Η πρόσφατη ολοκλήρωση της πρώτη φάσης της Έξυπνης Σποράς στη Θεσσαλία, κατέδειξε στην πράξη ότι εξελιγμένες και καλά σχεδιασμένες τεχνολογίες μπορούν να διευρύνουν τον καλλιεργητικό ορίζοντα της χώρας μας και να δημιουργήσουν αξία για τους παραγωγούς.
Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Δέλτα στη Θεσσαλονίκη μετά τις ισχυρές βροχοπτώσεις
Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Δέλτα στη Θεσσαλονίκη μετά τις ισχυρές βροχοπτώσεις
Οι έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν ζημιές σε υποδομές και δημοτικές εγκαταστάσεις – Ξεκινούν επείγουσες παρεμβάσεις αποκατάστασης
Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας κηρύχθηκε ο Δήμος Δέλτα, στη δυτική Θεσσαλονίκη, μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα και τις ισχυρές βροχοπτώσεις που έπληξαν την περιοχή στις 3 Νοεμβρίου.
Η απόφαση εκδόθηκε από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κατόπιν σχετικού αιτήματος του Δήμου Δέλτα. Η κήρυξη έχει ισχύ τριών μηνών, έως τις 3 Φεβρουαρίου 2027.
«Αξιοποιώντας τις δυνατότητες που παρέχει το θεσμικό πλαίσιο και τις σχετικές διατάξεις για τις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, ο Δήμος Δέλτα θα προχωρήσει στις απαραίτητες έκτακτες παρεμβάσεις και εργασίες αποκατάστασης των ζημιών που προκλήθηκαν σε υποδομές και δημοτικές εγκαταστάσεις», επισημαίνεται σε ανάρτηση του Δήμου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Η απόφαση εκδόθηκε από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κατόπιν σχετικού αιτήματος του Δήμου Δέλτα. Η κήρυξη έχει ισχύ τριών μηνών, έως τις 3 Φεβρουαρίου 2027.
«Αξιοποιώντας τις δυνατότητες που παρέχει το θεσμικό πλαίσιο και τις σχετικές διατάξεις για τις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, ο Δήμος Δέλτα θα προχωρήσει στις απαραίτητες έκτακτες παρεμβάσεις και εργασίες αποκατάστασης των ζημιών που προκλήθηκαν σε υποδομές και δημοτικές εγκαταστάσεις», επισημαίνεται σε ανάρτηση του Δήμου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
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