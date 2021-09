Η Κίνα αποφυλάκισε δυο Καναδούς πολίτες αμέσως μετά την συμφωνία απελευθέρωσης της οικονομικής διευθύντριας της Huawei

Air China CA552 is carrying Huawei’s CFO MengWanzhou back home.



Meng has been detained by Canadian govt. for 1030 Days, under the request by the U.S. govt. pic.twitter.com/Iep2DWBi3m — Elly Zhang (@Ellyzhang666) September 25, 2021

#Breaking #Huawei CFO #MengWanzhou was freed on Friday after over 1000 days of house arrest in Canada. Shortly afterwards, Ms Meng boarded an AirChina flight bound for #Shenzhen, China. pic.twitter.com/BHsN1u235A — Shenzhen Channel (@sz_mediagroup) September 25, 2021





Δύο Καναδοί που φυλακίστηκαν στηναπό το 2018 ήταν ελεύθεροι και επέστρεφαν στο σπίτι τους, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός τουΤζάστιν Τριντό το βράδυ της Παρασκευής.Οικαι, οι καναδοί πολίτες που είχαν συλληφθεί και φυλακιστεί στην Κίνα από τα τέλη του 2018, αφέθηκαν ελεύθεροι και επιστρέφουν αεροπορικώς στην πατρίδα τους, λίγη ώρα μετά την επιβίβαση της οικονομικής διευθύντριας της κινεζικής γιγαντιαίας εταιρείας των τηλεπικοινωνιών, της Μενγκ Ουάνγκζου, σε πτήση από το Βανκούβερ για τη Σεντζέν.«Πριν από περίπου 12 λεπτά, το αεροσκάφος που μεταφέρει τους Μάικλ Κόβριγκ και Μάικλ Σπέιβορ εγκατέλειψε τον κινεζικό εναέριο χώρο και βρίσκεται εν πτήσει προς τον Καναδά», είπε ο κ. Τριντό κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε εκτάκτως.Νωρίτερα η οικονομική διευθύντρια της Huawei, η Μενγκ Ουάνγκζου, η οποία πέρασε σε κατ’ οίκον κράτηση στον Καναδά τα τελευταία σχεδόν τρία χρόνια, αναχώρησε για την Κίνα, αφού δικαστήριο αποφάσισε να μην εκδοθεί στιςκαι να αφεθεί ελεύθερη, χάρη σε συμφωνία που κλείστηκε με το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης.Η κυρία Μενγκ, 49 ετών, κόρη του ιδρυτή της γιγαντιαίας κινεζικής εταιρείας του τομέα των τηλεπικοινωνιών, επιβιβάστηκε σε αεροσκάφος με προορισμό τη Σεντζέν λίγη ώρα μετά την απελευθέρωσή της χθες από τις αρχές του Καναδά βάσει των όρων της συμφωνίας με την οποία τερματίστηκε το τριετές δικαστικό και διπλωματικό σίριαλ στο οποίο ενεπλάκησαν το Πεκίνο, η Ουάσινγκτον και η Οτάβα. Την αναχώρησή της κατέγραψαν οι κάμερες καναδικών τηλεοπτικών δικτύων.Η Μενγκ Ουάνγκζου είχε συλληφθεί την 1η Δεκεμβρίου 2018 στο διεθνές αεροδρόμιο του Βανκούβερ κατόπιν αιτήματος της Ουάσινγκτον, καθώς το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ήθελε να δικαστεί κυρίως για «τραπεζική απάτη».