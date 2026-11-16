Ρόμπερτ Πάτινσον: Ο νέος Τζέιμς Μποντ είναι οπαδός της Άρσεναλ και φανατικός θαυμαστής του Πετί
Ρόμπερτ Πάτινσον: Ο νέος Τζέιμς Μποντ είναι οπαδός της Άρσεναλ και φανατικός θαυμαστής του Πετί
0 40χρονος Άγγλος ηθοποιός αγαπάει με πάθος την πρωταθλήτρια Αγγλίας αλλά δεν έχει και την καλύτερη άποψη για την ομάδα που είχε φτιάξει πριν από χρόνια ο Αρσέν Βενγκέρ
Οι σινεφίλ και όχι μόνο αυτού του πλανήτη έμαθαν το μεσημέρι της Δευτέρας, ότι νέος Τζέιμς Μποντ θα είναι ο Ρόμπερτ Πάτινσον.
Ο 40χρονος Άγγλος ηθοποιός είναι σίγουρο ότι θα προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς δεν είναι αυτονόητη επιλογή για τον πράκτορα 007. Ούτε αριστοκρατική ομορφιά διαθέτει, ούτε έχει ξεχωρίσει ιδιαίτερα σε πρωταγωνιστικούς ρόλους.
Είναι βέβαια παραδοσιακή «αγγλόφατσα» κάτι που δίνει πόντους στην επιλογή της Amazon.
Είναι Βρετανός με τα όλα του και ένα στοιχείο το οποίο δεν μπορεί να λείπει από κάθε Βρετανό είναι η αγάπη για το ποδόσφαιρο.
Ο Ρόμπερτ γεννήθηκε στο Μπαρνς σε μια περιοχή στη νοτιοδυτική Αγγλία κοντά στον Τάμεση. Κι όμως δεν έγινε Φούλαμ ή Τσέλσι, αλλά από μικρός ανέπτυξε μεγάλη αγάπη για την Άρσεναλ.
Όταν επιλέχθηκε για το ρόλο του Σέντρικ στην ταινία Χάρι Πότερ, έγινε φίλος αμέσως με τον πρωταγωνιστή Ντάνιελ Ράντκλιφ, αφού τους συνέδεσε η αγάπη τους για το ποδόσφαιρο.
Βέβαια, ο Ράντκλιφ είναι Φούλαμ αφού γεννήθηκε πολύ κοντά στην περιοχή που μεγάλωσε και ο Πάτινσον.
Στα χρόνια που πέρασαν και ο Ρόμπερτ μεγάλωσε και έγινε σταρ δεν δίσταζε να αναφέρει σε συνεντεύξεις ότι του λείπει πολύ η χώρα του, του λείπει να διαβάζει αθλητικές εφημερίδες και να μαθαίνει από εκεί τα νέα της Άρσεναλ.
Ο 40χρονος Άγγλος ηθοποιός είναι σίγουρο ότι θα προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς δεν είναι αυτονόητη επιλογή για τον πράκτορα 007. Ούτε αριστοκρατική ομορφιά διαθέτει, ούτε έχει ξεχωρίσει ιδιαίτερα σε πρωταγωνιστικούς ρόλους.
Είναι βέβαια παραδοσιακή «αγγλόφατσα» κάτι που δίνει πόντους στην επιλογή της Amazon.
Robert Pattinson is James Bond https://t.co/3GulkhblDp— James Bond (@007) November 16, 2026
Είναι Βρετανός με τα όλα του και ένα στοιχείο το οποίο δεν μπορεί να λείπει από κάθε Βρετανό είναι η αγάπη για το ποδόσφαιρο.
Ο Ρόμπερτ γεννήθηκε στο Μπαρνς σε μια περιοχή στη νοτιοδυτική Αγγλία κοντά στον Τάμεση. Κι όμως δεν έγινε Φούλαμ ή Τσέλσι, αλλά από μικρός ανέπτυξε μεγάλη αγάπη για την Άρσεναλ.
Όταν επιλέχθηκε για το ρόλο του Σέντρικ στην ταινία Χάρι Πότερ, έγινε φίλος αμέσως με τον πρωταγωνιστή Ντάνιελ Ράντκλιφ, αφού τους συνέδεσε η αγάπη τους για το ποδόσφαιρο.
REVEALED: Inside new James Bond star Robert Pattinson’s love affair with Arsenal, including his surprising favourite ever player https://t.co/IraUgtz0g9— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) November 16, 2026
Βέβαια, ο Ράντκλιφ είναι Φούλαμ αφού γεννήθηκε πολύ κοντά στην περιοχή που μεγάλωσε και ο Πάτινσον.
Στα χρόνια που πέρασαν και ο Ρόμπερτ μεγάλωσε και έγινε σταρ δεν δίσταζε να αναφέρει σε συνεντεύξεις ότι του λείπει πολύ η χώρα του, του λείπει να διαβάζει αθλητικές εφημερίδες και να μαθαίνει από εκεί τα νέα της Άρσεναλ.
Στην εφημερίδα Metro το 2011 είπε: «Μου λείπει να διαβάζω την αθλητική στήλη. Μου λείπει το ποδόσφαιρο… η Άρσεναλ».
Κάποια χρόνια μετά ο Πάτινσον όταν «έκαιγε» ως πρωταγωνιστής του «Twilight» πήρε πρόσκληση από την γυναίκα του Θίο Γουόλκοτ.
Η Μέλανι ήταν μεγάλη φαν της σειράς ταινιών του «Twilight» και μάλιστα γνώριζε ότι ο Πάτινσον είναι φανατικός οπαδός της Άρσεναλ.
Έτσι έστειλε πρόσκληση στον Βρετανό ηθοποιό και μάλιστα μετά το παιχνίδι κατέβηκε στη μικτή ζώνη και έβγαλε φωτογραφία με τον Γουόλκοτ. Ο Πάτινσον δήλωσε ότι ήταν ένα από τα πιο ευχάριστα δώρα που του έχουν κάνει.
Ένας άνθρωπος που άφησε τη δικιά του σφραγίδα στην Άρσεναλ ήταν ο επί 18 χρόνια προπονητής της, Αρσέν Βενγκέρ, οπότε λογικό είναι ο Ρόμπερτ να τον εκτιμά ιδιαιτέρως.
Το 2013 όταν υπήρχε ένας κορεσμός στις σχέσεις της ομάδας με τον Αλσατό προπονητή, ο Πάτινσον σε συνέντευξή του στο Sport & Style είχε ρωτηθεί για τη γνώμη του, και αν θα έπρεπε να αποτελέσει παρελθόν από την Άρσεναλ.
«Ναι, πάντα τον αγαπούσα, αλλά με τον καιρό πιστεύω ότι ανέπτυξε έναν φόβο για τη νίκη».
Στη συνέχεια έκανε ένα χαρακτηριστικό σχόλιο για το ποδόσφαιρο της ομάδας:
«Η Άρσεναλ είναι πιθανότατα η μοναδική ομάδα της Premier League που παίζει σαν γαλλική ομάδα.
Ασχολούνται περισσότερο με το να παίζουν κομψά παρά με το να κερδίζουν! Δεν κερδίζουμε, αλλά τουλάχιστον παίζουμε όμορφα!» Θα είχε ενδιαφέρον ένα σχόλιο του Πάτινσον για το τωρινό ποδόσφαιρο της ομάδας του Αρτέτα.
Το Φεβρουάριο του 2025 βέβαια παραδέχθηκε ότι ο περιορισμένος χρόνος του καθώς και η διαφορά ώρας, του Λος Άντζελες, στο οποίο μένει εδώ και χρόνια, με την Αγγλία είναι μεγάλη ώστε να έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει συχνά την ομάδα του.
Πάντως σε ερώτηση του δημοσιογράφου του TalkSport, ποιος είναι ο αγαπημένος του παίκτης είπε: «Στην τωρινή ομάδα είμαι πραγματικά κακός, δεν έχω δεθεί με παίκτες, αλλά από το παρελθόν και ειδικά από την ομάδα των 90s διαλέγω τον Εμμάνουελ Πετί».
Ο Γάλλος αγωνίστηκε από το 1997 ως το 2000 στην Άρσεναλ κατακτώντας την Premier League το 1998.
Πάντως ο πράκτορας 007 και οι ηθοποιοί που τον υποδύθηκαν ήταν ποδοσφαιρόφιλοι. Ο Σον Κόνερι ήταν ποδοσφαιριστή τη δεκαετία του 50' και μάλιστα είχε πρόταση από τον Ματ Μπάσμπι να πάρει μεταγραφή στη Γιουνάιτεντ.
Ο Κόνερι ήταν οπαδός της Σέλτικ αλλά μετά από χρόνια, όντας κολλητός του προέδρου των Ρέιντζερς, άλλαξε και υποστήριξε τους μπλε της Γλασκώβης, προκαλώντας πολλές αντιδράσεις.
Από την άλλη ο Τίμοθι Ντάλτον είναι ένθερμος υποστηρικτής της Μάντσεστερ Σίτι, ενώ ο Ντάνιελ Κρεγκ φανατικός Λίβερπουλ, αφού έχει πρωταγωνιστήσει σε διαφημιστικό σποτ της ομάδας.
@Pattinson_AW New Fan Pics: Robert Pattinson at Arsenal & Sunderland Game in London (12/5) https://t.co/HU6fsSu93R … https://t.co/o2PVFB7Axf— Love4SSR (@apsarapari) December 6, 2015
Κάποια χρόνια μετά ο Πάτινσον όταν «έκαιγε» ως πρωταγωνιστής του «Twilight» πήρε πρόσκληση από την γυναίκα του Θίο Γουόλκοτ.
Η Μέλανι ήταν μεγάλη φαν της σειράς ταινιών του «Twilight» και μάλιστα γνώριζε ότι ο Πάτινσον είναι φανατικός οπαδός της Άρσεναλ.
Έτσι έστειλε πρόσκληση στον Βρετανό ηθοποιό και μάλιστα μετά το παιχνίδι κατέβηκε στη μικτή ζώνη και έβγαλε φωτογραφία με τον Γουόλκοτ. Ο Πάτινσον δήλωσε ότι ήταν ένα από τα πιο ευχάριστα δώρα που του έχουν κάνει.
Ένας άνθρωπος που άφησε τη δικιά του σφραγίδα στην Άρσεναλ ήταν ο επί 18 χρόνια προπονητής της, Αρσέν Βενγκέρ, οπότε λογικό είναι ο Ρόμπερτ να τον εκτιμά ιδιαιτέρως.
Το 2013 όταν υπήρχε ένας κορεσμός στις σχέσεις της ομάδας με τον Αλσατό προπονητή, ο Πάτινσον σε συνέντευξή του στο Sport & Style είχε ρωτηθεί για τη γνώμη του, και αν θα έπρεπε να αποτελέσει παρελθόν από την Άρσεναλ.
«Ναι, πάντα τον αγαπούσα, αλλά με τον καιρό πιστεύω ότι ανέπτυξε έναν φόβο για τη νίκη».
Στη συνέχεια έκανε ένα χαρακτηριστικό σχόλιο για το ποδόσφαιρο της ομάδας:
«Η Άρσεναλ είναι πιθανότατα η μοναδική ομάδα της Premier League που παίζει σαν γαλλική ομάδα.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ασχολούνται περισσότερο με το να παίζουν κομψά παρά με το να κερδίζουν! Δεν κερδίζουμε, αλλά τουλάχιστον παίζουμε όμορφα!» Θα είχε ενδιαφέρον ένα σχόλιο του Πάτινσον για το τωρινό ποδόσφαιρο της ομάδας του Αρτέτα.
Το Φεβρουάριο του 2025 βέβαια παραδέχθηκε ότι ο περιορισμένος χρόνος του καθώς και η διαφορά ώρας, του Λος Άντζελες, στο οποίο μένει εδώ και χρόνια, με την Αγγλία είναι μεγάλη ώστε να έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει συχνά την ομάδα του.
Πάντως σε ερώτηση του δημοσιογράφου του TalkSport, ποιος είναι ο αγαπημένος του παίκτης είπε: «Στην τωρινή ομάδα είμαι πραγματικά κακός, δεν έχω δεθεί με παίκτες, αλλά από το παρελθόν και ειδικά από την ομάδα των 90s διαλέγω τον Εμμάνουελ Πετί».
Ο Γάλλος αγωνίστηκε από το 1997 ως το 2000 στην Άρσεναλ κατακτώντας την Premier League το 1998.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Πάντως ο πράκτορας 007 και οι ηθοποιοί που τον υποδύθηκαν ήταν ποδοσφαιρόφιλοι. Ο Σον Κόνερι ήταν ποδοσφαιριστή τη δεκαετία του 50' και μάλιστα είχε πρόταση από τον Ματ Μπάσμπι να πάρει μεταγραφή στη Γιουνάιτεντ.
Ο Κόνερι ήταν οπαδός της Σέλτικ αλλά μετά από χρόνια, όντας κολλητός του προέδρου των Ρέιντζερς, άλλαξε και υποστήριξε τους μπλε της Γλασκώβης, προκαλώντας πολλές αντιδράσεις.
Από την άλλη ο Τίμοθι Ντάλτον είναι ένθερμος υποστηρικτής της Μάντσεστερ Σίτι, ενώ ο Ντάνιελ Κρεγκ φανατικός Λίβερπουλ, αφού έχει πρωταγωνιστήσει σε διαφημιστικό σποτ της ομάδας.
I love how much Daniel Craig loves Liverpool. https://t.co/cNCFScZSya— DaveOCKOP (@DaveOCKOP) September 4, 2024
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