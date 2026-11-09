Αττική: Δίκτυο αντιμετώπισης εγκεφαλικών σχεδιάζει το Υπουργείο Υγείας

Ένα νέο δίκτυο ολιστικής αντιμετώπισης των αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων επιχειρεί να δημιουργήσει στην Αττική το Υπουργείο Υγείας, με την ενεργοποίηση χρηματοδοτικής πρόσκλησης ύψους 4 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη του Stroke Network στα νοσοκομεία της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΥΠΕ).



Η πρόσκληση, που δημοσιεύτηκε από το Υπουργείο Υγείας στα μέσα Οκτωβρίου, στο πλαίσιο του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030, σηματοδοτεί την έναρξη της διαδικασίας για τη δημιουργία αυτού του ολοκληρωμένου δικτύου διαχείρισης των περιστατικών. Στοίχημα στη νέα προσπάθεια είναι η ταχύτητα διάγνωσης, καθώς στο εγκεφαλικό κάθε λεπτό μετράει, οι διακομιδές και η πρόσβαση στις εξειδικευμένες υπηρεσίες.