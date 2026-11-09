Λήξη συναγερμού στο Blue Star 1 μετά την απειλή για βόμβα
ΕΛΛΑΔΑ
Πλοίο Βόμβα Λιμάνι Πειραιά Λιμενικό

Λήξη συναγερμού στο Blue Star 1 μετά την απειλή για βόμβα

Το πλοίο αναχωρεί για Σύρο, Πάτμο, Λέρο, Κω και Ρόδο με 875 επιβάτες, 98 αυτοκίνητα, 12 δίκυκλα, 110 φορτηγά, 1 mini bus και 83 άτομα πλήρωμα

Λήξη συναγερμού στο Blue Star 1 μετά την απειλή για βόμβα
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Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας (9/11) στο λιμάνι του Πειραιά, έπειτα από τηλεφώνημα για βόμβα στο πλοίο Blue Star 1.

Οι επιβάτες αποβιβάστηκαν και διενεργήθηκε έλεγχος από στελέχη του Λιμενικού με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο. Από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο πλοίο δεν εντοπίστηκε κάτι ύποπτο. Η διερεύνηση της καταγγελίας ολοκληρώθηκε και το «Blue Star 1» αναχωρεί κανονικά για το προγραμματισμένο δρομολόγιό του.

Το πλοίο αναχωρεί για Σύρο, Πάτμο, Λέρο, Κω και Ρόδο με 875 επιβάτες, 98 αυτοκίνητα, 12 δίκυκλα, 110 φορτηγά, 1 mini bus και 83 άτομα πλήρωμα.


UPD: 8 ΣΧΟΛΙΑ

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