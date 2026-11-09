Η πρόσφατη ολοκλήρωση της πρώτη φάσης της Έξυπνης Σποράς στη Θεσσαλία, κατέδειξε στην πράξη ότι εξελιγμένες και καλά σχεδιασμένες τεχνολογίες μπορούν να διευρύνουν τον καλλιεργητικό ορίζοντα της χώρας μας και να δημιουργήσουν αξία για τους παραγωγούς.
Λήξη συναγερμού στο Blue Star 1 μετά την απειλή για βόμβα
Λήξη συναγερμού στο Blue Star 1 μετά την απειλή για βόμβα
Το πλοίο αναχωρεί για Σύρο, Πάτμο, Λέρο, Κω και Ρόδο με 875 επιβάτες, 98 αυτοκίνητα, 12 δίκυκλα, 110 φορτηγά, 1 mini bus και 83 άτομα πλήρωμα
Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας (9/11) στο λιμάνι του Πειραιά, έπειτα από τηλεφώνημα για βόμβα στο πλοίο Blue Star 1.
Οι επιβάτες αποβιβάστηκαν και διενεργήθηκε έλεγχος από στελέχη του Λιμενικού με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο. Από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο πλοίο δεν εντοπίστηκε κάτι ύποπτο. Η διερεύνηση της καταγγελίας ολοκληρώθηκε και το «Blue Star 1» αναχωρεί κανονικά για το προγραμματισμένο δρομολόγιό του.
Το πλοίο αναχωρεί για Σύρο, Πάτμο, Λέρο, Κω και Ρόδο με 875 επιβάτες, 98 αυτοκίνητα, 12 δίκυκλα, 110 φορτηγά, 1 mini bus και 83 άτομα πλήρωμα.
Οι επιβάτες αποβιβάστηκαν και διενεργήθηκε έλεγχος από στελέχη του Λιμενικού με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο. Από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο πλοίο δεν εντοπίστηκε κάτι ύποπτο. Η διερεύνηση της καταγγελίας ολοκληρώθηκε και το «Blue Star 1» αναχωρεί κανονικά για το προγραμματισμένο δρομολόγιό του.
Το πλοίο αναχωρεί για Σύρο, Πάτμο, Λέρο, Κω και Ρόδο με 875 επιβάτες, 98 αυτοκίνητα, 12 δίκυκλα, 110 φορτηγά, 1 mini bus και 83 άτομα πλήρωμα.
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