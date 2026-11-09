Η πρόσφατη ολοκλήρωση της πρώτη φάσης της Έξυπνης Σποράς στη Θεσσαλία, κατέδειξε στην πράξη ότι εξελιγμένες και καλά σχεδιασμένες τεχνολογίες μπορούν να διευρύνουν τον καλλιεργητικό ορίζοντα της χώρας μας και να δημιουργήσουν αξία για τους παραγωγούς.
Αυτοκίνητο τούμπαρε σε ράλι στο Αλιβέρι Ευβοίας, δείτε βίντεο
Αυτοκίνητο τούμπαρε σε ράλι στο Αλιβέρι Ευβοίας, δείτε βίντεο
Ο οδηγός είναι καλά στην υγεία του
Αγωνιστικό αυτοκίνητο ανατράπηκε και κατέληξε εκτός δρόμου στο χωμάτινο ράλι που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 8 Νοεμβρίου στο Αλιβέρι Ευβοίας.
Όπως καταγράφεται στο βίντεο που έστειλαν θεατές του αγώνα, το όχημα τούμπαρε, σηκώνοντας σύννεφο σκόνης.
Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, ο οδηγός είναι καλά στην υγεία του.
Το ατύχημα προκάλεσε έντονη αναστάτωση στους θεατές, φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού, η συμμετοχή των οποίων ήταν μεγάλη.
Όπως καταγράφεται στο βίντεο που έστειλαν θεατές του αγώνα, το όχημα τούμπαρε, σηκώνοντας σύννεφο σκόνης.
Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, ο οδηγός είναι καλά στην υγεία του.
Το ατύχημα προκάλεσε έντονη αναστάτωση στους θεατές, φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού, η συμμετοχή των οποίων ήταν μεγάλη.
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