H ημέρα που έσπασαν... όλα τα ρεκόρ στον Αυθεντικό Μαραθώνιο Αθηνών: Ο χρόνος που κρατούσε από το 1997 και η ιστορική συμμετοχή 85.000 δρομέων
Τα ρεκόρ ξεκίνησαν από νωρίς την Κυριακή στον αγώνα των 10 χιλιομέτρων και συνεχίστηκαν και στην παραδοσιακή διαδρομή - Επιδόσεις που έγραψαν ιστορία από Ταφέρι, Ντούσα , Νούλα και Πετρουλάκη
Το βασικό αγωνιστικό ολοκληρώθηκε με τους νικητές σε άνδρες και γυναίκες να έχουν περάσει τη γραμμή του τερματισμού, ωστόσο ο Μαραθώνιος παρέμεινε σε εξέλιξη μέχρι το απόγευμα, καθώς χιλιάδες δρομείς συνέχισαν την προσπάθειά τους για να φτάσουν στο Καλλιμάρμαρο.
Η φετινή διοργάνωση ξεχώρισε για τα ρεκόρ που καταρρίφθηκαν. Ο Αιθίοπας Μαναζότ Σιγιούμ Ταφέρι πέτυχε νέο ρεκόρ αγώνα στους άνδρες, η συμπατριώτισσά του Γιατάνε Κορμόσε Ντούσα κατέρριψε το ρεκόρ στις γυναίκες, ενώ η Σταματία Νούλα σημείωσε νέο ελληνικό ρεκόρ στην αυθεντική διαδρομή, ξεπερνώντας την επίδοση της Μαρίας Πολύζου που διατηρούνταν από το 1997.
Ρεκόρ αγώνα από τον Αιθίοπα Ταφέρι με 2:10:03Ο Μαναζότ Σιγιούμ Ταφέρι ήταν ο μεγάλος νικητής του 43ου Αυθεντικού Μαραθωνίου, τερματίζοντας στο Παναθηναϊκό Στάδιο σε 2 ώρες, 10 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα.
Ο Αιθίοπας δρομέας κατέρριψε κατά 31 δευτερόλεπτα το προηγούμενο ρεκόρ της διοργάνωσης, το οποίο κατείχε από το 2023 ο Κενυάτης Έντουιν Κίπτου με 2:10:34.
Η μάχη για την πρώτη θέση ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστική, καθώς δεύτερος τερμάτισε ο επίσης Αιθίοπας Ασεφά Τεφερά Μενγκίσα με 2:10:18, μόλις 15 δευτερόλεπτα πίσω από τον νικητή, σημειώνοντας και εκείνος επίδοση καλύτερη από το προηγούμενο ρεκόρ αγώνα.
Νέο ρεκόρ διαδρομής σημειώθηκε και στις γυναίκες, με την Αιθιόπισσα Γιατάνε Κορμόσε Ντούσα να τερματίζει πρώτη σε 2:30:04, καταρρίπτοντας την προηγούμενη κορυφαία επίδοση των 2:31:06, που κατείχε από το 2010 η Λιθουανή Ράσα Ντραζνταουσκάιτε.
Η Ντούσα κατέρριψε και το ρεκόρ των γυναικών
Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η επίσης Αιθιόπισσα Τσιγιόν Αμπέμπε Τεμεσγκέν με χρόνο 2:30:29, μόλις 25 δευτερόλεπτα πίσω από τη νικήτρια.
Τρίτη τερμάτισε η Τζέιν Τζεπκεμπόι Μπαρέικις από τις Ηνωμένες Πολιτείες με 2:32:59, τέταρτη η Ατσέντε Μπάισα Τεσέμα από την Αιθιοπία με 2:33:10 και πέμπτη η Μίλισεντ Τζεμουτάι Κίμπετ από την Κένυα με 2:35:10.
Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η επίδοση της Σταματίας Νούλα, η οποία αναδείχθηκε πρώτη Ελληνίδα στον 43ο Αυθεντικό Μαραθώνιο, καταλαμβάνοντας την έκτη θέση στη γενική κατάταξη των γυναικών.
Ιστορικό ελληνικό ρεκόρ από τη Σταματία Νούλα
Η αθλήτρια του ΝΓΣ Θεσσαλονίκης Ηρακλής 1908 τερμάτισε σε 2:35:13, σημειώνοντας νέο ελληνικό ρεκόρ στην αυθεντική διαδρομή και καταρρίπτοντας κατά 3 λεπτά και 57 δευτερόλεπτα την επίδοση 2:39:10 της Μαρίας Πολύζου, η οποία κρατούσε από το 1997. Η Νούλα πέτυχε έτσι μια από τις σημαντικότερες ελληνικές επιδόσεις της φετινής διοργάνωσης.
Πέρυσι η Ματίνα Νούλα (ΝΓΣ Ηρακλής Θεσσαλονίκης 1908) πήρε το ρεκόρ διοργάνωσης του Μαραθωνίου της Αθήνας. Του Αυθεντικού, αλλά φαίνεται ότι κράταγε το πολύ καλύτερο για φέτος στην 43η έκδοση του θεσμού.
Με μια εντυπωσιακή εμφάνιση και έχοντας – για πρώτη φορά αυτήν την τριετία της κυριαρχίας της – εγχώριο συναγωνισμό, έκανε δικό της και το ρεκόρ διαδρομής. Για την ακρίβεια το έκανε κομμάτια, τερματίζοντας σε 2:35.13, περίπου 4 λεπτά πιο γρήγορα από το 2:39.10 της Μαρίας Πολύζου από το 1997! Παράλληλα, αναδείχτηκε και πανελληνιονίκης. Η Νούλα δείχνει ικανή, αν βρει έναν αγώνα με καλές συνθήκες και σε επίπεδη επιφάνεια, να απειλήσει ακόμα και το πανελλήνιο ρεκόρ, 2:33.40 από το 1998.
Δεύτερη Ελληνίδα ήταν η Αθανασία Κοκκόρου, η οποία αγωνίζεται με το Πολεμικό Ναυτικό (ΑΠΚ Νεάπολης Θεσσαλονίκης), τερματίζοντας σε 2:36:28 και καταλαμβάνοντας την έβδομη θέση στη γενική κατάταξη.
Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγμή του τερματισμού της Κοκκόρου, η οποία ξέσπασε σε λυγμούς μπροστά στη γραμμή του τερματισμού, μετά την ολοκλήρωση της μεγάλης προσπάθειάς της.
Τρίτη Ελληνίδα τερμάτισε η Δάφνη-Ευτυχία Λαβασά του ΑΟ Βουλιαγμένης με 2:45:06, τέταρτη η Γεωργία Κανούτα του ΑΚΟ Λεβαδειάς με 2:45:40 και πέμπτη η Ξένη Κατσιμαντού-Φιλιπποπούλου της ΑΕ Μεσογείων Αμεινίας Παλληνεύς με 2:46:02.
Πρώτος Έλληνας ο Κωνσταντίνος ΣταμούληςΟ Κωνσταντίνος Σταμούλης ήταν ο πρώτος Έλληνας που πέρασε τη γραμμή του τερματισμού στο Παναθηναϊκό Στάδιο, ολοκληρώνοντας τα 42.195 μέτρα σε 2 ώρες, 17 λεπτά και 37 δευτερόλεπτα.
Ο αθλητής του ΓΑΣ Αγρινίου κατέλαβε την όγδοη θέση στη γενική κατάταξη και μετά τον τερματισμό του εξέφρασε τη χαρά του για την επίτευξη του στόχου του.
«Είμαι πολύ χαρούμενος που κατάφερα να πετύχω τον στόχο μου και να κερδίσω τον αγώνα μου», δήλωσε, αφιερώνοντας τη νίκη του στην οικογένειά του.
Δεύτερος Έλληνας τερμάτισε ο Χαράλαμπος Πιτσώλης του ΓΑΣ Ο Ιλισσός με 2:18:58, καταλαμβάνοντας την ένατη θέση της γενικής κατάταξης.
Την πρώτη τριάδα των Ελλήνων συμπλήρωσε ο Νικόλαος Σταμούλης, επίσης του ΓΑΣ Αγρινίου, με 2:19:05, καταλαμβάνοντας τη δέκατη θέση.
Σημαντικές επιδόσεις καταγράφηκαν και στον αγώνα δρόμου των 10 χιλιομέτρων, που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής, με εκκίνηση από τη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας και τερματισμό στο Παναθηναϊκό Στάδιο.
Ρεκόρ στα 10 χιλιόμετρα από τον Πετρουλάκη, έκτη συνεχόμενη νίκη της Μαρινάκου
Στους άνδρες, ο Παναγιώτης Πετρουλάκης κατέκτησε την πρώτη θέση με χρόνο 29:40, σημειώνοντας νέο ρεκόρ αγώνα.
Στις γυναίκες, η Αναστασία Μαρινάκου αναδείχθηκε νικήτρια με επίδοση 33:09, φτάνοντας στην έκτη συνεχόμενη νίκη της στη διοργάνωση.
Η Αθήνα σε ρυθμούς Μαραθωνίου με 85.000 δρομείς από 124 χώρεςΠέρα από τις αγωνιστικές επιδόσεις, το μεγαλύτερο χαρακτηριστικό του 43ου Αυθεντικού Μαραθωνίου είναι η μαζική συμμετοχή. Περισσότεροι από 85.000 δρομείς από 124 χώρες έλαβαν μέρος στους αγώνες του διημέρου 7 και 8 Νοεμβρίου, αριθμός που αποτελεί ιστορικό ρεκόρ για τη διοργάνωση.
Μόνο στην αυθεντική διαδρομή των 42.195 μέτρων συμμετέχουν περίπου 25.000 δρομείς, οι οποίοι ξεκίνησαν στις 08:30 από τον Μαραθώνα, με προορισμό το Παναθηναϊκό Στάδιο.
Την εκκίνηση του μεγάλου αγώνα έδωσαν η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα, και ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς.
«Οι δρομείς να μην ξεχάσουν πως σημασία έχει το πρώτο βήμα», ανέφερε η Σοφία Σακοράφα στις δηλώσεις της για τη διοργάνωση.
Οι αγώνες του Σαββάτου και η Μαραθώνια ΦλόγαΟι εκδηλώσεις του 43ου Αυθεντικού Μαραθωνίου ξεκίνησαν το Σάββατο 7 Νοεμβρίου, με δύο αγώνες δρόμου 5 χιλιομέτρων.
Στις 17:00 πραγματοποιήθηκε το 5 χλμ. Telekom, ενώ στις 20:00 ακολούθησε το Universities Night Run Allwyn, με τη συμμετοχή φοιτητών και φοιτητριών.
Νωρίτερα είχαν διεξαχθεί αγώνες 1.200 μέτρων για παιδιά, αθλητές των Special Olympics και άτομα με αναπηρία.
Ξεχωριστή στιγμή του Σαββάτου ήταν η τελετή αφής της Μαραθώνιας Φλόγας στον ιστορικό Τύμβο του Μαραθώνα. Η φλόγα άναψε στο πλαίσιο λαμπαδηδρομίας, συνδέοντας τη σύγχρονη αθλητική διοργάνωση με την ιστορική κληρονομιά του Μαραθώνα και τις αξίες του αθλητισμού.
Σε 64 περιστατικά ανταποκρίθηκε το ΕΚΑΒ - Στο νοσοκομείο 20 άτομα
Το ΕΚΑΒ εφάρμοσε ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο για την κάλυψη του 43ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας, το οποίο εκπονήθηκε σε συνεργασία με την Οργανωτική Επιτροπή του Μαραθωνίου και την Υγειονομική Επιτροπή του ΣΕΓΑΣ, για την αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών σε όλους τους αγώνες δρόμου που πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 7 και την Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2026.
Κατά τη διάρκεια του διημέρου, οι διασώστες, νοσηλευτές και ιατροί του ΕΚΑΒ, που επιχειρούσαν κατά μήκος των αγωνιστικών διαδρομών, ανταποκρίθηκαν συνολικά σε 64 περιστατικά, εκ των οποίων 6 το Σάββατο 7 Νοεμβρίου και 58 την Κυριακή 8 Νοεμβρίου. Από αυτά, 20 περιστατικά χρειάστηκε να διακομιστούν σε νοσοκομεία για περαιτέρω ιατρικό έλεγχο (1 το Σάββατο και 19 την Κυριακή).
Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκαν 1 στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ιπποκράτειο» (Σάββατο 7/11), 10 διακομιδές στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό» (Κυριακή 8/11), 7 στο Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «ΚΑΤ» (Κυριακή 8/11) και 2 στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» (Κυριακή 8/11).
Παράλληλα, στα Ιατρεία Παροχής Άμεσης Ιατρικής Φροντίδας που λειτούργησαν υπό τον συντονισμό του ΕΚΑΒ στο Παναθηναϊκό Στάδιο (Καλλιμάρμαρο), παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες σε 299 δρομείς, εκ των οποίων 52 το Σάββατο 7 Νοεμβρίου και 247 την Κυριακή 8 Νοεμβρίου.
Η διαχείριση των περιστατικών και των διακομιδών υποστηρίχθηκε από τα δύο Κέντρα Διαβίβασης Σημάτων του ΕΚΑΒ, τα οποία διασφάλισαν τη συνεχή επικοινωνία και τον επιχειρησιακό συντονισμό, ενώ το Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (ΚΕΠΥ-ΕΚΑΒ) μερίμνησε για την αυξημένη ετοιμότητα των εφημερευόντων νοσοκομείων.
Η συνεργασία των συντονιστών των επιχειρησιακών κέντρων, των διασωστών, νοσηλευτών και γιατρών του ΕΚΑΒ, με τη συνδρομή των εμπλεκόμενων φορέων και των εθελοντών της διοργάνωσης, εξασφάλισε την άμεση αντιμετώπιση όλων των περιστατικών, τόσο κατά μήκος των αγωνιστικών διαδρομών όσο και στα ιατρεία του τερματισμού στο Παναθηναϊκό Στάδιο, συμβάλλοντας στην ομαλή ολοκλήρωση των αγώνων του 43ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας.
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