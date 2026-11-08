Τραγικός θάνατος 75χρονης στην Κύπρο: Πήγε να κόψει ένα τελευταίο μανιτάρι και έπεσε σε γκρεμό
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Κύπρος Λευκωσία Μανιτάρια

Τραγικός θάνατος 75χρονης στην Κύπρο: Πήγε να κόψει ένα τελευταίο μανιτάρι και έπεσε σε γκρεμό

Μια απογευματινή εξόρμηση για μάζεμα μανιταριών κατέληξε σε τραγωδία

Τραγικός θάνατος 75χρονης στην Κύπρο: Πήγε να κόψει ένα τελευταίο μανιτάρι και έπεσε σε γκρεμό
Μανώλης Καλατζής
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Ένα τελευταίο μανιτάρι στάθηκε αφορμή για την τραγωδία που σημειώθηκε χθες το απόγευμα (7/11) σε ορεινή περιοχή της Κύπρου, με θύμα την 75χρονη από τη Λευκωσία.

Η άτυχη γυναίκα είχε μεταβεί μαζί με τον γιο της στην περιοχή του Κάμπου, στην επαρχία Μόρφου, για να μαζέψουν μανιτάρια. Η εξόρμησή τους πλησίαζε στο τέλος της και ετοιμάζονταν να επιστρέψουν στο σπίτι.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Cyprus Times, ο γιος της είχε ήδη κατευθυνθεί προς το αυτοκίνητο, όταν η 75χρονη εντόπισε ακόμη ένα μανιτάρι και επιχείρησε να το κόψει. Η κίνηση αυτή αποδείχθηκε μοιραία. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, η γυναίκα φαίνεται ότι έχασε την ισορροπία της και έπεσε σε γκρεμό, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι.

Ο γιος της κινητοποιήθηκε αμέσως μόλις αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί και κλήθηκε ασθενοφόρο για τη μεταφορά της στο νοσοκομείο.

Η 75χρονη διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου, παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν, υπέκυψε στα τραύματά της.
Μανώλης Καλατζής
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