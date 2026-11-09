Προφυλακιστέος ο 45χρονος Ινδός που σκότωσε τα δύο ανίψια του στις Λιβανάτες
Προφυλακιστέος ο 45χρονος Ινδός που σκότωσε τα δύο ανίψια του στις Λιβανάτες
Στην απολογία του ισχυρίστηκε ότι τα δύο ανίψια του, ηλικίας 26 και 24 ετών, του συμπεριφέρονταν άσχημα και ότι δεν τον άκουγαν, προσπαθώντας να δικαιολογήσει την αποτρόπαια πράξη του
Τον δρόμο για τη φυλακή παίρνει ο 45χρονος Ινδός δράστης του διπλού φονικού στις Λιβανάτες Φθιώτιδας, καθώς μετά την απολογία του κρίθηκε ομόφωνα προσωρινά κρατούμενος με τη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου ανακριτή και της εισαγγελέως.
Η δικαστική διαδικασία πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (9/11) στον ειδικό θάλαμο - κελί του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας. Εκεί μετέβησαν ο ανακριτής και η εισαγγελέας, προκειμένου να λάβουν την απολογία του 45χρονου, ο οποίος νοσηλευόταν φρουρούμενος από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.
Σύμφωνα με το lamiareport.gr, κατά την απολογητική του διαδικασία, ο κατηγορούμενος φέρεται να επανέλαβε όσα είχε υποστηρίξει και προανακριτικά στους αστυνομικούς. Ισχυρίστηκε εκ νέου ότι τα δύο ανίψια του, ηλικίας 26 και 24 ετών, του συμπεριφέρονταν άσχημα και απαξιωτικά και ότι δεν τον άκουγαν, προσπαθώντας με αυτόν τον τρόπο να δικαιολογήσει την αποτρόπαια πράξη του.
Σε βάρος του 45χρονου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για:
- Ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή
- Παράνομη οπλοφορία
- Οπλοχρησία
Με την έκδοση του εντάλματος προσωρινής κράτησης και το εξιτήριο από το νοσοκομείο θα οδηγηθεί στα κρατητήρια του Αστυνομικού Μεγάρου Φθιώτιδας, όπου και θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για τη μεταγωγή του σε σωφρονιστικό κατάστημα της χώρας.
Η δικαστική διαδικασία πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (9/11) στον ειδικό θάλαμο - κελί του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας. Εκεί μετέβησαν ο ανακριτής και η εισαγγελέας, προκειμένου να λάβουν την απολογία του 45χρονου, ο οποίος νοσηλευόταν φρουρούμενος από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.
Σύμφωνα με το lamiareport.gr, κατά την απολογητική του διαδικασία, ο κατηγορούμενος φέρεται να επανέλαβε όσα είχε υποστηρίξει και προανακριτικά στους αστυνομικούς. Ισχυρίστηκε εκ νέου ότι τα δύο ανίψια του, ηλικίας 26 και 24 ετών, του συμπεριφέρονταν άσχημα και απαξιωτικά και ότι δεν τον άκουγαν, προσπαθώντας με αυτόν τον τρόπο να δικαιολογήσει την αποτρόπαια πράξη του.
Σε βάρος του 45χρονου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για:
- Ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή
- Παράνομη οπλοφορία
- Οπλοχρησία
Με την έκδοση του εντάλματος προσωρινής κράτησης και το εξιτήριο από το νοσοκομείο θα οδηγηθεί στα κρατητήρια του Αστυνομικού Μεγάρου Φθιώτιδας, όπου και θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για τη μεταγωγή του σε σωφρονιστικό κατάστημα της χώρας.
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