Απονεμήθηκαν οι πρώτες υποτροφίες «Ι. Μελισσανίδης - Α. Καπνίδης» σε έξι Πανελληνιονίκες

Η συμβολή του Greek Vision: Από τον Καναδά, στο πλευρό των Ελλήνων αθλητών

Η χαρά και η συγκίνηση των Πανελληνιονικών ήταν εμφανείς κατά την απονομή. Δεν είναι, άλλωστε, μικρό πράγμα να βραβεύεσαι από τον θρύλο της ελληνικής γυμναστικής που έχει αφήσει το όνομά του, με δύο ασκήσεις επίσημα αναγνωρισμένες από τη Διεθνή Ομοσπονδία Γυμναστικής ως «Άλμα Μελισσανίδη».Έχοντας βιώσει ο ίδιος τις απαιτήσεις του πρωταθλητισμού, ο Ιωάννης Μελισσανίδης γνωρίζει καλά πως πίσω από κάθε μετάλλιο βρίσκονται χρόνια προπόνησης, στερήσεις, απογοητεύσεις και προσωπικές θυσίες. Γνωρίζει επίσης ότι το ταλέντο και η σκληρή δουλειά δεν αρκούν πάντα, όταν λείπουν οι ευκαιρίες και η απαραίτητη στήριξη, κάτι που θέλησε να αναδείξει μέσα από αυτή την πρωτοβουλία των υποτροφιών.Πίσω από την υλοποίηση της πρωτοβουλίας του Ιωάννη Μελισσανίδη βρίσκεται το Greek Vision, το περιοδικό της ελληνικής ομογένειας του Καναδά, με την πολύτιμη συμβολή του εκδότη του, Παντελή Στεφανίδη. Έχοντας ως βασικό του αντικείμενο την ελληνική επικαιρότητα και τις ιστορίες των Ελλήνων που ζουν και δημιουργούν εντός και εκτός συνόρων, το περιοδικό επέλεξε αυτή τη φορά να περάσει από την καταγραφή μιας σημαντικής στιγμής στην ενεργή συμμετοχή του σε αυτή.Με τη στήριξη του Παντελή Στεφανίδη, το Greek Vision συνέβαλε στην πραγματοποίηση των υποτροφιών, αποδεικνύοντας πως η σχέση της ομογένειας με την Ελλάδα δεν περιορίζεται στην απόσταση ή στην κοινή καταγωγή. Εκφράζεται και μέσα από πρωτοβουλίες που δημιουργούν ευκαιρίες για τους ανθρώπους της, ιδιαίτερα για τους νέους που βρίσκονται στην αρχή της διαδρομής τους.Η ευγενική φιλοξενία του Ολυμπιακού Μουσείου Αθήνας προσέδωσε ιδιαίτερη αξία στην απονομή. Σε έναν χώρο αφιερωμένο στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων και στις κορυφαίες στιγμές του αθλητισμού, ο Ιωάννης Μελισσανίδης συνάντησε τους Πανελληνιονίκες, συνδέοντας τη σπουδαία αθλητική του πορεία με τα όνειρα και τις φιλοδοξίες της νέας γενιάς.Τριάντα χρόνια μετά τον θρίαμβο της Ατλάντας, ο Ιωάννης Μελισσανίδης επέλεξε να τιμήσει τον άνθρωπο που στάθηκε δίπλα του στην πορεία προς το χρυσό, δίνοντας ταυτόχρονα ένα ουσιαστικό μήνυμα στους νέους πρωταθλητές: πως η προσπάθεια και η αφοσίωσή τους αξίζουν αναγνώριση και στήριξη.