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Συνελήφθη 57χρονη στον Κολωνό για απάτη με δάνεια στην Πολωνία, σε βάρος της εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης
Συνελήφθη 57χρονη στον Κολωνό για απάτη με δάνεια στην Πολωνία, σε βάρος της εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης
Είχε παρουσιαστεί ως εκπρόσωπος χρηματοοικονομικής εταιρείας σε υποψήφια θύματα και με το πρόσχημα ότι θα τους εξυπηρετήσει στην αποπληρωμή του δανείου τους, τους απέσπασε χρηματικά ποσά
Συνελήφθη, στην περιοχή του Κολωνού, 57χρονη αλλοδαπή διωκόμενη με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από τις Αρχές της Πολωνίας, για απάτη.
Ειδικότερα, η 57χρονη κατηγορείται ότι το 2003, είχε παρουσιαστεί ως εκπρόσωπος χρηματοοικονομικής εταιρείας σε υποψήφια θύματα και με το πρόσχημα ότι θα τους εξυπηρετήσει στην αποπληρωμή του δανείου τους, τους απέσπασε χρηματικά ποσά, με αποτέλεσμα να αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος συνολικού ύψους 18.600 ευρώ.
Επιπροσθέτως, από κοινού με έτερη ομοεθνή της, κατάρτιζε πλαστές συμβάσεις που αφορούσαν στη χορήγηση δανείων από πολωνικά τραπεζικά καταστήματα.
Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.
Ειδικότερα, η 57χρονη κατηγορείται ότι το 2003, είχε παρουσιαστεί ως εκπρόσωπος χρηματοοικονομικής εταιρείας σε υποψήφια θύματα και με το πρόσχημα ότι θα τους εξυπηρετήσει στην αποπληρωμή του δανείου τους, τους απέσπασε χρηματικά ποσά, με αποτέλεσμα να αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος συνολικού ύψους 18.600 ευρώ.
Επιπροσθέτως, από κοινού με έτερη ομοεθνή της, κατάρτιζε πλαστές συμβάσεις που αφορούσαν στη χορήγηση δανείων από πολωνικά τραπεζικά καταστήματα.
Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.
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