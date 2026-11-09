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Σε lock down για ώρα ο Λευκός Οίκος, αυτοκίνητο έπεσε σε προστατευτικό εμπόδιο, δύο συλλήψεις - Το protothema.gr στο σημείο, δείτε βίντεο από την κινητοποίηση
Σε lock down για ώρα ο Λευκός Οίκος, αυτοκίνητο έπεσε σε προστατευτικό εμπόδιο, δύο συλλήψεις - Το protothema.gr στο σημείο, δείτε βίντεο από την κινητοποίηση
Ο άνδρας, που καρφώθηκε με το αυτοκίνητό του σε προστατευτικό εμπόδιο, φέρεται να ήταν οπλισμένος και συνελήφθη μαζί με ένα ακόμη άτομο - Ενοπλα στελέχη των υπηρεσιών ασφαλείας δημιουργούν ζώνη ασφαλείας στο νότιο τμήμα του Λευκού Οίκου - Μεταδίδει ο απεσταλμένος του protothema.gr Γιάννης Χαραμίδης που βρίσκεται στο σημείο
Συναγερμός σήμανε λίγα λεπτά πριν από τις πέντε το απόγευμα (ώρα Ελλάδος) της Δευτέρας έξω από τον Λευκό Οίκο όταν ένας άνδρας, που φέρεται να ήταν οπλισμένος, έπεσε με το αυτοκίνητό του σε προστατευτικά εμπόδια. Ο άνδρας συνελήφθη, ενώ λίγο αργότερα συνελήφθη και δεύτερο άτομο.
Στο σημείο βρισκόταν ο απεσταλμένος του protothema.gr Γιάννης Χαραμίδης, που μετέφερε σε πραγματικό χρόνο την κινητοποίηση των αρχών ασφαλείας στην αμερικανική πρωτεύουσα.
Ο Λευκός Οίκος μπήκε αμέσως σε lock down και οι δημοσιογράφοι που βρίσκονταν εκεί ειδοποιήθηκαν να μπουν εντός του κτιρίου. Ο συναγερμός ήταν σε ισχύ για ώρα, με δεδομένο ότι ο Τζέι Ντι Βανς μιλούσε εκείνη την ώρα στο κτίριο της JB Morgan, που βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τον Λευκό Οίκο.
Οι υπηρεσίες ασφαλείας δημιούργησαν άμεσα κλοιό, μετά από την πληροφορία ότι ο άνδρας είναι ένοπλος.
Το αυτοκίνητο έμεινε πάντως σε αρκετά μεγάλη απόσταση από τον Λευκό Οίκο, μέσα στο οποίο βρισκόταν ο πρόεδρος Τραμπ.
Δείτε βίντεο από την κινητοποίηση και όσα συμβαίνουν αυτή την ώρα στην καρδιά της Ουάσινγκτον:
Στο σημείο βρισκόταν ο απεσταλμένος του protothema.gr Γιάννης Χαραμίδης, που μετέφερε σε πραγματικό χρόνο την κινητοποίηση των αρχών ασφαλείας στην αμερικανική πρωτεύουσα.
Ο Λευκός Οίκος μπήκε αμέσως σε lock down και οι δημοσιογράφοι που βρίσκονταν εκεί ειδοποιήθηκαν να μπουν εντός του κτιρίου. Ο συναγερμός ήταν σε ισχύ για ώρα, με δεδομένο ότι ο Τζέι Ντι Βανς μιλούσε εκείνη την ώρα στο κτίριο της JB Morgan, που βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τον Λευκό Οίκο.
Οι υπηρεσίες ασφαλείας δημιούργησαν άμεσα κλοιό, μετά από την πληροφορία ότι ο άνδρας είναι ένοπλος.
Το αυτοκίνητο έμεινε πάντως σε αρκετά μεγάλη απόσταση από τον Λευκό Οίκο, μέσα στο οποίο βρισκόταν ο πρόεδρος Τραμπ.
Δείτε βίντεο από την κινητοποίηση και όσα συμβαίνουν αυτή την ώρα στην καρδιά της Ουάσινγκτον:
Unclear what happened but someone just drove into a sign on the north end of Lafayette Square Park and then fought with Secret Service and National Guard when they got out of their car. pic.twitter.com/Mwcrk4klQn— Martin Austermuhle (@maustermuhle) November 9, 2026
NOW at the White House — press corps has been ordered inside by the secret service as part of some kind of lockdown. Not clear why or what the threat is.— Connor Stringer (@connorstringer) November 9, 2026
Separate videos suggest a car has rammed into the north end of Lafayette Square Park and then fought with Secret Service and… pic.twitter.com/R5YkJ2M0ts
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