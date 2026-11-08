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Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ, Ηρακλής - Παναθηναϊκός ΑΕΚ - Λεβαδειακός και τη δράση στην Ευρώπη
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ, Ηρακλής - Παναθηναϊκός ΑΕΚ - Λεβαδειακός και τη δράση στην Ευρώπη
Πλούσιο το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Κυριακής (8/11), με αγώνες της Super League, ντέρμπι στο μπάσκετ, MotoGP και τον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας
Πλούσιο είναι το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων σήμερα, Κυριακή 8 Νοεμβρίου, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στις αναμετρήσεις της Stoiximan Super League και κυρίως στο Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ, που ξεκινά στις 21:00.
Ξεχωρίζουν επίσης τα παιχνίδια Ηρακλής - Παναθηναϊκός και ΑΕΚ - Λεβαδειακός, ενώ στο μπάσκετ δεσπόζουν οι αναμετρήσεις ΑΕΚ - Παναθηναϊκός AKTOR και Μαρούσι - Ολυμπιακός. Από το σημερινό τηλεοπτικό πρόγραμμα δεν λείπουν η δράση της Formula 1 με το Γκραν Πρι του Σάο Πάουλο, το MotoGP στο Κατάρ και ο 43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας, καθώς και σημαντικές αναμετρήσεις από τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου.
08:30: Novasports 6HD | 2026 Abu Dhabi Aldar Championship
08:30: ΕΡΤ1 | 43ος Μαραθώνιος Αθήνας – Ο Αυθεντικός
10:00: Novasports Start | WTA 250 2026 Χονγκ Κονγκ
12:30: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ολυμπιακός Β – Ελλάς Σύρου (Superbet League 2)
13:00: Magenta Sport 4 | Μπαρτσελόνα – Μπρεογάν (ACB Liga Endesa)
13:00: ΣΚΑΪ – ΣΠΟΡ FM TV1 | ΑΕΚ – Παναθηναϊκός AKTOR (Stoiximan GBL)
13:15: Novasports Prime | Χέρενφεν – Φέγενορντ (Eredivisie)
13:30: Magenta Sport 6 | ATP Masters 1000 2026 Παρίσι
13:30: Magenta Sport 1 | Νάπολι – Λάτσιο (Serie A)
Ξεχωρίζουν επίσης τα παιχνίδια Ηρακλής - Παναθηναϊκός και ΑΕΚ - Λεβαδειακός, ενώ στο μπάσκετ δεσπόζουν οι αναμετρήσεις ΑΕΚ - Παναθηναϊκός AKTOR και Μαρούσι - Ολυμπιακός. Από το σημερινό τηλεοπτικό πρόγραμμα δεν λείπουν η δράση της Formula 1 με το Γκραν Πρι του Σάο Πάουλο, το MotoGP στο Κατάρ και ο 43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας, καθώς και σημαντικές αναμετρήσεις από τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου.
Οι αθλητικές μεταδόσεις σήμεραΑναλυτικά όλες οι επιλογές:
08:30: Novasports 6HD | 2026 Abu Dhabi Aldar Championship
08:30: ΕΡΤ1 | 43ος Μαραθώνιος Αθήνας – Ο Αυθεντικός
10:00: Novasports Start | WTA 250 2026 Χονγκ Κονγκ
12:30: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ολυμπιακός Β – Ελλάς Σύρου (Superbet League 2)
13:00: Magenta Sport 4 | Μπαρτσελόνα – Μπρεογάν (ACB Liga Endesa)
13:00: ΣΚΑΪ – ΣΠΟΡ FM TV1 | ΑΕΚ – Παναθηναϊκός AKTOR (Stoiximan GBL)
13:15: Novasports Prime | Χέρενφεν – Φέγενορντ (Eredivisie)
13:30: Magenta Sport 6 | ATP Masters 1000 2026 Παρίσι
13:30: Magenta Sport 1 | Νάπολι – Λάτσιο (Serie A)
13:35: Magenta Sport 5 | MotoGP 2026 Γκραν Πρι Κατάρ (Warm Up)
14:30: Novasports 3HD | Χάιντενχαϊμ – Ανόβερο (Bundesliga 2)
14:30: Novasports 2HD | Μαγδεβούργο – Ζανκτ Πάουλι (Bundesliga 2)
14:30: Magenta Sport 7 | Αναντολού Εφές – Τόφας (Turkish Basketball Super League)
14:45: Magenta Sport 5 | Moto3 2026 Γκραν Πρι Κατάρ (Αγώνας)
14:45: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Athens Kallithea FC – Πανιώνιος (Superbet League 2)
15:00: Novasports 5HD | WTA 250 2026 Τσενάι
15:00: Magenta Sport 3 | Έλτσε – Μπέτις (LaLiga EA Sports)
15:30: Novasports 1HD | Τβέντε – Άγιαξ (Eredivisie)
16:00: Novasports Premier League | Κρίσταλ Πάλας – Λίβερπουλ (Premier League)
16:00: Novasports Prime | Μπράιτον – Μπρέντφορντ (Premier League)
16:00: Novasports 6HD | Ίπσουιτς – Μπόρνμουθ (Premier League 2026/27)
16:00: Novasports 4HD | Σάντερλαντ – Τσέλσι (Premier League)
16:00: Magenta Sport 5 | Moto2 2026 Γκραν Πρι Κατάρ (Αγώνας)
16:00: Magenta Sport 6 | ATP Masters 1000 2026 Παρίσι
16:00: Magenta Sport 3 | Ανόρθωση – Ομόνοια (Cyprus League)
16:00: Magenta Sport 1 | Τζένοα – Μίλαν (Serie A)
16:00: Magenta Sport 2 | Μόντσα – Αταλάντα (Serie A)
16:00: ΣΠΟΡ FM TV3 | Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ (Α1 Γυναικών Volley League)
16:30: Novasports Start | Κολωνία – Λεβερκούζεν (Bundesliga)
17:00: Novasports 1 | Αστέρας Aktor – Καλαμάτα (Stoiximan Super League)
17:00: Magenta Sport 1 | ΑΕΚ – Λεβαδειακός (Stoiximan Super League)
17:00: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ελλάδα – Βόρεια Μακεδονία (EHF Euro 2028 – Προκριματικά Ανδρών Χάντμπολ)
17:15: Magenta Sport 3 | Ρεάλ Σοσιεδάδ – Ράγιο Βαγιεκάνο (LaLiga EA Sports)
17:15: ΣΠΟΡ FM TV2 | Μαρούσι – Ολυμπιακός (Stoiximan GBL)
17:30: Magenta Sport 5 | MotoGP 2026 Γκραν Πρι Κατάρ (Αγώνας)
17:30: ΣΚΑΪ – ΣΠΟΡ FM TV1 | Ηρακλής – Παναθηναϊκός (Stoiximan Super League)
17:45: Novasports 2HD | Καμπούρ – PSV Αϊντχόφεν (Eredivisie)
17:45: Novasports 1HD | Άλκμααρ – Γκρόνινγκεν (Eredivisie 2026-27)
18:30: Novasports Prime | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άστον Βίλα (Premier League)
18:30: Novasports 3HD | Φράιμπουργκ – Ουνιόν Βερολίνου (Bundesliga)
18:30: Magenta Sport 2 | ΟΦΗ – Ατρόμητος (Stoiximan Super League)
18:45: ANT1 | Formula 1 2026 – Γκραν Πρι Σάο Πάουλο (Αγώνας)
19:00: Magenta Sport 3 | ΑΠΟΕΛ – Άρης Λεμεσού (Cyprus League)
19:00: Magenta Sport 1 | Ίντερ – Κόμο (Serie A)
19:30: Magenta Sport 4 | Θέλτα – Λεβάντε (LaLiga EA Sports)
19:30: Magenta Sport 3 | Βιγιαρεάλ – Χετάφε (LaLiga EA Sports)
20:00: Magenta Sport 4 | Ρεάλ Μαδρίτης – Μούρθια (ACB Liga Endesa)
20:00: Magenta Sport 2 | Βιτόρια Γκιμαράες – Πόρτο (Liga Portugal)
20:30: Novasports Start | Χόφενχαϊμ – Σάλκε (Bundesliga)
21:00: Magenta Sport 1 | Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (Stoiximan Super League)
21:45: Magenta Sport 1 | Φιορεντίνα – Γιουβέντους (Serie A)
22:00: Novasports 6HD | WTA Finals 2026 (1η μέρα)
22:00: Novasports 2HD | Βάσκο ντα Γκάμα – Παλμέιρας (Copa do Brasil)
22:00: Magenta Sport 3 | Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα (LaLiga EA Sports)
22:30: Magenta Sport 4 | Σικάγο Μπουλς – Φιλαδέλφεια 76ερς (NBA)
22:30: Magenta Sport 3 | Ρίο Άβε – Μπράγκα (Liga Portugal)
22:30: Magenta Sport 2 | Εστρέλα – Μπενφίκα (Liga Portugal)
14:30: Novasports 3HD | Χάιντενχαϊμ – Ανόβερο (Bundesliga 2)
14:30: Novasports 2HD | Μαγδεβούργο – Ζανκτ Πάουλι (Bundesliga 2)
14:30: Magenta Sport 7 | Αναντολού Εφές – Τόφας (Turkish Basketball Super League)
14:45: Magenta Sport 5 | Moto3 2026 Γκραν Πρι Κατάρ (Αγώνας)
14:45: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Athens Kallithea FC – Πανιώνιος (Superbet League 2)
15:00: Novasports 5HD | WTA 250 2026 Τσενάι
15:00: Magenta Sport 3 | Έλτσε – Μπέτις (LaLiga EA Sports)
15:30: Novasports 1HD | Τβέντε – Άγιαξ (Eredivisie)
16:00: Novasports Premier League | Κρίσταλ Πάλας – Λίβερπουλ (Premier League)
16:00: Novasports Prime | Μπράιτον – Μπρέντφορντ (Premier League)
16:00: Novasports 6HD | Ίπσουιτς – Μπόρνμουθ (Premier League 2026/27)
16:00: Novasports 4HD | Σάντερλαντ – Τσέλσι (Premier League)
16:00: Magenta Sport 5 | Moto2 2026 Γκραν Πρι Κατάρ (Αγώνας)
16:00: Magenta Sport 6 | ATP Masters 1000 2026 Παρίσι
16:00: Magenta Sport 3 | Ανόρθωση – Ομόνοια (Cyprus League)
16:00: Magenta Sport 1 | Τζένοα – Μίλαν (Serie A)
16:00: Magenta Sport 2 | Μόντσα – Αταλάντα (Serie A)
16:00: ΣΠΟΡ FM TV3 | Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ (Α1 Γυναικών Volley League)
16:30: Novasports Start | Κολωνία – Λεβερκούζεν (Bundesliga)
17:00: Novasports 1 | Αστέρας Aktor – Καλαμάτα (Stoiximan Super League)
17:00: Magenta Sport 1 | ΑΕΚ – Λεβαδειακός (Stoiximan Super League)
17:00: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ελλάδα – Βόρεια Μακεδονία (EHF Euro 2028 – Προκριματικά Ανδρών Χάντμπολ)
17:15: Magenta Sport 3 | Ρεάλ Σοσιεδάδ – Ράγιο Βαγιεκάνο (LaLiga EA Sports)
17:15: ΣΠΟΡ FM TV2 | Μαρούσι – Ολυμπιακός (Stoiximan GBL)
17:30: Magenta Sport 5 | MotoGP 2026 Γκραν Πρι Κατάρ (Αγώνας)
17:30: ΣΚΑΪ – ΣΠΟΡ FM TV1 | Ηρακλής – Παναθηναϊκός (Stoiximan Super League)
17:45: Novasports 2HD | Καμπούρ – PSV Αϊντχόφεν (Eredivisie)
17:45: Novasports 1HD | Άλκμααρ – Γκρόνινγκεν (Eredivisie 2026-27)
18:30: Novasports Prime | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άστον Βίλα (Premier League)
18:30: Novasports 3HD | Φράιμπουργκ – Ουνιόν Βερολίνου (Bundesliga)
18:30: Magenta Sport 2 | ΟΦΗ – Ατρόμητος (Stoiximan Super League)
18:45: ANT1 | Formula 1 2026 – Γκραν Πρι Σάο Πάουλο (Αγώνας)
19:00: Magenta Sport 3 | ΑΠΟΕΛ – Άρης Λεμεσού (Cyprus League)
19:00: Magenta Sport 1 | Ίντερ – Κόμο (Serie A)
19:30: Magenta Sport 4 | Θέλτα – Λεβάντε (LaLiga EA Sports)
19:30: Magenta Sport 3 | Βιγιαρεάλ – Χετάφε (LaLiga EA Sports)
20:00: Magenta Sport 4 | Ρεάλ Μαδρίτης – Μούρθια (ACB Liga Endesa)
20:00: Magenta Sport 2 | Βιτόρια Γκιμαράες – Πόρτο (Liga Portugal)
20:30: Novasports Start | Χόφενχαϊμ – Σάλκε (Bundesliga)
21:00: Magenta Sport 1 | Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (Stoiximan Super League)
21:45: Magenta Sport 1 | Φιορεντίνα – Γιουβέντους (Serie A)
22:00: Novasports 6HD | WTA Finals 2026 (1η μέρα)
22:00: Novasports 2HD | Βάσκο ντα Γκάμα – Παλμέιρας (Copa do Brasil)
22:00: Magenta Sport 3 | Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα (LaLiga EA Sports)
22:30: Magenta Sport 4 | Σικάγο Μπουλς – Φιλαδέλφεια 76ερς (NBA)
22:30: Magenta Sport 3 | Ρίο Άβε – Μπράγκα (Liga Portugal)
22:30: Magenta Sport 2 | Εστρέλα – Μπενφίκα (Liga Portugal)
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