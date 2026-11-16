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Εφιάλτης για ηλικιωμένο στον Βόλο: Τέσσερις ληστές τον χτύπησαν, τον περιέλουσαν με υγρό και απείλησαν να τον κάψουν ζωντανό
Εφιάλτης για ηλικιωμένο στον Βόλο: Τέσσερις ληστές τον χτύπησαν, τον περιέλουσαν με υγρό και απείλησαν να τον κάψουν ζωντανό
Του άρπαξαν 1.000 ευρώ, τραπεζική κάρτα και κινητό τηλέφωνο – Σε εξέλιξη οι έρευνες της Αστυνομίας
Τον απόλυτο τρόμο στα χέρια τεσσάρων διαρρηκτών βίωσε μέσα στο ίδιο του το σπίτι ένας 81χρονος στον Βόλο το βράδυ του Σαββάτου (14/11), οι οποίοι τον χτύπησαν και τον απείλησαν ότι θα τον κάψουν ζωντανό, αρπάζοντας του τελικά χρήματα, την τραπεζική κάρτα του και το κινητό τηλέφωνό του.
Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η ΕΡΤ, ήταν περίπου στις 23:00 το βράδυ, όταν 81χρονος άνδρας άκουσε θόρυβο στην αυλή της μονοκατοικίας που διαμένει, και ανοίγοντας την πόρτα για να δει τι συμβαίνει βρέθηκε αντιμέτωπος με τους τέσσερις άνδρες.
Αυτοί τον ακινητοποίησαν στη συνέχεια, και μπαίνοντας στην οικία του τον χτύπησαν και να τον περιέλουσαν στο κεφάλι με υγρό, που βρήκαν στο σπίτι, απειλώντας ότι θα τον κάψουν αν δεν τους παρέδιδε χρήματα και αντικείμενα αξίας.
Ο ηλικιωμένος τελικά τους έδωσε χρηματικό ποσό περίπου 1.000 ευρώ, ενώ του άρπαξαν όπως προαναφέρθηκε το κινητό τηλέφωνο και την τραπεζική κάρτα. Όταν αποχώρησαν οι δράστες, ο 81χρονος ειδοποίησε την Αστυνομία.
Πλέον οι Αρχές αναζητούν τους διαρρήκτες, εξετάζοντας αν υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό από την ευρύτερη περιοχή.
Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η ΕΡΤ, ήταν περίπου στις 23:00 το βράδυ, όταν 81χρονος άνδρας άκουσε θόρυβο στην αυλή της μονοκατοικίας που διαμένει, και ανοίγοντας την πόρτα για να δει τι συμβαίνει βρέθηκε αντιμέτωπος με τους τέσσερις άνδρες.
Αυτοί τον ακινητοποίησαν στη συνέχεια, και μπαίνοντας στην οικία του τον χτύπησαν και να τον περιέλουσαν στο κεφάλι με υγρό, που βρήκαν στο σπίτι, απειλώντας ότι θα τον κάψουν αν δεν τους παρέδιδε χρήματα και αντικείμενα αξίας.
Ο ηλικιωμένος τελικά τους έδωσε χρηματικό ποσό περίπου 1.000 ευρώ, ενώ του άρπαξαν όπως προαναφέρθηκε το κινητό τηλέφωνο και την τραπεζική κάρτα. Όταν αποχώρησαν οι δράστες, ο 81χρονος ειδοποίησε την Αστυνομία.
Πλέον οι Αρχές αναζητούν τους διαρρήκτες, εξετάζοντας αν υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό από την ευρύτερη περιοχή.
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