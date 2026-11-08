Με καθυστέρηση ξεκίνησε η παρέλαση στη Μυτιλήνη για την απελευθέρωση της πόλης, κτηνοτρόφοι ανέβηκαν στην εξέδρα των επισήμων
ΕΛΛΑΔΑ
Μυτιλήνη Παρέλαση

Με καθυστέρηση ξεκίνησε η παρέλαση στη Μυτιλήνη για την απελευθέρωση της πόλης, κτηνοτρόφοι ανέβηκαν στην εξέδρα των επισήμων

Απαίτησαν να αποχωρήσουν ο υφυπουργός Παιδείας και οι πολιτικοί από την εξέδρα - Η παρέλαση ξεκίνησε τελικά με παρόντες μόνο τον δήμαρχο και στελέχη της δημοτικής αρχής

Με καθυστέρηση ξεκίνησε η παρέλαση στη Μυτιλήνη για την απελευθέρωση της πόλης, κτηνοτρόφοι ανέβηκαν στην εξέδρα των επισήμων
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Με καθυστέρηση ξεκίνησε σήμερα, στις 13:30, η μεγάλη πολιτική και στρατιωτική παρέλαση στο λιμάνι της Μυτιλήνης για την 114η επέτειο για την απελευθέρωση της πόλης της Μυτιλήνης από τον Οθωμανικό ζυγό.

Αιτία ήταν η κινητοποίηση των κτηνοτρόφων της Λέσβου, έξω από το κτήριο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και δίπλα αλλά και απέναντι από τη εξέδρα των επισήμων. Οι κτηνοτρόφοι διεκδικούν «πραγματικές αποζημιώσεις για το χαμένο εισόδημα εξαιτίας της νόσου του αφθώδους πυρετού, συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα άρσης των περιορισμών, ουσιαστική στήριξη των εκμεταλλεύσεων και άμεσο σχεδιασμό για την ανασύσταση των κοπαδιών».

Με καθυστέρηση ξεκίνησε η παρέλαση στη Μυτιλήνη για την απελευθέρωση της πόλης, κτηνοτρόφοι ανέβηκαν στην εξέδρα των επισήμων
Με καθυστέρηση ξεκίνησε η παρέλαση στη Μυτιλήνη για την απελευθέρωση της πόλης, κτηνοτρόφοι ανέβηκαν στην εξέδρα των επισήμων


Λίγο πριν την έναρξη της παρέλασης οι διαδηλωτές έκλεισαν και το δρόμο, ενώ ανέβηκαν και πάνω στη εξέδρα των επισήμων. Όπως δήλωσαν η παρέλαση θα γινόταν μόνο υπό τον όρο της μη παρακολούθησής της από τον παριστάμενο εκπρόσωπο της Κυβέρνησης υφυπουργό Παιδείας Νίκο Παπαιωάννου και τους παρόντες στις εκδηλώσεις πολιτικούς. Τελικά η παρέλαση ξεκίνησε με παρόντα μόνο τον δήμαρχο Μυτιλήνης Παναγιώτη Χριστόφα και στελέχη της δημοτικής αρχής, οι οποίοι μάλιστα στάθηκαν από τη μεριά των διαμαρτυρόμενων κτηνοτρόφων.

Με καθυστέρηση ξεκίνησε η παρέλαση στη Μυτιλήνη για την απελευθέρωση της πόλης, κτηνοτρόφοι ανέβηκαν στην εξέδρα των επισήμων
Με καθυστέρηση ξεκίνησε η παρέλαση στη Μυτιλήνη για την απελευθέρωση της πόλης, κτηνοτρόφοι ανέβηκαν στην εξέδρα των επισήμων


Φωτογραφίες: stonisi
3 ΣΧΟΛΙΑ

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