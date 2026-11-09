Νεκρός 80χρονος μοτοσικλετιστής σε τροχαίο στο Αγρίνιο
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο Αγρίνιο Νεκρός Ηλικιωμένος

Νεκρός 80χρονος μοτοσικλετιστής σε τροχαίο στο Αγρίνιο

Το τροχαίο συνέβη επί της εθνικής οδού Αγρινίου – Θέρμου στη Δογρή όταν το δίκυκλο συγκρούστηκε με αυτοκίνητο

Νεκρός 80χρονος μοτοσικλετιστής σε τροχαίο στο Αγρίνιο
Έχασε τη μάχη για τη ζωή ο ηλικιωμένος οδηγός δίκυκλης μοτοσικλέτας μετά από τροχαίο το βράδυ της Κυριακής (8/11) στο ύψος της Δογρής Παραβόλας, στον δήμο Αγρινίου.

Το τροχαίο συνέβη επί της εθνικής οδού Αγρινίου – Θέρμου στη Δογρή όταν υπό άγνωστες συνθήκες συγκρούστηκαν αυτοκίνητο και δίκυκλο.

Ο 80χρονος δικυκλιστής από την Μυρτιά τραυματίστηκε και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Αγρινίου. Δυστυχώς και παρά τις προσπάθειες των γιατρών ο ηλικιωμένος άφησε την τελευταία του πνοή, σύμφωνα με το agriniopress.gr.

Από τους αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Αγρινίου διενεργείται προανάκριση για την διακρίβωση των αιτιών και συνθηκών πρόκλησης του τροχαίου δυστυχήματος, ενώ συνελήφθη ο οδηγός του αυτοκινήτου για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

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