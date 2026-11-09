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Πρόστιμα 26.000 ευρώ για απόβλητα στο Φίλυρο, άφησαν 100 μεταλλικά δοχεία με σήμανση ραδιενέργειας
Πρόστιμα 26.000 ευρώ για απόβλητα στο Φίλυρο, άφησαν 100 μεταλλικά δοχεία με σήμανση ραδιενέργειας
Από τους ελέγχους και τις μετρήσεις δεν προέκυψε παρουσία ραδιενέργειας - Επιβλήθηκαν δύο αυτοτελή πρόστιμα ύψους 13.000 ευρώ έκαστο στους δύο εμπλεκομένους
Στην επιβολή προστίμων συνολικού ύψους 26.000 ευρώ στους υπεύθυνους για παράνομη εγκατάλειψη επικίνδυνων υλικών στο Φίλυρο προχώρησε ο δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη.
Όλα ξεκίνησαν στις 9 Ιουλίου 2026, όταν εντοπίστηκαν περίπου 100 μεταλλικά δοχεία που έφεραν σήμανση ραδιενέργειας μαζί με άλλα εγκαταλελειμμένα υλικά, προκαλώντας ανησυχία.
Η αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης της Δημοτικής Ενότητας Χορτιάτη, Βίβιαν Λιόλιου, σε συνεργασία και οδηγίες του δημάρχου, Ιγνάτιου Καϊτεζίδη βρέθηκε αμέσως στο σημείο και κινητοποιήθηκε ο κρατικός μηχανισμός.
Έτσι στην επιχείρηση έσπευσαν δυνάμεις της ΕΛΑΣ, της Πυροσβεστικής, της ΕΜΑΚ και το εξειδικευμένο Τμήμα Περιβαλλοντικής Προστασίας της Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.
Από τους ελέγχους και τις μετρήσεις δεν προέκυψε παρουσία ραδιενέργειας. Η απόρριψη 100 μεταλλικών δοχείων με το συγκεκριμένο υλικό ήταν, ωστόσο, σοβαρή περιβαλλοντική υποβάθμιση. Έτσι, μετά την αξιολόγηση των στοιχείων, ο Δήμος εφάρμοσε αυστηρά τον κανονισμό καθαριότητας, επιβάλλοντας δύο αυτοτελή πρόστιμα ύψους 13.000 ευρώ έκαστο (συνολικά 26.000 ευρώ) στους δύο εμπλεκομένους. Ταυτόχρονα οι δημοτικές υπηρεσίες συνέβαλαν ώστε να εντοπιστούν οι υπαίτιοι, να συλληφθούν και να σχηματιστεί ποινική δικογραφία σε βάρος τους.
«Η προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας αποτελούν αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σε κανέναν να μετατρέψει το φυσικό μας περιβάλλον σε ανεξέλεγκτο χώρο απόρριψης αποβλήτων. Η επιβολή των προστίμων αποδεικνύει ότι η εφαρμογή των κανόνων δεν μένει στα λόγια, αλλά γίνεται πράξη. Οι νόμοι και οι κανονισμοί ισχύουν για όλους, χωρίς εξαιρέσεις», δήλωσε ο δήμαρχος, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης.
Όλα ξεκίνησαν στις 9 Ιουλίου 2026, όταν εντοπίστηκαν περίπου 100 μεταλλικά δοχεία που έφεραν σήμανση ραδιενέργειας μαζί με άλλα εγκαταλελειμμένα υλικά, προκαλώντας ανησυχία.
Η αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης της Δημοτικής Ενότητας Χορτιάτη, Βίβιαν Λιόλιου, σε συνεργασία και οδηγίες του δημάρχου, Ιγνάτιου Καϊτεζίδη βρέθηκε αμέσως στο σημείο και κινητοποιήθηκε ο κρατικός μηχανισμός.
Έτσι στην επιχείρηση έσπευσαν δυνάμεις της ΕΛΑΣ, της Πυροσβεστικής, της ΕΜΑΚ και το εξειδικευμένο Τμήμα Περιβαλλοντικής Προστασίας της Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.
Από τους ελέγχους και τις μετρήσεις δεν προέκυψε παρουσία ραδιενέργειας. Η απόρριψη 100 μεταλλικών δοχείων με το συγκεκριμένο υλικό ήταν, ωστόσο, σοβαρή περιβαλλοντική υποβάθμιση. Έτσι, μετά την αξιολόγηση των στοιχείων, ο Δήμος εφάρμοσε αυστηρά τον κανονισμό καθαριότητας, επιβάλλοντας δύο αυτοτελή πρόστιμα ύψους 13.000 ευρώ έκαστο (συνολικά 26.000 ευρώ) στους δύο εμπλεκομένους. Ταυτόχρονα οι δημοτικές υπηρεσίες συνέβαλαν ώστε να εντοπιστούν οι υπαίτιοι, να συλληφθούν και να σχηματιστεί ποινική δικογραφία σε βάρος τους.
«Η προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας αποτελούν αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σε κανέναν να μετατρέψει το φυσικό μας περιβάλλον σε ανεξέλεγκτο χώρο απόρριψης αποβλήτων. Η επιβολή των προστίμων αποδεικνύει ότι η εφαρμογή των κανόνων δεν μένει στα λόγια, αλλά γίνεται πράξη. Οι νόμοι και οι κανονισμοί ισχύουν για όλους, χωρίς εξαιρέσεις», δήλωσε ο δήμαρχος, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης.
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