει για τη Victoria’s Secret. Αν και δεν είναι ξεκάθαρο αν η είδηση ​​του περιστατικού έφτασε ποτέ στον Γουέξνερ, ο μεγιστάνας των ρούχων συνέχισε να μιλά στο κοινό για τους επαίνους του στενού του απατεώνα.είπε στο Vanity Fair, το 2003 ότι: «Ο Έπσταϊν ήταν πολύ έξυπνος με έναν συνδυασμό κρίσης ασυνήθιστα υψηλού επιπέδου. Επίσης, είναι πάντα ο πιο πιστός φίλος». Μάλιστα η δημοσιογράφος της Washington Post Σάρα Έλισον σχολίασε: «Ο Έπσταϊν έπρεπε να ασκούσε κάποιου είδους έλεγχο στον Γουέξνερ».Ο Έπσταϊν, κατά τη διάρκεια μιας κατάθεσης το 2010 σε μια πολιτική υπόθεση στη Φλόριντα, αρνήθηκε ότι ταυτίστηκε ως αμφιφυλόφιλος. Όταν ρωτήθηκε αν είχε μοιραστεί μια ερωτική σχέση με τον Γουέξνερ, ο καταδικασμένος σεξουαλικός δράστης το αρνήθηκε κατηγορηματικά.Ο Γουέξνερ, ο οποίος αρνήθηκε να δώσει συνέντευξη για το ντοκιμαντέρ, αλλά παρείχε δηλώσεις μέσω του δικηγόρου του, αρνήθηκε και εκείνος οποιαδήποτε ρομαντική σχέση με τον παιδόφιλο.Στα τέλη της δεκαετίας του 2000, η ​​Victoria's Secret είχε συγκεντρώσει έσοδα 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, έχοντας ως μοντέλα τις Χάιντι Κλουμ, Τάιρα Μπανκς και Αντριάνα Λίμα. Ο Έπσταϊν χρησιμοποίησε τα χρήματα του φίλου και συνεργάτη του προς όφελός του, αγοράζοντας μεγάλα κτήματα σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένου ενός κομψού διαμερίσματος στο Παρίσι και μιας παραθαλάσσιας βίλας στις Παρθένες Νήσους των ΗΠΑ, που τελικά λειτουργούσαν ως λιμάνια διακίνησης κοριτσιών.Ο μεγιστάνας Γουέξνερ, σύμφωνα με το ντοκιμαντέρ, εξουσιοδότησε τον Έπσταϊν να διαθέσει κεφάλαια προς όφελος μιας στρατηγικής επικοινωνίας για την ισραηλινή κυβέρνηση στον απόηχο του πολέμου στο Ιράκ. Το κίνητρο του Γουέξνερ, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Νόα Κάλγουιν, ήταν να βεβαιωθεί ότι τα αποτελέσματα που προτιμούσαν, θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν. Οι συγκεκριμένες πολιτικές ελπίδες του μεγιστάνα δεν εξερευνήθηκαν στην ταινία, αλλά ο Γουέξνερ είναι γνωστό ότι είναι πολύ υπέρ του Ισραήλ.Το 2006 ο απροσπέλαστος δεσμός του ντουέτου της Victoria’s Secret, άρχισε να αποδυναμώνεται, όταν ο Έπσταϊν συνελήφθη με την κατηγορία της πορνείας, να κακοποιεί σεξουαλικά ανήλικα κορίτσια στο κτήμα του στο Palm Beach της Φλόριντα.Τα νομικά έγγραφα που ελήφθησαν από μια έρευνα, που ξεκίνησε από αξιωματούχους στο Όρεγκον, έδειξαν ότι ο Γουέξνερ συνέβαλε άμεσα τη νομική υπεράσπιση του απατεώνα μετά τη σύλληψή του το 2006. Παρόλα αυτά, ο μεγιστάνας αφαίρεσε τελικά τον Έπσταϊν από το πληρεξούσιό του τον Δεκέμβριο του 2007, προτού πάει στη φυλακή το 2008, όπου και εξέτισε την ποινή των 18 μηνών.Από τότε θα περνούσαν άλλα 13 χρόνια μέχρι να βρεθεί κατηγορούμενος ξανά για τα σεξουαλικά του εγκλήματα.Μέχρι τη σύλληψη του Έπσταϊν το 2019, ο Γουέξνερ άρχισε να αποστασιοποιείται δημόσια από τον χειραγωγό του, ισχυριζόμενος ότι και αυτός ήταν θύμα των μεθόδων του.Τον Φεβρουάριο του 2020 ο Γουέξνερ, παραιτήθηκε από τον ρόλο του ως Διευθύνων Σύμβουλος της L Brands. Μάλιστα, ένας εκπρόσωπος της Victoria's Secret είπε στην «The Post»: «Η Victoria's Secret είναι μια ανεξάρτητη εταιρεία τώρα και δεν μπορεί να σχολιαστεί εκ μέρους της L Brands ή του πρώην διευθύνοντος συμβούλου Λες Γουέξνερ.«Όλοι πρέπει να νιώθουν τεράστια λύπη, που εκμεταλλεύτηκε τόσες πολλές νεαρές γυναίκες. Αυτή η απλά ανεξήγητη, αποκρουστική συμπεριφορά είναι ξεκάθαρα κάτι που όλοι θα καταδικάζαμε», είπε ο έμπορος λιανικής μέσω του δικηγόρου του στο ντοκιμαντέρ.«Το να με εκμεταλλεύεται κορίτσια κάποιος τόσο άρρωστος, τόσο πονηρός, τόσο διεφθαρμένος, είναι κάτι για το οποίο ντρέπομαι, τη στιγμή που τον είχα κοντά μου», πρόσθεσε ο δισεκατομμυριούχος, ο οποίος έδωσε στον Έπσταιν περίπου 400 εκατομμύρια δολάρια κατά τη διάρκεια της 20χρονης σχέσης τους.«Η ιστορία του Έπσταϊν του έχει κάνει μεγαλύτερη ζημιά από οτιδήποτε άλλο στη ζωή του», αναφέρεται στο ντοκιμαντέρ. «Αλλά, παρόλο που η κληρονομιά του έχει αμαυρωθεί, εξακολουθεί να συγκεντρώνει πλούτο και να είναι ένας από τους πιο ισχυρούς δισεκατομμυριούχους στη χώρα».