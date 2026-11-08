Συνελήφθη 57χρονη στον Κολωνό για απάτη με δάνεια στην Πολωνία, σε βάρος της εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης

Είχε παρουσιαστεί ως εκπρόσωπος χρηματοοικονομικής εταιρείας σε υποψήφια θύματα και με το πρόσχημα ότι θα τους εξυπηρετήσει στην αποπληρωμή του δανείου τους, τους απέσπασε χρηματικά ποσά