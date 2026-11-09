Σε lock down για ώρα ο Λευκός Οίκος, αυτοκίνητο έπεσε σε προστατευτικό εμπόδιο, δύο συλλήψεις - Το protothema.gr στο σημείο, δείτε βίντεο από την κινητοποίηση

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Συναγερμός σήμανε λίγα λεπτά πριν από τις πέντε το απόγευμα (ώρα Ελλάδος) της Δευτέρας έξω από τον Λευκό Οίκο όταν ένας άνδρας, που, έπεσε με το αυτοκίνητό του σε προστατευτικά εμπόδια. Ο άνδρας συνελήφθη, ενώ λίγο αργότερα συνελήφθη και δεύτερο άτομο.Στο σημείο βρισκόταν ο απεσταλμένος του protothema.grπου μετέφερε σε πραγματικό χρόνο την κινητοποίηση των αρχών ασφαλείας στην αμερικανική πρωτεύουσα.Ο Λευκός Οίκος μπήκε αμέσως σε lock down και οι δημοσιογράφοι που βρίσκονταν εκεί. Ο συναγερμός ήταν σε ισχύ για ώρα, με δεδομένο ότι ο Τζέι Ντι Βανς μιλούσε εκείνη την ώρα στο κτίριο της JB Morgan, που βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τον Λευκό Οίκο.Οι υπηρεσίες ασφαλείας δημιούργησαν άμεσα κλοιό, μετά από την πληροφορία ότι ο άνδρας είναι ένοπλος.Το αυτοκίνητο έμεινε πάντως σε αρκετά μεγάλη απόσταση από τον Λευκό Οίκο,Δείτε βίντεο από την κινητοποίηση και όσα συμβαίνουν αυτή την ώρα στην καρδιά της Ουάσινγκτον: