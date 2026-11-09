Αυτή την Κυριακή με το ΘΕΜΑ Άκης Πετρετζίκης – Τα μυστικά της ζύμης!

Και αυτή την Κυριακή, ο απόλυτος οδηγός μαγειρικής, που ο Άκης δημιούργησε αποκλειστικά για εσάς, έρχεται σπίτι σας, με το Πρώτο Θέμα.Πίτες, πίτσες, κρουασάν και brioche γίνονται η αφορμή για μια απολαυστική μαγειρική πρόκληση. Με οδηγό τον Άκη, μαθαίνουμε όλα όσα κάνουν μια ζύμη αφράτη, τραγανή, ελαστική και πετυχημένη.αποκαλύπτουμε τα μυστικά της από την πρώτη στιγμή μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Είτε είμαστε αρχάριοι είτε προχωρημένοι, βρίσκουμε δοκιμασμένες τεχνικές, χρήσιμα tips και μυστικά που αλλάζουν τον τρόπο που δουλεύουμε τη ζύμη.Αλευρώνουμε τον πάγκο, σηκώνουμε τα μανίκια και ανακαλύπτουμε πόσο εύκολο είναι να κάνουμε το δύσκολο… παιχνιδάκι!Ξεφυλλίζουμε το τεύχος και ανακαλύπτουμε:Κάθε μεγάλη μαγειρική επιτυχία ξεκινά από τα σωστά μυστικά! Ο Άκης αποκαλύπτει απλές τεχνικές και πολύτιμα tips που θα σε βάλουν στον κόσμο της ζύμης και θα σε κάνουν να νιώθεις σιγουριά σε κάθε βήμα.Τα βασικά τα έχεις κατακτήσει. Τώρα ήρθε η ώρα για το επόμενο επίπεδο! Ο Άκης μοιράζεται 10 πιο ψαγμένα μυστικά και τεχνικές που κάνουν τη διαφορά στις λεπτομέρειες. Γιατί η καλή ζύμη είναι τέχνη, αλλά η εξαιρετική ζύμη είναι υπόθεση γνώσης!Οι πίτες είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής παράδοσης! Με πράσα και κιμά, χορταρικά, κολοκύθα ή μανιτάρια, ο Άκης δίνει τη δική του νόστιμη πινελιά σε αγαπημένες συνταγές και μας αποκαλύπτει τα μυστικά της τέλειας σπιτικής ζύμης.Βασική ζύμη για πίτες, Χορτόπιτα με φέτα, Πρασοκιμαδόπιτα, Μανιταρόπιτα με Μετσοβόνε, Αλμυρή κολοκυθόπιταΜία βασική ζύμη, αμέτρητες απολαυστικές δυνατότητες! Φτιάχνουμε τη δική μας πίτσα με toppings της επιλογής μας, αλλά και πεϊνιρλί, pinsa και δύο ξεχωριστές πίτσες που ξεχειλίζουν γεύση.Βασική ζύμη για πίτσα, Πεϊνιρλί με σάλτσα ντομάτας, φέτα και λουκάνικο, Detroit style pizza, Pinsa με μορταδέλα και φιστίκι Αιγίνης, Πίτσα με μανιτάρια και κρέμα παρμεζάναςΒουτυρένια, αφράτα και ακαταμάχητα, τα κρουασάν έχουν γίνει αγαπημένη καθημερινή απόλαυση! Από τα κλασικά κρουασάν βουτύρου μέχρι τα cruffins, τα danish pastries και το λαχταριστό kouign amann, ανακαλύπτουμε όλες τις γλυκές εκδοχές τους.Βασική ζύμη για κρουασάν, Κρουασάν βουτύρου, Cruffins, Danish pastries με κρέμα λεμονιού και σάλτσα raspberries, Kouign amannΑπό τα αφράτα burger buns μέχρι το βουτυρένιο ψωμί και τα πιο λαχταριστά γλυκά, η ζύμη brioche έχει πολλά πρόσωπα! Μια βασική συνταγή γίνεται η αφετηρία για πέντε απολαυστικές δημιουργίες, αλμυρές και γλυκές.Βασική ζύμη για brioche, Burgers με ψωμάκια brioche, Brioche γεμιστά με κρέμα και crumble φιστικιού Αιγίνης, Ψωμί brioche φόρμας, Cinnamon rolls