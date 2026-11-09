Η πρόσφατη ολοκλήρωση της πρώτη φάσης της Έξυπνης Σποράς στη Θεσσαλία, κατέδειξε στην πράξη ότι εξελιγμένες και καλά σχεδιασμένες τεχνολογίες μπορούν να διευρύνουν τον καλλιεργητικό ορίζοντα της χώρας μας και να δημιουργήσουν αξία για τους παραγωγούς.
Επανεξελέγη πρόεδρος της Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών του ΣτΕ η αντιπρόεδρος Σοφία Βιτάλη
Επανεξελέγη πρόεδρος της Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών του ΣτΕ η αντιπρόεδρος Σοφία Βιτάλη
Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο
Για δεύτερη διετή θητεία επανεξελέγη πρόεδρος της Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών του Συμβουλίου της Επικρατείας, η αντιπρόεδρος Σοφία Βιτάλη.
Ειδικότερα, συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως Δικαστικών Λειτουργών του Συμβουλίου της Επικρατείας, που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 4ης Νοεμβρίου 2026 για τη διετία 2026–2028.
Αναλυτικότερα, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως Δικαστικών Λειτουργών του Συμβουλίου της Επικρατείας, έχει ως εξής:
Προέδρος η Αντιπρόεδρος ΣτΕ Σοφία Βιτάλη,
Αντιπρόεδρος ο Πάρεδρος ΣτΕ Χρήστος Νέγρης,
Γενικός γραμματέας ο Εισηγητής ΣτΕ Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος,
Ταμίας η Πάρεδρος ΣτΕ Αμφιτρίτη Ερεσσιώτη και
Μέλος η Πάρεδρος ΣτΕ Αγγελική Χαϊδά.
Ειδικότερα, συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως Δικαστικών Λειτουργών του Συμβουλίου της Επικρατείας, που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 4ης Νοεμβρίου 2026 για τη διετία 2026–2028.
Αναλυτικότερα, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως Δικαστικών Λειτουργών του Συμβουλίου της Επικρατείας, έχει ως εξής:
Προέδρος η Αντιπρόεδρος ΣτΕ Σοφία Βιτάλη,
Αντιπρόεδρος ο Πάρεδρος ΣτΕ Χρήστος Νέγρης,
Γενικός γραμματέας ο Εισηγητής ΣτΕ Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος,
Ταμίας η Πάρεδρος ΣτΕ Αμφιτρίτη Ερεσσιώτη και
Μέλος η Πάρεδρος ΣτΕ Αγγελική Χαϊδά.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα