Γεύση και στυλ στα καλύτερά τους!

Γευστικές προτάσεις ή στυλιστικές επιλογές; Η θαλπωρή της κουζίνας ή η αναζήτηση της τέλειας εμφάνισης; Εσείς τι προτιμάτε;Στον Alpha δε χρειάζεται να μπείτε στο δίλημμα αφού οι νέες πρεμιέρες προσφέρουν και τα δύο και μάλιστα στην καλύτερή τους εκδοχή.Αυτό το σαββατοκύριακο λοιπόν μαγειρεύουμε με τον Άκη Πετρετζίκη ενώ από αυτή τη Δευτέρα και κάθε μέρα η Ηλιάνα Παπαγεωργίου και η παρέα της φροντίζουν για τη στυλιστική μεταμόρφωσή μας.Ξέρει τις καλύτερες και τις πιο νόστιμες συνταγές και φτιάχνει τα πιο λαχταριστές λιχουδιές. Μπορεί να μας εντυπωσιάσει με διαφορετικούς γευστικούς συνδυασμούς αλλά και να φτιάξει πιάτα που θα ζήλευαν ακόμα και οι καλύτεροι σεφ.Ο ‘Ακης Πετρετζίκης και το «Kitchen Lab» του ανοίγουν και μας υποδέχονται από αύριο, και κάθε Σαββατοκύριακο στις 16:40, στο πιο δημιουργικό εργαστήρι μαγειρικής.Ο Άκης Πετρετζίκης ανοίγει το «Kitchen Lab» και επιστρέφει στην πιο αγαπημένη μαγειρική εκπομπή της τηλεόρασης. Δημιουργικός και ευδιάθετος, μοιράζεται με τους τηλεθεατές τις πιο λαχταριστές κι ευφάνταστες συνταγές, μαγειρεύει τα πιο νόστιμα και απολαυστικά φαγητά, προτείνει τα πιο ξεχωριστά πιάτα.Στο ανανεωμένο «Kitchen Lab», κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 16:40 στον Alpha, οι γεύσεις συναγωνίζονται η μία την άλλη, γεμάτες πρωτoτυπία, δεξιοτεχνία και έμπνευση, με τον Άκη να δημιουργεί τα πιο απίθανα και ζηλευτά γεύματα.Από το Σάββατο 2 Οκτωβρίου, και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 16.40, ο Άκης μας προσκαλεί να ταξιδέψουμε μαζί του σε έναν από τους πιο δημιουργικούς προορισμούς του κόσμου, στην κουζίνα, και υπόσχεται να μας αποκαλύψει όλα της τα μυστικά.Το μενού του πρώτου επεισοδίου (Σάββατο 2/10) είναι ιδιαίτερο. Πικάντικα και funky τα τραγανά ρολάκια με μανιτάρια είναι ένα ορεκτικό νόστιμο και λαχταριστό. Πρόκειται για μία συνταγή με ταιριαστούς συνδυασμούς υλικών και με ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα τόσο σε εμφάνιση όσο και σε γεύση.Για κύριο γεύμα, ο Άκης προτείνει κάτι λίγο πιο spicy και φτιάχνει μια πικάντικη γαριδομακαρονάδα με πλούσια σάλτσα και λαχταριστά ζυμαρικά. Για επιδόρπιο, ο αγαπημένος μας σεφ προτείνει σαρλότ, ένα πολύ αριστοκρατικό και ντελικάτο γλυκό με σαβαγιάρ, λευκή γέμιση και σιρόπι που θα στολίσει το τραπέζι μας και θα ολοκληρώσει το γεύμα μας με τον πιο νόστιμο τρόπο.Την Κυριακή 3 Οκτωβρίου ο Άκης Πετρετζίκης παρουσιάζει το πρώτο κυριακάτικο επεισόδιο της νέας σεζόν, με ευφάνταστες και λαχταριστές συνταγές. Για αυτό ετοιμάζει ένα mainstream gourmet μενού, ξεκινώντας με μελιτζάνα γεμιστή με καπνιστό τόνο. Για κύριο γεύμα προτείνει ψητό κοτόπουλο με πουτίγκες, μια κλασική αξία που μπορεί να σταθεί σε οποιοδήποτε τραπέζι.Για επίλογο ο Άκης ετοιμάζει κρεπ σουζέτ, ένα γλυκό που αποτελεί εθνικό θησαυρό στην Γαλλία, αφού πρόκειται για τις γαλλικές κρέπες που είναι σαν τηγανίτες και γίνονται η βάση για οποιαδήποτε γλυκιά δημιουργία.«Kitchen Lab», κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 16:40Η νέα εκπομπή του Alpha που ανανεώνει το στιλ, την εμφάνιση και τη διάθεση μας και αποκαλύπτει μικρά και μεγάλα μυστικά ομορφιάς, έρχεται να μεταμορφώσει τα μεσημέρια σας!Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου σε διπλό ρόλο, παρουσιάστρια και κριτής, θα φέρει τα πάνω κάτω στην εμφάνισή σας!Μαζί με την image maker και σχεδιάστρια μόδας Αλεξάνδρα Κατσαΐτη και τη fashion police officer Ραμόνα Βλαντή, καθημερινά υποδέχονται στο πιο style up σκηνικό, γυναίκες και άνδρες που είναι έτοιμοι για αλλαγές!Τη μεταμόρφωση των μαλλιών αλλά και τον σχολιασμό, αναλαμβάνει ο Τρύφωνας Σαμαράς.Μια πασαρέλα, τρεις κριτές και 45 δευτερόλεπτα! Ποιοί θα καταφέρουν να τις πείσουν ότι είναι έτοιμοι για αλλαγή; Ποιοι θα τις «αναγκάσουν» να πατήσουν το buzzer; Ποιους θα διεκδικήσουν μέχρι τέλους οι τρεις κριτές;Style Me Up: «Τα πάντα αλλάζουν όταν αλλάζεις»Executive Producer: Ντόρα ΠνευματικάτουΣκηνοθέτης: Κώστας ΓρηγορακάκηςΑρχισυνταξία: Πάττυ Ξυράφη, Σόφι ΚαραγιάννηΠαραγωγή: Barking Well MediaΠρεμιέρα, Δευτέρα 04 Οκτωβρίου στις 13:00Δευτέρα έως Παρασκευή στις 13:00