Τραγωδία ανοιχτά της Κρήτης με 21 νεκρούς μετανάστες, 133 διασωθέντες και ακόμα δύο αγνοούμενους από τέσσερις λέμβους

Συνολικά τρεις επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων

21 ανέρχεται ο αριθμός 133 ανθρώπους από τέσσερις λέμβους.



Η νεότερη τραγωδία αποκαλύφθηκε τις πρωινές ώρες της Δευτέρας (9/11), όταν σε λέμβο που εντοπίστηκε περίπου 15 ναυτικά μίλια νοτιονοτιοδυτικά των Καλών Λιμένων περισυνελέγησαν 13 σοροί μεταναστών, ενώ διασώθηκαν άλλοι 18 άνθρωποι.







Το σκάφος του Λιμενικού κατευθύνεται προς το λιμάνι της Αγίας Γαλήνης, ενώ στην περιοχή επικρατούν καλές καιρικές συνθήκες.



Η επιχείρηση που ξεκίνησε το Σάββατο και τελείωσε σήμερα με ακόμα 8 νεκρούς Την ίδια ώρα, στους οκτώ ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών μεταναστών από διαφορετικό περιστατικό που ξεκίνησε το απόγευμα του Σαββάτου (7/11), όταν οι Λιμενικές Αρχές των Καλών Λιμένων, της Αγίας Γαλήνης, του Κόκκινου Πύργου και της Ιεράπετρας ενημερώθηκαν για λέμβο με αλλοδαπούς επιβαίνοντες σε δυσχερή θέση, περίπου έξι ναυτικά μίλια νοτιονοτιοδυτικά των Καλών Λιμένων.







Από τη λέμβο διασώθηκαν 28 υπήκοοι Σουδάν, ενώ περισυνελέγη και η σορός ενός άνδρα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Λιμενικού, υπήρχαν ενδείξεις ότι μέσα στη λέμβο βρίσκονταν και άλλοι νεκροί. Ωστόσο, οι θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι εντάσεως 6 έως 7 μποφόρ καθιστούσαν εξαιρετικά επικίνδυνη οποιαδήποτε προσπάθεια περαιτέρω περισυλλογής ή ρυμούλκησης, με αποτέλεσμα η λέμβος να παραμείνει στη θάλασσα.



Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας πραγματοποιήθηκαν έρευνες στην ευρύτερη περιοχή, με τη συμμετοχή παραπλεόντων πλοίων και εναέριου μέσου της Frontex. Το πρωί της Κυριακής, το ρυμουλκό κατέπλευσε στους Καλούς Λιμένες, όπου οι 28 διασωθέντες αποβιβάστηκαν με τη συνδρομή της επιβατηγού λάντζας «ΕΛΕΝΗ».



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Οι έρευνες συνεχίστηκαν και τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (9/11), όταν ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού εντόπισε τη λέμβο περίπου 10 ναυτικά μίλια δυτικά-νοτιοδυτικά των Καλών Λιμένων. Στο εσωτερικό της βρίσκονταν ακόμη επτά σοροί.



Με τη συνδρομή του ναυαγοσωστικού και του σκάφους «ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ», η λέμβος μεταφέρθηκε στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, όπου οι σοροί παρελήφθησαν για να μεταφερθούν στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία του ΠΑΓΝΗ. Έτσι, ο απολογισμός από το συγκεκριμένο περιστατικό ανήλθε σε οκτώ νεκρούς, ενώ άλλοι δύο άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται.



Δύο ακόμη επιχειρήσεις διάσωσης με 87 μετανάστες Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκονται δύο ακόμη επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων.



Στουςανέρχεται ο αριθμός των νεκρών μεταναστών που έχουν εντοπιστεί σε δύο διαφορετικά περιστατικά στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης , ενώ δύο ακόμη άνθρωποι αγνοούνται. Οι επιχειρήσεις του Λιμενικού Σώματος και της Frontex βρίσκονται σε εξέλιξη, με τις Αρχές να έχουν διασώσει συνολικάαπό τέσσερις λέμβους.Η νεότερη τραγωδία αποκαλύφθηκε τις πρωινές ώρες της Δευτέρας (9/11), όταν σε λέμβο που εντοπίστηκε περίπου 15 ναυτικά μίλια νοτιονοτιοδυτικά των Καλών Λιμένων περισυνελέγησαν 13 σοροί μεταναστών, ενώ διασώθηκαν άλλοι 18 άνθρωποι.Τη λέμβο είχε εντοπίσει παραπλέον πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με σημαία Μαρόκου. Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), στο σημείο έσπευσε πλωτό περιπολικό του Λιμενικού Σώματος, το οποίο παρέλαβε τους 18 διασωθέντες και περισυνέλεξε τις 13 σορούς.Το σκάφος του Λιμενικού κατευθύνεται προς το λιμάνι της Αγίας Γαλήνης, ενώ στην περιοχή επικρατούν καλές καιρικές συνθήκες.Την ίδια ώρα, στους(7/11), όταν οι Λιμενικές Αρχές των Καλών Λιμένων, της Αγίας Γαλήνης, του Κόκκινου Πύργου και της Ιεράπετρας ενημερώθηκαν για λέμβο με αλλοδαπούς επιβαίνοντες σε δυσχερή θέση, περίπου έξι ναυτικά μίλια νοτιονοτιοδυτικά των Καλών Λιμένων.Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, στην περιοχή έσπευσε το ρυμουλκό «ΠΥΡΡΟΣ», με επιβαίνοντα στέλεχος του Λιμενικού Σώματος. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, στις 00:05 της Κυριακής (8/11), το ρυμουλκό εντόπισε τη λέμβο 4,5 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά των Καλών Λιμένων, κοντά σε φορτηγό πλοίο με σημαία Παναμά.Από τη λέμβο διασώθηκαν 28 υπήκοοι Σουδάν, ενώ περισυνελέγη και η σορός ενός άνδρα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Λιμενικού, υπήρχαν ενδείξεις ότι μέσα στη λέμβο βρίσκονταν και άλλοι νεκροί. Ωστόσο, οι θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι εντάσεως 6 έως 7 μποφόρ καθιστούσανοποιαδήποτε προσπάθεια περαιτέρω περισυλλογής ή ρυμούλκησης, με αποτέλεσμα η λέμβος να παραμείνει στη θάλασσα.Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας πραγματοποιήθηκαν έρευνες στην ευρύτερη περιοχή, με τη συμμετοχή παραπλεόντων πλοίων και εναέριου μέσου της Frontex. Το πρωί της Κυριακής, το ρυμουλκό κατέπλευσε στους Καλούς Λιμένες, όπου οι 28 διασωθέντες αποβιβάστηκαν με τη συνδρομή της επιβατηγού λάντζας «ΕΛΕΝΗ».Δύο από αυτούς μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, ενώ οι υπόλοιποι 26 οδηγήθηκαν στο λιμάνι του Ηρακλείου, συνοδεία λιμενικών και αστυνομικών δυνάμεων. Η σορός του άνδρα μεταφέρθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία του ΠΑΓΝΗ.Οι έρευνες συνεχίστηκαν και τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (9/11), όταν ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού εντόπισε τη λέμβο περίπου 10 ναυτικά μίλια δυτικά-νοτιοδυτικά των Καλών Λιμένων. Στο εσωτερικό της βρίσκονταν ακόμη επτά σοροί.Με τη συνδρομή του ναυαγοσωστικού και του σκάφους «ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ», η λέμβος μεταφέρθηκε στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, όπου οι σοροί παρελήφθησαν για να μεταφερθούν στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία του ΠΑΓΝΗ. Έτσι, ο απολογισμός από το συγκεκριμένο περιστατικό ανήλθε σε οκτώ νεκρούς, ενώ άλλοι δύο άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται.Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκονται δύο ακόμη επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων.

Στην πρώτη περίπτωση, εναέριο μέσο της Frontex εντόπισε λέμβο με περίπου 47 αλλοδαπούς επιβαίνοντες, σε απόσταση 30 ναυτικών μιλίων νότια των Καλών Λιμένων. Οι μετανάστες περισυνελέγησαν από σκάφος της Frontex και πρόκειται να μεταφερθούν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.



Στη δεύτερη περίπτωση, μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της Frontex εντόπισε λέμβο με περίπου 40 μετανάστες, 31 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Και σε αυτή την περίπτωση πραγματοποιήθηκε επιχείρηση περισυλλογής από σκάφος της ευρωπαϊκής δύναμης, με προορισμό το ίδιο λιμάνι. Συνολικά, στις τρεις επιχειρήσεις της Δευτέρας έχουν διασωθεί περίπου 105 μετανάστες, ενώ έχουν εντοπιστεί 13 νεκροί.



Πλήρωσαν έως 16.000 δηνάρια Λιβύης - Συνελήφθησαν δύο διακινητές Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των διασωθέντων από το περιστατικό του Σαββάτου, η λέμβος είχε αναχωρήσει από τη Λιβύη το πρωί της 3ης ή της 4ης Νοεμβρίου, με προορισμό την Ελλάδα.



Για το ταξίδι, ο καθένας είχε καταβάλει από 12.000 έως 16.000 δηνάρια Λιβύης.



Οι ίδιοι ανέφεραν ότι το απόγευμα της 6ης Νοεμβρίου δύο από τους επιβαίνοντες έπεσαν στη θάλασσα, σε άγνωστο σημείο, και έκτοτε αγνοούνται.



Στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου, συνελήφθησαν δύο υπήκοοι Σουδάν, ηλικίας 28 και 16 ετών, οι οποίοι αναγνωρίστηκαν από τους υπόλοιπους διασωθέντες ως οι διακινητές τους.



Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη είσοδο στη χώρα, διευκόλυνση παράνομης εισόδου, σύσταση συμμορίας και θανατηφόρα έκθεση.