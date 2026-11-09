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Εξόρμηση της τροχαίας στην Αττική: 22.146 έλεγχοι αλκοτέστ, 201 παραβάσεις και 26 συλλήψεις οδηγών
Εξόρμηση της τροχαίας στην Αττική: 22.146 έλεγχοι αλκοτέστ, 201 παραβάσεις και 26 συλλήψεις οδηγών
Η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής επισημαίνει ότι οι έλεγχοι για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ θα συνεχιστούν με την ίδια ένταση, με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων
Περισσότερους από 22.000 ελέγχους αλκοτέστ πραγματοποίησε η Τροχαία Αττικής μέσα σε μία εβδομάδα, (02/11-09/11) στο πλαίσιο εκτεταμένης εξόρμησης για την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο Αττικής.
Συνολικά, βεβαιώθηκαν 201 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ δύο οδηγοί συνελήφθησαν καθώς εντοπίστηκαν με ένδειξη άνω των 0,60 mg/l.
Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) και των Τμημάτων Τροχαίας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.
Κατά τη διάρκεια της εξόρμησης διενεργήθηκαν συνολικά 22.146 έλεγχοι αλκοτέστ και από αυτούς προέκυψαν 201 παραβάσεις, με τα θετικά αποτελέσματα να αντιστοιχούν στο 0,91% του συνόλου των ελέγχων.
Παράλληλα, οι αστυνομικοί βεβαίωσαν 8.295 επιπλέον τροχονομικές παραβάσεις, μεταξύ των οποίων για υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας, μη χρήση προστατευτικού κράνους, χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, παραβίαση σηματοδοτών και οδήγηση χωρίς την απαιτούμενη άδεια ικανότητας.
Στο πλαίσιο των ελέγχων ακινητοποιήθηκαν 673 οχήματα, εκ των οποίων τα 150 απομακρύνθηκαν με γερανό. Επιπλέον, αφαιρέθηκαν 1.236 άδειες ικανότητας οδήγησης και 299 άδειες κυκλοφορίας.
Η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής επισημαίνει ότι οι έλεγχοι για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ θα συνεχιστούν με την ίδια ένταση, με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.
Συνολικά, βεβαιώθηκαν 201 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ δύο οδηγοί συνελήφθησαν καθώς εντοπίστηκαν με ένδειξη άνω των 0,60 mg/l.
Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) και των Τμημάτων Τροχαίας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.
Κατά τη διάρκεια της εξόρμησης διενεργήθηκαν συνολικά 22.146 έλεγχοι αλκοτέστ και από αυτούς προέκυψαν 201 παραβάσεις, με τα θετικά αποτελέσματα να αντιστοιχούν στο 0,91% του συνόλου των ελέγχων.
Παράλληλα, οι αστυνομικοί βεβαίωσαν 8.295 επιπλέον τροχονομικές παραβάσεις, μεταξύ των οποίων για υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας, μη χρήση προστατευτικού κράνους, χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, παραβίαση σηματοδοτών και οδήγηση χωρίς την απαιτούμενη άδεια ικανότητας.
Στο πλαίσιο των ελέγχων ακινητοποιήθηκαν 673 οχήματα, εκ των οποίων τα 150 απομακρύνθηκαν με γερανό. Επιπλέον, αφαιρέθηκαν 1.236 άδειες ικανότητας οδήγησης και 299 άδειες κυκλοφορίας.
Η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής επισημαίνει ότι οι έλεγχοι για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ θα συνεχιστούν με την ίδια ένταση, με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.
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