Νίκος Κοκλώνης: Υπό άκρα μυστικότητα οι συνεργάτες του, του ετοίμασαν μια μεγάλη έκπληξη για τη γιορτή του

Ήταν λίγο πριν τη λήξη του λάιβ του Σαββάτου, όταν ο Νίκος Κοκλώνης ξαφνιάστηκε βλέποντας τους κριτές του J2US να σηκώνονται από τις θέσεις τους, εκτός προγραμματισμού σκαλέτας, και να «εισβάλλουν» στη σκηνή.Το «γυναικάκι του» Βίκυ Σταυροπούλου, η Δέσποινα Βανδή, η Μαρία Μπακοδήμου και ο Σταμάτης Φασουλής βρέθηκαν on stage με τον παρουσιαστή να τους κοιτάζει με απορία, ενώ την ίδια στιγμή μπήκαν στο πλατό και όλοι οι διαγωνιζόμενοι. Τι είχε συμβεί; Ο Νίκος Κοκλώνης τη Δευτέρα έχει την ονομαστική του γιορτή και εδώ και δύο εβδομάδες οι συνεργάτες του ξεκίνησαν να του ετοιμάζουν μια έκπληξη. Η αγάπη του Νίκου για τη μουσική και το τραγούδι είναι πια σε όλους μας γνωστή- έτσι η ιδέα να δημιουργήσουν ένα τραγούδι αφιερωμένο στον άνθρωπο-ορχήστρα και ψυχή του Just The 2 Of Us ήταν αυτή που προκρίθηκε αμέσως, με το που έπεσε στο τραπέζι.Τη μουσική για το τραγούδι «Χρόνια Πολλά Νικόλα» προσφέρθηκε να γράψει ο Χάρης Βαρθακούρης, ο ερμηνευτής και συνθέτης που φέτος στο Just είναι coach της Άννα-Μαρίας Ψυχαράκη, ενώ τους στίχους υπέγραψε ο Τόλης Παπαδημητρίου - συνεργάτης του Νίκου Κοκλώνη στο Just που γράφει κονσεπτικούς στίχους σε ήδη γνωστές μελωδίες για τα τραγούδια της έναρξης, ενώ συνεργάζεται και με τον Νίκο Μουτσινά στο μουσικό μέρος της σάτιράς του στο Καλό Μεσημεράκι, υπογράφοντας και εκεί τους ευφάνταστους στίχους.«Μια περίπτωση εσύ, τελικά μοναδική, Μια ιστορία μες στην τρέλα… Ένα show μαγικό, από μόνος σου, Κοκλώ. Κι αν ταξίδεψες παντού, τώρα είσ’ εδώ, να στο πω. Χρόνια πολλά, φτάσε απ’ τ’ αστέρια πιο ψηλά. Να μας ζήσεις, βρε Νικόλα, με χαμόγελο και φως, τ’ όνομά σου να γιορτάζεις λαμπερός. Ρεσιτάλ να μας χαρίζεις, όπως πάντα στη σκηνή, Κάθε μέρα σ’ αγαπάμε και πιο πολύ», του τραγούδησαν όλοι μαζί, κριτές και παίκτες, με τον Νίκο Κοκλώνη να τους ευχαριστεί από καρδιάς, φανερά συγκινημένος με την όμορφη έκπληξη που η ομάδα του ετοίμασε με πολλή αγάπη και ενθουσιασμό, βάζοντας την πιο γλυκιά νότα της χθεσινής βραδιάς.Δείτε το βίντεο με το τραγούδι που δημιούργησε και αφιέρωσε η ομάδα του J2US στον Νίκο Κοκλώνη για τη γιορτή του εδώ: