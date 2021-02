Τέα Πρέλεβιτς: Δημοσίευσε φωτογραφίες από τον γάμο της με Ινδό, μέλος της βασιλικής οικογένειας

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Σε ηλικία 26 ετών παντρεύτηκε ημε έναν Ινδό, μέλος της βασιλικής οικογένειας. Ωστόσο, ο γάμος της κράτησε μόνοκαι όπως είχε δηλώσει η ίδια χώρισαν εξαιτίας κάποιων ασυμβίβαστων διαφορών.Αυτή τη φορά, η Τέα Πρέλεβιτς, δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στογια πρώτη φορά φωτογραφίες από τον γάμο της. Η ίδια θυμήθηκε εκείνη την ημέρα κι έτσι θέλησε να το μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους.«Brides to be. Έχετε βρει τα κοσμήματα για την ημέρα του γάμου; Θυμάμαι με πόση αγωνία έψαχνα το κατάλληλο κόσμημα για την μεγάλη μου μέρα.. Ευτυχώς τότε ήδη είχαμε αρχίσει να σχεδιάζουμε την @theprelevic συλλογή μας .. και επειδή δεν βρήκα κάτι να μου αρέσει στην αγορά, δημιούργησα το Dreaming of Diamonds Set.. Και επειδή πρώτη φορά δημοσιεύω φωτογραφίες από τον γάμο μου, τις έχω βάλει προς το τέλος. Θα τις αναγνωρίσετε από την & το Dreaming of Diamonds Set που φοράω (διαμαντένιο κολιέ και σκουλαρίκια), το οποίο μπορείτε να το φορέσετε και την ημέρα πριν το γάμο με ένα υπέροχο λευκό jumpsuit.Εύχομαι να σας βοηθήσει αυτό και να σας δώσει έμπνευση για το πως θέλετε να είστε αυτή την μοναδική μέρα!», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Τέα Πρέλεβιτς.είναι κόρη του πρώην μπασκετμπολίστακαι σπούδασε στο Λονδίνο χρηματοοικονομικά. Στο παρελθόν έχει υπάρξει πρωταθλήτρια Ελλάδος μαζί με την αδελφή της στο καλλιτεχνικό πατινάζ και τώρα ασχολείται με τον χώρο του επιχειρείν.Πρόσφατα, στην εκπομπή του, η Τέα Πρέλεβιτς είχε δηλώσει για τον γάμο της: «Ήμουν παντρεμένη βασικά ο γάμος μου κράτησε 3-4 μήνες κάπου εκεί, ήταν πολύ δύσκολη απόφαση.Αλλά δεν είναι έτσι όπως ακούγεται.. Το χειμώνα θα κάναμε παραδοσιακό Ινδικό γάμο αλλά ακυρώθηκε. Του εύχομαι ότι καλύτερο, χωρίσαμε γιατί είχαμε κάποιες ασυμβίβαστες διαφορές».