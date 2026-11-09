Έρχονται ηλεκτρονικά πρόστιμα για πάνω από 500.000 ιδιοκτήτες οχημάτων
ΕΛΛΑΔΑ

Έρχονται ηλεκτρονικά πρόστιμα για πάνω από 500.000 ιδιοκτήτες οχημάτων

Είναι ο επόμενος στόχος των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων στην Ελλάδα. Ο σχεδιασμός τοποθετεί την ενεργοποίηση μέσα στον Νοέμβριο, με πρόστιμο που φτάνει τα 300 ευρώ και με αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας.

Έρχονται ηλεκτρονικά πρόστιμα για πάνω από 500.000 ιδιοκτήτες οχημάτων
UPD:

Ο γενικός γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, τόνισε ότι οι έλεγχοι αυτοί θα ακολουθήσουν τις διασταυρώσεις για ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Συγκεκριμένη ημερομηνία αποστολής των πρώτων προστίμων ΚΤΕΟ δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.

Περισσότερα από 500.000 οχήματα φέρονται να εμφανίζονται με εκκρεμότητα ΚΤΕΟ στα πρώτα δεδομένα. Ο αριθμός αυτός, όπως και ο αναφερόμενος στόχος ολοκλήρωσης της διαδικασίας έως τα τέλη Νοεμβρίου, παραμένουν υπό επίσημη επιβεβαίωση.

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