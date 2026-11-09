Επανεξελέγη πρόεδρος της Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών του ΣτΕ η αντιπρόεδρος Σοφία Βιτάλη
ΕΛΛΑΔΑ
Συμβούλιο της Επικρατείας ΣτΕ Ένωση Δικαστικών Λειτουργών

Επανεξελέγη πρόεδρος της Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών του ΣτΕ η αντιπρόεδρος Σοφία Βιτάλη

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Επανεξελέγη πρόεδρος της Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών του ΣτΕ η αντιπρόεδρος Σοφία Βιτάλη
Παναγιώτης Τσιμπούκης
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Για δεύτερη διετή θητεία επανεξελέγη πρόεδρος της Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών του Συμβουλίου της Επικρατείας, η αντιπρόεδρος Σοφία Βιτάλη.

Ειδικότερα, συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως Δικαστικών Λειτουργών του Συμβουλίου της Επικρατείας, που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 4ης Νοεμβρίου 2026 για τη διετία 2026–2028.

Αναλυτικότερα, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως Δικαστικών Λειτουργών του Συμβουλίου της Επικρατείας, έχει ως εξής:

Προέδρος η Αντιπρόεδρος ΣτΕ Σοφία Βιτάλη,

Αντιπρόεδρος ο Πάρεδρος ΣτΕ Χρήστος Νέγρης,

Γενικός γραμματέας ο Εισηγητής ΣτΕ Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος,

Ταμίας η Πάρεδρος ΣτΕ Αμφιτρίτη Ερεσσιώτη και

Μέλος η Πάρεδρος ΣτΕ Αγγελική Χαϊδά.
Παναγιώτης Τσιμπούκης
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