ΜΕΤΚΑ: Στα 10 ευρώ «κλειδώνει» η τιμή διάθεσης στην IPO – Υπερκαλύφθηκε το βιβλίο προσφορών
ΜΕΤΚΑ: Στα 10 ευρώ «κλειδώνει» η τιμή διάθεσης στην IPO – Υπερκαλύφθηκε το βιβλίο προσφορών
Tο βιβλίο προσφορών αναμένεται να κλείσει σήμερα, Παρασκευή 20 Νοεμβρίου - 300 εκατομμύρια ευρώ αναμένεται να αντλήσει η ΜΕΤΚΑ
Στα 10 ευρώ ανά μετοχή αναμένεται να διαμορφωθεί η τελική τιμή διάθεσης στην αρχική δημόσια προσφορά της ΜΕΤΚΑ, με βάση τις πληροφορίες που μεταδίδει το Reuters. Στην περίπτωση που επιβεβαιωθεί και στο κλείσιμο η τιμή, τότε η ΜΕΤΚΑ αποτιμάται κοντά στο 1 δισ. ευρώ, ενώ η εταιρεία αναμένεται να αντλήσει τελικά 300 εκατομμύρια ευρώ.
Όπως αναφέρει το Reuters, το βιβλίο προσφορών έχει ήδη καλυφθεί σε ολόκληρο το εύρος τιμών, με την εκδηλωθείσα ζήτηση να υπερβαίνει το συνολικό μέγεθος της προσφοράς. Το συνολικό ύψος της συναλλαγής ανέρχεται στα 300 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 250 εκατ. ευρώ αφορούν την έκδοση νέων μετοχών και την άντληση κεφαλαίων από την εταιρεία.
Aκόμα, το βιβλίο προσφορών αναμένεται να κλείσει σήμερα, Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, στις 16:00 ώρα Ελλάδας.
Η αναμενόμενη τιμή των 10 ευρώ ανά μετοχή δεν αποτελεί ακόμη την οριστική τιμή διάθεσης, καθώς η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη, με την ολοκλήρωση του βιβλίου προσφορών να αναμένεται εντός της ημέρας.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Όπως αναφέρει το Reuters, το βιβλίο προσφορών έχει ήδη καλυφθεί σε ολόκληρο το εύρος τιμών, με την εκδηλωθείσα ζήτηση να υπερβαίνει το συνολικό μέγεθος της προσφοράς. Το συνολικό ύψος της συναλλαγής ανέρχεται στα 300 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 250 εκατ. ευρώ αφορούν την έκδοση νέων μετοχών και την άντληση κεφαλαίων από την εταιρεία.
Aκόμα, το βιβλίο προσφορών αναμένεται να κλείσει σήμερα, Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, στις 16:00 ώρα Ελλάδας.
Η αναμενόμενη τιμή των 10 ευρώ ανά μετοχή δεν αποτελεί ακόμη την οριστική τιμή διάθεσης, καθώς η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη, με την ολοκλήρωση του βιβλίου προσφορών να αναμένεται εντός της ημέρας.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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