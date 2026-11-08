Μαραθώνιος Αθήνας 2026: Πετρουλάκης και Μαρινάκου οι νικητές στα 10 χιλιόμετρα
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Μαραθώνιος Αθήνας 2026: Πετρουλάκης και Μαρινάκου οι νικητές στα 10 χιλιόμετρα

Έκτη σερί νίκη για την Αναστασία Μαρινάκου στα 10 χιλιόμετρα, με τον Παναγιώτη Πετρουλάκη να κατακτά την πρώτη θέση στους άνδρες

Μαραθώνιος Αθήνας 2026: Πετρουλάκης και Μαρινάκου οι νικητές στα 10 χιλιόμετρα
Φωτογραφίες: William Faithful
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Την πρώτη θέση στον αγώνα δρόμου των 10 χιλιομέτρων του 43ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας κατέκτησε στους άνδρες ο Παναγιώτης Πετρουλάκης με χρόνο 29:40, ενώ στις γυναίκες νικήτρια αναδείχθηκε η Αναστασία Μαρινάκου με χρόνο 33:09.

Ο αγώνας πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής, με την εκκίνηση να δίνεται στις 08:00 από τη λεωφόρο Αμαλίας και τον τερματισμό να βρίσκεται στο Παναθηναϊκό Στάδιο.

Ο τερματισμός του Παναγιώτη Πετρουλάκη:


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Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @segas.gr


Μαραθώνιος Αθήνας 2026: Πετρουλάκης και Μαρινάκου οι νικητές στα 10 χιλιόμετρα
Μαραθώνιος Αθήνας 2026: Πετρουλάκης και Μαρινάκου οι νικητές στα 10 χιλιόμετρα


Η Αναστασία Μαρινάκου συνέχισε την εντυπωσιακή παρουσία της στη συγκεκριμένη απόσταση, στην οποία είχε κατακτήσει την πρώτη θέση και στις πέντε προηγούμενες διοργανώσεις, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία της στα 10 χιλιόμετρα.

Ο τερματισμός της Αναστασίας Μαρινάκου:


Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @segas.gr


Μαραθώνιος Αθήνας 2026: Πετρουλάκης και Μαρινάκου οι νικητές στα 10 χιλιόμετρα
Μαραθώνιος Αθήνας 2026: Πετρουλάκης και Μαρινάκου οι νικητές στα 10 χιλιόμετρα
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Η διαδρομή των 10 χιλιομέτρων εντάσσεται στο πρόγραμμα του 43ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας, που κορυφώνεται σήμερα με τη διεξαγωγή της ιστορικής διαδρομής των 42.195 μέτρων από τον Μαραθώνα έως το Καλλιμάρμαρο.
Φωτογραφίες: William Faithful
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