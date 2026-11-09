Η πρόσφατη ολοκλήρωση της πρώτη φάσης της Έξυπνης Σποράς στη Θεσσαλία, κατέδειξε στην πράξη ότι εξελιγμένες και καλά σχεδιασμένες τεχνολογίες μπορούν να διευρύνουν τον καλλιεργητικό ορίζοντα της χώρας μας και να δημιουργήσουν αξία για τους παραγωγούς.
Εντοπίστηκαν δύο σοροί στην παραλία Σαρακήνικο της Γαύδου
Εντοπίστηκαν δύο σοροί στην παραλία Σαρακήνικο της Γαύδου
Η μία σορός βρίσκεται σε προχωρημένη σήψη ενώ η δεύτερη σε πλήρη αποσύνθεση
Δύο σοροί αγνώστων λοιπών στοιχείων εντοπίστηκαν το απόγευμα της Δευτέρας (9/11) στην παραλία Σαρακήνικο της Γαύδου.
Η μία σορός βρίσκεται σε προχωρημένη σήψη, ενώ η δεύτερη σε πλήρη αποσύνθεση.
Περισυνελέγησαν από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στη Χώρα Σφακίων
Η μία σορός βρίσκεται σε προχωρημένη σήψη, ενώ η δεύτερη σε πλήρη αποσύνθεση.
Περισυνελέγησαν από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στη Χώρα Σφακίων
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