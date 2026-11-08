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Τραγικός θάνατος 75χρονης στην Κύπρο: Πήγε να κόψει ένα τελευταίο μανιτάρι και έπεσε σε γκρεμό
Τραγικός θάνατος 75χρονης στην Κύπρο: Πήγε να κόψει ένα τελευταίο μανιτάρι και έπεσε σε γκρεμό
Μια απογευματινή εξόρμηση για μάζεμα μανιταριών κατέληξε σε τραγωδία
Ένα τελευταίο μανιτάρι στάθηκε αφορμή για την τραγωδία που σημειώθηκε χθες το απόγευμα (7/11) σε ορεινή περιοχή της Κύπρου, με θύμα την 75χρονη από τη Λευκωσία.
Η άτυχη γυναίκα είχε μεταβεί μαζί με τον γιο της στην περιοχή του Κάμπου, στην επαρχία Μόρφου, για να μαζέψουν μανιτάρια. Η εξόρμησή τους πλησίαζε στο τέλος της και ετοιμάζονταν να επιστρέψουν στο σπίτι.
Σύμφωνα με πληροφορίες της Cyprus Times, ο γιος της είχε ήδη κατευθυνθεί προς το αυτοκίνητο, όταν η 75χρονη εντόπισε ακόμη ένα μανιτάρι και επιχείρησε να το κόψει. Η κίνηση αυτή αποδείχθηκε μοιραία. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, η γυναίκα φαίνεται ότι έχασε την ισορροπία της και έπεσε σε γκρεμό, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι.
Ο γιος της κινητοποιήθηκε αμέσως μόλις αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί και κλήθηκε ασθενοφόρο για τη μεταφορά της στο νοσοκομείο.
Η 75χρονη διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου, παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν, υπέκυψε στα τραύματά της.
Η άτυχη γυναίκα είχε μεταβεί μαζί με τον γιο της στην περιοχή του Κάμπου, στην επαρχία Μόρφου, για να μαζέψουν μανιτάρια. Η εξόρμησή τους πλησίαζε στο τέλος της και ετοιμάζονταν να επιστρέψουν στο σπίτι.
Σύμφωνα με πληροφορίες της Cyprus Times, ο γιος της είχε ήδη κατευθυνθεί προς το αυτοκίνητο, όταν η 75χρονη εντόπισε ακόμη ένα μανιτάρι και επιχείρησε να το κόψει. Η κίνηση αυτή αποδείχθηκε μοιραία. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, η γυναίκα φαίνεται ότι έχασε την ισορροπία της και έπεσε σε γκρεμό, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι.
Ο γιος της κινητοποιήθηκε αμέσως μόλις αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί και κλήθηκε ασθενοφόρο για τη μεταφορά της στο νοσοκομείο.
Η 75χρονη διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου, παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν, υπέκυψε στα τραύματά της.
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