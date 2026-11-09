Η πρόσφατη ολοκλήρωση της πρώτη φάσης της Έξυπνης Σποράς στη Θεσσαλία, κατέδειξε στην πράξη ότι εξελιγμένες και καλά σχεδιασμένες τεχνολογίες μπορούν να διευρύνουν τον καλλιεργητικό ορίζοντα της χώρας μας και να δημιουργήσουν αξία για τους παραγωγούς.
Νεκρός 80χρονος μοτοσικλετιστής σε τροχαίο στο Αγρίνιο
Νεκρός 80χρονος μοτοσικλετιστής σε τροχαίο στο Αγρίνιο
Το τροχαίο συνέβη επί της εθνικής οδού Αγρινίου – Θέρμου στη Δογρή όταν το δίκυκλο συγκρούστηκε με αυτοκίνητο
Έχασε τη μάχη για τη ζωή ο ηλικιωμένος οδηγός δίκυκλης μοτοσικλέτας μετά από τροχαίο το βράδυ της Κυριακής (8/11) στο ύψος της Δογρής Παραβόλας, στον δήμο Αγρινίου.
Το τροχαίο συνέβη επί της εθνικής οδού Αγρινίου – Θέρμου στη Δογρή όταν υπό άγνωστες συνθήκες συγκρούστηκαν αυτοκίνητο και δίκυκλο.
Ο 80χρονος δικυκλιστής από την Μυρτιά τραυματίστηκε και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Αγρινίου. Δυστυχώς και παρά τις προσπάθειες των γιατρών ο ηλικιωμένος άφησε την τελευταία του πνοή, σύμφωνα με το agriniopress.gr.
Από τους αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Αγρινίου διενεργείται προανάκριση για την διακρίβωση των αιτιών και συνθηκών πρόκλησης του τροχαίου δυστυχήματος, ενώ συνελήφθη ο οδηγός του αυτοκινήτου για ανθρωποκτονία από αμέλεια.
Το τροχαίο συνέβη επί της εθνικής οδού Αγρινίου – Θέρμου στη Δογρή όταν υπό άγνωστες συνθήκες συγκρούστηκαν αυτοκίνητο και δίκυκλο.
Ο 80χρονος δικυκλιστής από την Μυρτιά τραυματίστηκε και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Αγρινίου. Δυστυχώς και παρά τις προσπάθειες των γιατρών ο ηλικιωμένος άφησε την τελευταία του πνοή, σύμφωνα με το agriniopress.gr.
Από τους αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Αγρινίου διενεργείται προανάκριση για την διακρίβωση των αιτιών και συνθηκών πρόκλησης του τροχαίου δυστυχήματος, ενώ συνελήφθη ο οδηγός του αυτοκινήτου για ανθρωποκτονία από αμέλεια.
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