Αυτοκίνητο τούμπαρε σε ράλι στο Αλιβέρι Ευβοίας, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Ράλι Αλιβέρι Αγωνιστικό αυτοκίνητο Ατύχημα

Αυτοκίνητο τούμπαρε σε ράλι στο Αλιβέρι Ευβοίας, δείτε βίντεο

Ο οδηγός είναι καλά στην υγεία του

Αυτοκίνητο τούμπαρε σε ράλι στο Αλιβέρι Ευβοίας, δείτε βίντεο
2 ΣΧΟΛΙΑ
Αγωνιστικό αυτοκίνητο ανατράπηκε και κατέληξε εκτός δρόμου στο χωμάτινο ράλι που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 8 Νοεμβρίου στο Αλιβέρι Ευβοίας.

Όπως καταγράφεται στο βίντεο που έστειλαν θεατές του αγώνα, το όχημα τούμπαρε, σηκώνοντας σύννεφο σκόνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, ο οδηγός είναι καλά στην υγεία του.

Σοκαριστικό ατύχημα στο ράλι του Αλιβερίου

Το ατύχημα προκάλεσε έντονη αναστάτωση στους θεατές, φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού,  η συμμετοχή των οποίων ήταν μεγάλη.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Το ελληνικό κριθάρι περνά από το χωράφι στην εποχή των δεδομένων

Το ελληνικό κριθάρι περνά από το χωράφι στην εποχή των δεδομένων

Η πρόσφατη ολοκλήρωση της πρώτη φάσης της Έξυπνης Σποράς στη Θεσσαλία, κατέδειξε στην πράξη ότι εξελιγμένες και καλά σχεδιασμένες τεχνολογίες μπορούν να διευρύνουν τον καλλιεργητικό ορίζοντα της χώρας μας και να δημιουργήσουν  αξία για τους παραγωγούς. 

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης