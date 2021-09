Έλτον Τζον, Στίβι Γουόντερ, Μπίλι Άιλις στέλνουν ηχηρό μήνυμα για τη διάσωση του πλανήτη

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

για μια εμφάνιση στο Παρίσι, ο Στίβι Γουόντερ στο Λος Άντζελες και η Μπίλι Άιλις στη Νέα Υόρκη: μια πλειάδα αστέρων συμμετέχει σήμερα σε συναυλίες παγκοσμίως, με στόχο τηπου απειλείται, υπό την αιγίδα της ΜΚΟ Global Citizen.Στο Παρίσι, στο Σαμπ ντε Μαρ, από τις 17.30 τοπική ώρα, ο Έλτον Τζον θα τραγουδήσει δίπλα στον Πύργο του Άιφελ, μη έχοντας ακυρώσει τη συμμετοχή του στη σημαντική αυτή εκδήλωση, αν και σε λίγο καιρό θα υποβληθεί σε, μια εγχείρηση η οποία θα οδηγήσει σε μια νέα αναβολή της αποχαιρετιστήριας παγκόσμιας περιοδείας του.«Δεν θέλω να απογοητεύσω έναν φιλανθρωπικό οργανισμό», είχε πει πρόσφατα ο ίδιος σε ένα δελτίο τύπου. «Πρόκειται για πέντε τραγούδια, μια σωματική εργασία πολύ διαφορετική από εκείνη του να τραγουδάω και να παίζω σχεδόν 3 ώρες κάθε βράδυ σε περιοδεία και να ταξιδεύω τη νύχτα από χώρα σε χώρα», συνέχισε ο 74χρονος σερ Έλτον. «Κατόπιν, θα υποβληθώ σε μια χειρουργική επέμβαση, που θα μου επιτρέψει να επιστρέψω στηνστη Νέα Ορλεάνη».Μαζί του στη σκηνή, στη γαλλική πρωτεύουσα, θα βρεθούν κι άλλοι αστέρες όπως ο Εντ Σίραν, οι Black Eyed Peas, η Christine and the Queens ή ακόμα και οι Måneskin. Οι νικητές του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision, που είχε αρχικά προγραμματιστεί να εμφανιστούν στο Λονδίνο, ανήρτησαν φωτογραφίες από τις πρόβες τους με φόντο τον Πύργο του Άιφελ.αναμένονται στο Παρίσι στο Σαμπ ντε Μαρ., σύμφωνα με τη ΜΚΟ. Για να τα αποκτήσει κανείς, αρκούσε να εγγραφεί στον ιστότοπο της Global Citizen και να στηρίξει τη δράση της υπογράφοντας διαδικτυακά αιτήματα ή αναρτώντας μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τα οποία στοχεύεται να ασκηθούν πιέσεις στους ισχυρούς του πλανήτη. Τα θέματα στα οποία μπορεί κανείς να συμμετάσχει είναι «η κλιματική αλλαγή, η ισότητα στα εμβόλια και η πείνα», σύμφωνα με τους διοργανωτές.Όπως έγινε στο πλαίσιο του Live Aid, του φιλανθρωπικού σόου που δόθηκε το 1985 από πολλές πόλεις του πλανήτη, έπειτα από πρωτοβουλία του Μπομπ Γκέλντοφ για να στηριχθεί η μάχη κατά του λιμού στην Αιθιοπία, σόου έχουν προγραμματιστεί και σε άλλες μεγαλουπόλεις., θα εμφανιστούν οι Coldplay, η Τζένιφερ Λόπεζ ή η Lizzo. Το Greek Theatre τουθα υποδεχθεί τον Άνταμ Λάμπερτ, την Ντέμι Λοβάτο ή ακόμα και τους ONEREPUBLIC. Στο Σέντραλ Παρκ θα δώσουν το παρών ο πρίγκιπας Χάρι και η σύζυγός του Μέγκαν.Επιπλέον, τηλεοπτικές εμφανίσεις σπουδαίων καλλιτεχνών θα προβληθούν, όπως εκείνη του Αντρέα Μποτσέλι από την Τοσκάνη ή των BTS από τη Σεούλ.Το μεγάλο μουσικό γεγονός θα μπορεί κανείς να τοεπίσης στο Apple Music, Apple TV App, YouTube, Twitter, όπως και σε διάφορα τηλεοπτικά δίκτυα (TF1/TMC στη Γαλλία, TV Azteca στο Μεξικό, BBC στη Βρετανία, ABC, ABC News Live, iHeartRadio, Hulu, The Roku Channel, FX και Time στις ΗΠΑ κ.α).Πίσω από τη μουσική αυτή πρωτοβουλία βρίσκεται η, η μη κυβερνητική οργάνωση που παρουσιάζεται ως ένα «κίνημα αφοσιωμένων πολιτών».Η Global Citizen συνηθίζει να δίνει μεγάλα ραντεβού, όπως το"Vax Live" που οργάνωσε την άνοιξη στο Λος Άντζελες, μια συναυλία υπέρ του εμβολιασμού κατά της Covid-19. Εκεί, το «παρών» έδωσαν η Τζένιφερ Λόπεζ και οι Foo Fighters, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, ο πάπας Φραγκίσκος, οι ηθοποιοί Μπεν Άφλεκ και Σον Πεν συμμετείχαν μέσω βιντεομηνυμάτων.