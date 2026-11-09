Ο Γκαλιμπάφ προειδοποιεί τις ΗΠΑ: Μην αφήσετε το Ισραήλ να σας παρασύρει σε πόλεμο με το Ιράν, οδεύετε προς μια σκοτεινή εποχή
Ο Γκαλιμπάφ προειδοποιεί τις ΗΠΑ: Μην αφήσετε το Ισραήλ να σας παρασύρει σε πόλεμο με το Ιράν, οδεύετε προς μια σκοτεινή εποχή
Σε ανάρτησή του, ο Ιρανός αξιωματούχος τονίζει ότι το Ισραήλ εργάζεται πυρετωδώς για να παρασύρει τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ένα τέλμα από το οποίο κανένας πρόεδρος, Ρεπουμπλικανός ή Δημοκρατικός, δεν θα μπορεί να ξεφύγει
Επίθεση εναντίον των ΗΠΑ και για τον βαθμό επιρροής που ασκεί το Ισραήλ στον Τραμπ και την κυβέρνησή του εξαπέλυσε ο Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, με νέα ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.
Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου και επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης τονίζει ότι το Ισραήλ καταβάλλει πυρετώδεις προσπάθειες για να παρασύρει τις Ηνωμένες Πολιτείες σε έναν πόλεμο με το Ιράν που δεν έχει ορατό ορίζοντα ολοκλήρωσης, βυθίζοντας τις ΗΠΑ σε «τέλμα».
«Οι Ισραηλινοί εργάζονται πυρετωδώς για να παρασύρουν τις Ηνωμένες Πολιτείες σε έναν ατέρμονο πόλεμο με το Ιράν, σε ένα τέλμα από το οποίο κανένας πρόεδρος, σημερινός ή μελλοντικός, Ρεπουμπλικανός ή Δημοκρατικός, δεν θα μπορούσε να ξεφύγει», έγραψε μεταξύ άλλων ο Γκαλιμπάφ και κάλεσε την Ουάσιγκτον να μην προτάσσει τη νοοτροπία «Πρώτα το Ισραήλ», που θα οδηγήσει τις ΗΠΑ σε «σκοτεινή εποχή».
Αναλυτικά η ανάρτηση του Γκαλιμπάφ
«Οι Ισραηλινοί εργάζονται πυρετωδώς για να παρασύρουν τις Ηνωμένες Πολιτείες σε έναν ατέρμονο πόλεμο με το Ιράν, σε ένα τέλμα από το οποίο κανένας πρόεδρος, σημερινός ή μελλοντικός, Ρεπουμπλικανός ή Δημοκρατικός, δεν θα μπορούσε να ξεφύγει. Εάν η Ουάσινγκτον δεν εγκαταλείψει τη νοοτροπία "Πρώτα το Ισραήλ" (Israel First), η Αμερική και οι σύμμαχοί της οδεύουν ολοταχώς προς μια σκοτεινή εποχή».
Νωρίτερα, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιά, ο ανώτατος ηγέτης της χώρας, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ να δοθεί τέλος στην αβεβαιότητα «ούτε πόλεμος ούτε ειρήνη» με τις ΗΠΑ.
«Ο ανώτατος ηγέτης μάς διέταξε να τερματίσουμε την κατάσταση ούτε πολέμου ούτε ειρήνης», δήλωσε ο Πεζεσκιάν, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, καθώς η Τεχεράνη εντείνει τις διπλωματικές προσπάθειες για την υπογραφή μιας νέας συνθήκης ειρήνης με τις ΗΠΑ.
«Μπορούμε να διεξαγάγουμε συνομιλίες με αξιοπρέπεια και να οδηγήσουμε το ζήτημα σε ένα τέλος με αξιοπρέπεια», πρόσθεσε ο Ιρανός πρόεδρος, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο διπλωματικής διευθέτησης.
Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου και επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης τονίζει ότι το Ισραήλ καταβάλλει πυρετώδεις προσπάθειες για να παρασύρει τις Ηνωμένες Πολιτείες σε έναν πόλεμο με το Ιράν που δεν έχει ορατό ορίζοντα ολοκλήρωσης, βυθίζοντας τις ΗΠΑ σε «τέλμα».
«Οι Ισραηλινοί εργάζονται πυρετωδώς για να παρασύρουν τις Ηνωμένες Πολιτείες σε έναν ατέρμονο πόλεμο με το Ιράν, σε ένα τέλμα από το οποίο κανένας πρόεδρος, σημερινός ή μελλοντικός, Ρεπουμπλικανός ή Δημοκρατικός, δεν θα μπορούσε να ξεφύγει», έγραψε μεταξύ άλλων ο Γκαλιμπάφ και κάλεσε την Ουάσιγκτον να μην προτάσσει τη νοοτροπία «Πρώτα το Ισραήλ», που θα οδηγήσει τις ΗΠΑ σε «σκοτεινή εποχή».
Αναλυτικά η ανάρτηση του Γκαλιμπάφ
«Οι Ισραηλινοί εργάζονται πυρετωδώς για να παρασύρουν τις Ηνωμένες Πολιτείες σε έναν ατέρμονο πόλεμο με το Ιράν, σε ένα τέλμα από το οποίο κανένας πρόεδρος, σημερινός ή μελλοντικός, Ρεπουμπλικανός ή Δημοκρατικός, δεν θα μπορούσε να ξεφύγει. Εάν η Ουάσινγκτον δεν εγκαταλείψει τη νοοτροπία "Πρώτα το Ισραήλ" (Israel First), η Αμερική και οι σύμμαχοί της οδεύουν ολοταχώς προς μια σκοτεινή εποχή».
Israelis are working overtime to drag the US into an endless war with Iran, a quagmire that no president, now or in the future, Republican or Democrat, could escape. Unless Washington drops the “Israel First” mindset, America and its allies are headed straight for a dark age.— محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) November 9, 2026
Χαμενεΐ: Να μπει τέλος στην αβεβαιότητα «ούτε πόλεμος ούτε ειρήνη»
Νωρίτερα, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιά, ο ανώτατος ηγέτης της χώρας, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ να δοθεί τέλος στην αβεβαιότητα «ούτε πόλεμος ούτε ειρήνη» με τις ΗΠΑ.
«Ο ανώτατος ηγέτης μάς διέταξε να τερματίσουμε την κατάσταση ούτε πολέμου ούτε ειρήνης», δήλωσε ο Πεζεσκιάν, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, καθώς η Τεχεράνη εντείνει τις διπλωματικές προσπάθειες για την υπογραφή μιας νέας συνθήκης ειρήνης με τις ΗΠΑ.
«Μπορούμε να διεξαγάγουμε συνομιλίες με αξιοπρέπεια και να οδηγήσουμε το ζήτημα σε ένα τέλος με αξιοπρέπεια», πρόσθεσε ο Ιρανός πρόεδρος, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο διπλωματικής διευθέτησης.
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