Η πρόσφατη ολοκλήρωση της πρώτη φάσης της Έξυπνης Σποράς στη Θεσσαλία, κατέδειξε στην πράξη ότι εξελιγμένες και καλά σχεδιασμένες τεχνολογίες μπορούν να διευρύνουν τον καλλιεργητικό ορίζοντα της χώρας μας και να δημιουργήσουν αξία για τους παραγωγούς.
Πρότυπα, Πειραματικά και Ωνάσεια Σχολεία: Πότε θα γίνει η κλήρωση και οι εξετάσεις
Πρότυπα, Πειραματικά και Ωνάσεια Σχολεία: Πότε θα γίνει η κλήρωση και οι εξετάσεις
Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες από το υπουργείο Παιδείας
Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες κλήρωσης στα Πειραματικά, και γραπτών εξετάσεων στα Πρότυπα, Δημόσια Ωνάσεια και Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2027-2028, από το υπουργείο Παιδείας.
Ειδικότερα, οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών που ενδιαφέρονται να εισαχθούν στα Πειραματικά Σχολεία, στα Πρότυπα Σχολεία, στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία, στα Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία, θα κληθούν με πρόσκληση, η οποία θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, της Δ.Ε.Π.Π.Σ. και της Δ.Ε.ΔΗΜ.Ω.Σ. και της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων, να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά σε ειδική πλατφόρμα.
Οι ημερομηνίες έχουν ως ακολούθως:
α) η δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση για την εισαγωγή μαθητών/τριών στα Πειραματικά Σχολεία και για την απόδοση του αριθμού προτεραιότητας για τη ρύθμιση των ισοβαθμιών στην περίπτωση εισαγωγής στα Πρότυπα Σχολεία, στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία και στα Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία θα διενεργηθεί την
Τετάρτη 12 Μαΐου 2027
β) η δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων και γνώσεων για την εισαγωγή των μαθητών/τριών στις εισαγωγικές τάξεις (Α’ Γυμνασίου/ Α΄ Λυκείου) Πρότυπων Γυμνασίων και Λυκείων, των Πρότυπων Εκκλησιαστικών Σχολείων θα διενεργηθεί το
Σάββατο 15 Μαΐου 2027
γ) η δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων και γνώσεων για την εισαγωγή των μαθητών/τριών στις εισαγωγικές τάξεις (Α’ Γυμνασίου/Α΄ Λυκείου) των Δημόσιων Ωνασείων Σχολείων θα διενεργηθεί την
Κυριακή 16 Μαΐου 2027
Επισημαίνεται, ότι οι ενδιαφερόμενοι μαθητές μπορούν να είναι υποψήφιοι για έναν ή περισσότερους ή για όλους τους τύπους σχολείων που προβλέπεται διαδικασία εισαγωγής, ήτοι Πειραματικά, Πρότυπα, Πρότυπα Εκκλησιαστικά και Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία.
Πληροφορίες σχετικά με το δίκτυο των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Π.Π.Σ. https://depps.minedu.gov.gr/
Πληροφορίες σχετικά με το δίκτυο των Δημόσιων Ωνάσειων Σχολείων στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.ΔΗΜ.Ω.Σ https://dedimos.minedu.gov.gr/
Πληροφορίες σχετικά με το δίκτυο των Πρότυπων Εκκλησιαστικών Σχολείων στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων https://religiousaffairs.minedu.gov.gr/el/organotiki-domi-diefthynseis/dieythynsi-thriskeftikis-ekpaidefsis-diathriskeftikon-sxeseon/tmima-ekklisiastikis-ekpaidefsis-thriskeftikis-agogis/protypa-ekklisiastika-sxoleia/nea-anakoinoseis
Ειδικότερα, οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών που ενδιαφέρονται να εισαχθούν στα Πειραματικά Σχολεία, στα Πρότυπα Σχολεία, στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία, στα Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία, θα κληθούν με πρόσκληση, η οποία θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, της Δ.Ε.Π.Π.Σ. και της Δ.Ε.ΔΗΜ.Ω.Σ. και της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων, να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά σε ειδική πλατφόρμα.
Οι ημερομηνίες έχουν ως ακολούθως:
α) η δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση για την εισαγωγή μαθητών/τριών στα Πειραματικά Σχολεία και για την απόδοση του αριθμού προτεραιότητας για τη ρύθμιση των ισοβαθμιών στην περίπτωση εισαγωγής στα Πρότυπα Σχολεία, στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία και στα Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία θα διενεργηθεί την
Τετάρτη 12 Μαΐου 2027
β) η δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων και γνώσεων για την εισαγωγή των μαθητών/τριών στις εισαγωγικές τάξεις (Α’ Γυμνασίου/ Α΄ Λυκείου) Πρότυπων Γυμνασίων και Λυκείων, των Πρότυπων Εκκλησιαστικών Σχολείων θα διενεργηθεί το
Σάββατο 15 Μαΐου 2027
γ) η δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων και γνώσεων για την εισαγωγή των μαθητών/τριών στις εισαγωγικές τάξεις (Α’ Γυμνασίου/Α΄ Λυκείου) των Δημόσιων Ωνασείων Σχολείων θα διενεργηθεί την
Κυριακή 16 Μαΐου 2027
Επισημαίνεται, ότι οι ενδιαφερόμενοι μαθητές μπορούν να είναι υποψήφιοι για έναν ή περισσότερους ή για όλους τους τύπους σχολείων που προβλέπεται διαδικασία εισαγωγής, ήτοι Πειραματικά, Πρότυπα, Πρότυπα Εκκλησιαστικά και Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία.
Πληροφορίες σχετικά με το δίκτυο των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Π.Π.Σ. https://depps.minedu.gov.gr/
Πληροφορίες σχετικά με το δίκτυο των Δημόσιων Ωνάσειων Σχολείων στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.ΔΗΜ.Ω.Σ https://dedimos.minedu.gov.gr/
Πληροφορίες σχετικά με το δίκτυο των Πρότυπων Εκκλησιαστικών Σχολείων στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων https://religiousaffairs.minedu.gov.gr/el/organotiki-domi-diefthynseis/dieythynsi-thriskeftikis-ekpaidefsis-diathriskeftikon-sxeseon/tmima-ekklisiastikis-ekpaidefsis-thriskeftikis-agogis/protypa-ekklisiastika-sxoleia/nea-anakoinoseis
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